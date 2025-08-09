Ștefan Târnovanu, moment emoționant la frizer! Motivul pentru care portarul de la FCSB a izbucnit în plâns. Video

Ștefan Târnovanu (25 de ani) a fost protagonistul unui interviu emoționant. și-a amintit de tatăl său, care a decedat în urmă cu patru ani, și a izbucnit în plâns.

Ștefan Târnovanu, portarul FCSB, în lacrimi la frizer: „A fost ceva rău”

După , a venit rândul unui alt fotbalist al campioanei să acorde un interviu emoționant. Este vorba despre portarul Ștefan Târnovanu, care a fost invitat la podcastul frizerului Eduard Popescu. Goalkeeperul în vârstă de 25 de ani și-a amintit de copilărie și de tatăl său.

„(n.r. – Îți lipsește ceva din copilărie? E ceva la care te-ai întoarce în orice clipă? Să mai retrăiești un moment) Nu știu dacă neapărat aș vrea să mai trăiesc o dată, dar aș vrea să nu se mai întâmple. Eram clasa a 2-a sau a 3-a și tata pleaca în Grecia să muncească, să ne ajute, să ducem o viață mai bună.

El pleca de obicei de dimineața la 4-5 cu mașina, îi era mai ușor să stea acolo cu mașina. Noi ne băgam la somn și el pleca fără să ne anunțe. Și l-am simțit într-o dimineață și a fost ceva rău… Stai așa (n.r. – începe să lăcrimeze)”, a povestit Ștefan Târnovanu.

„Ăsta sunt eu. Chiar dacă am 2 metri și par mai fioros, sunt un om bun”

Florin Târnovanu, tatăl lui Ștefan Târnovanu, s-a stins din viață în ianuarie 2021, la un an distanță de la transferul lui Fane la FCSB.

„Prin asta, copiii ar trebui să acorde mai multă importanță chestiilor spuse de părinți. Să asculți mai mult de ei. Când suntem copii suntem rebeli, ni se pare nouă că suntem cei mai tari și cei mai cei. Da… Cam asta aș vrea să nu se mai întâmple. Dar toate se întâmplă cu un motiv și astăzi sunt persoana care sunt și pentru că am trecut prin asta.

Suntem oameni. Îți plac chestiile frumoase, te bucuri de ele, de ce ți se întâmplă, dar trebuie să treci și prin lucruri mai puțin frumoase și asta m-a ajutat. Da, pot plânge. Nu e o chestie de care să îmi fie rușine. Sunt un tip sensibil. Mi se face milă foarte ușor. Nu prea pot să zic nu. Ăsta sunt eu. Chiar dacă am 2 metri și par mai fioros, sunt un om bun la suflet”, a adăugat goalkeeperul campioanei României.

„Dacă nu era ea, nu știum cum treceam peste”

„Când s-a dus tatăl meu a durut cel mai tare. S-a întâmplat la vreo 6 luni de când am venit la București. A fost ceva rău. Prima săptămâna am fost la Iași. Nici nu mă acomodasem încă. Nu cunoșteam băieții. Când am plecat la Iași a fost și perioada cu COVID.

Am văzut-o pe mama într-o săptămână doar 3 minute. Nici nu m-am putut apropia de ei. Și atunci m-a ajutat Lori (n.r. – viitoarea soție) foarte mult. Dacă nu era ea, nu știu cum treceam peste. Cred că ăla a fost punctul în care am zis ‘Da, trebuie să fac ceva, să o ajut pe mama, să-i ofer o viață mai bună’, pentru că și ea, alături de tata, m-au ajutat să fiu cine sunt acum.

Cât am fost mici trebuia să plătim cantonamente, echipamente… Nu pot să zic că vin dintr-o familie săracă, dar n-am fost nici cei mai bogați. Am avut aproape tot ce am avut nevoie, dar s-au chinuit. D-asta pleca tata afară să muncească. Uneori, când mă suna, nu aveam chef să vorbesc cu el și, uneori, mă gândesc că n-am făcut cel mai bine. Dar nu mai putem da timpul înapoi”, a adăugat Târnovanu.

Dumnezeu să te odihnească, tată! Te voi face mândru! Te vom iubi mereu!” – Ștefan Târnovanu, în 2021, după moartea tatălui său