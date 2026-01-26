Ștefan Târnovanu, seară de coșmar în FCSB – CFR 1-4: „Nu e normal să-l pui acum în Piața Tiananmen a fotbalului. Se vede că e nefericit”

ADVERTISEMENT

Etapa 23 din SuperLiga a venit cu derby-ul FCSB – CFR Cluj, în urma căruia „feroviarii” și-au adjudecat toate punctele după ce au câștigat cu 4-1. Specialiștii FANATIK au vorbit despre situația lui Ștefan Târnovanu, portarul campioanei României.

A costat-o Ștefan Târnovanu pe FCSB meciul cu CFR Cluj? Verdictul specialiștilor

FCSB traversează o nouă perioadă nefastă din punct de vedere al rezultatelor, începând anul 2026 cu 3 eșecuri consecutive. Bucureștenii se tem acum chiar și pentru calificarea în play-off.

Deși au deschis repede scorul în , elevii lui Elias Charalambous s-au văzut nu doar egalați, ci învinși la 3 goluri diferență. , iar specialiștii FANATIK au dezbătut pe seama situației jucătorului.

„De multe ori i-a scos pe FCSB, dar era foarte greu să nu ai aseară o evoluție mai bună decât a lui Târnovanu. A prins cea mai neagră seară din ultimii ani în prestațiile sale, totul culminând cu un gol ca în curtea școlii din partea lui Cordea. Îl consider un portar foarte bun, nu e corect să se spargă toate în capul lui, dar aseară a fost la pământ din toate punctele de vedere.

S-a văzut și moral, de la început, era căzut după primul gol. Este într-o poziție foarte ingrată, când a apărat bine nu i s-au recunoscut meritele, acum, când a avut o seară slabă, cum a avut la Zagreb…. Trebuie să o uite cât mai repede. Să-l execuți pe Târnovanu în Piața Tiananmen a fotbalului nu e corect”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici.

„Diferența au făcut-o și portarii. Popa a avut o evoluție mai bună decât Târnovanu. E normal să îi dai șanse și celuilalt portar, concurența corectă asta îndeamnă. Când unul greșește, intră celălalt”, a completat și Cristi Balaj.

Ce se întâmplă cu Ștefan Târnovanu la FCSB, de fapt. „În fiecare săptămână întreabă”

Ștefan Târnovanu are două titluri de campion cu FCSB și aștepta cu sufletul la gură un transfer în străinătate, doar că mutarea nu a mai venit între timp. Moderatorul Horia Ivanovici a precizat în direct motivul pentru care prestațiile jucătorului au devenit tot mai slabe, de la meci la meci.

„Să vă dau o informație de culise despre Târnovanu. Este foarte nefericit la FCSB, întreabă săptămânal dacă are ofertă să plece, când pleacă. Cred că s-a săturat și de faptul că, atunci când a apărat foarte bine, meritele lui nu au fost scoase în evidență.

Asta e filosofia lui Gigi Becali, nu vede portarul ca pe ceva important, poate și din cauza că nu iei bani mulți pe el. El și de asta, de la meci la meci, apără mai slab. Își întreabă în fiecare săptămână agentul când pleacă”, a mai precizat moderatorul Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.