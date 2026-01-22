Sport

Ștefan Târnovanu, sfâșiat de durere imediat după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „Te voi iubi mereu!”

Ștefan Târnovanu și-a împărtășit marea durere imediat după terminarea meciului Dinamo Zagreb - FCSB 4-1! Mesajul emoționant postat de portarul campioanei României
Gabriel-Alexandru Ioniță
23.01.2026 | 01:01
Stefan Tarnovanu sfasiat de durere imediat dupa Dinamo Zagreb FCSB 41 Te voi iubi mereu
ULTIMA ORĂ
Mesajul emoționant transmis de Ștefan Târnovanu după Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
ADVERTISEMENT

La scurt timp după încheierea meciului Dinamo Zagreb – FCSB 4-1 din etapa a șaptea a fazei principale din Europa League, Ștefan Târnovanu a trăit un moment extrem de emoționant și totodată trist, pe care a simțit nevoia să îl împărtășească alături de urmăritorii săi de pe rețelele de socializare.

Chiar după meciul Dinamo Zagreb – FCSB 4-1, Ștefan Târnovanu a marcat împlinirea a 5 ani de la moartea tatălui său

S-au împlinit 5 ani de când tatăl portarului campioanei României a trecut la cele veșnice. Astfel, Târnovanu a simțit nevoia să își cinstească o dată în plus părintele în acest moment. El a postat pe Instagram o fotografie cu regretatul său tată, alături de mesajul: „5 ani fără tine. Te voi iubi mereu”. 

ADVERTISEMENT
Mesaj Ștefan Târnovanul deces tată Dinamo Zagreb FCSB Europa League
Postarea făcută de Ștefan Târnovanu pe Instagram imediat după meciul Dinamo Zagreb – FCSB 4-1 din Europa League

 

Portarul de la FCSB și-a mai omagiat o dată tatăl la finalul unui meci

S-a întâmplat în decembrie 2021, anul în care tatăl lui Ștefan Târnovanu a încetat din viață, la finalul unei partide Sepsi – FCSB 0-0:

ADVERTISEMENT
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi,...
Digi24.ro
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală

„M-am lovit rău. La ultima minge m-am lovit la șold. Mă doare de mor. M-au felicitat și colegii, și adversarii. Sunt fericit pentru evoluția mea, dar nu pot să fiu total, pentru că nu am bătut. Am încercat să ajut echipa.

ADVERTISEMENT
Mircea Lucescu, internat de urgență!
Digisport.ro
Mircea Lucescu, internat de urgență!

Un cadou frumos, neașteptat, ținând cont că anul acesta a început cu decesul tatălui meu, căruia îi și dedic această prestație. Sperăm să ne putem clasa la final de an pe primul loc, eu cred că există șanse, având în vedere că se înjumătățesc punctele”. 

Ce a declarat Ștefan Târnovanu după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1, chiar pe gazon

Portarul de la FCSB s-a arătat în primul rând extrem de nemulțumit de cele două goluri primite de echipa sa în debutul meciului de pe „Maksimir”.

ADVERTISEMENT

„Două goluri primite în 10 minute. Avem vreo patru meciuri așa în Europa. Am echilibrat puțin, dar finalul, la fel de slab, slab, slab. Dacă nu vom intra în play-off, va fi un sezon compromis.

De ce? Nu aș vrea să zic nimic la cald, greșit. Nu e ok cum jucăm, e foarte rău. Cât timp primești patru goluri, puteau face ceva mai mult. O să văd golurile. Cu nouă puncte și golaveraj cât de cât ok, dar acum… nu știu, o să vedem”, a spus Târnovanu pentru Digi Sport. 

Daniel Bîrligea a răbufnit după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „Trebuie să ne...
Fanatik
Daniel Bîrligea a răbufnit după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „Trebuie să ne gândim doar la campionat că şi acolo suntem varză!”
Darius Olaru, discurs extrem de dur Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Pe ce...
Fanatik
Darius Olaru, discurs extrem de dur Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Pe ce a dat vina: „Dacă la nivelul ăsta facem astfel de greșeli”
Ilie Dumitrescu, nemilos cu jucătorii de la FCSB după 1-4 cu Dinamo Zagreb:...
Fanatik
Ilie Dumitrescu, nemilos cu jucătorii de la FCSB după 1-4 cu Dinamo Zagreb: „Inacceptabil! Deficiențe mari”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Malcom Edjouma, aproape de un transfer spectaculos! Echipa are trei Ligi ale Campionilor
iamsport.ro
Malcom Edjouma, aproape de un transfer spectaculos! Echipa are trei Ligi ale Campionilor
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!