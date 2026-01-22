Ștefan Târnovanu, sfâșiat de durere imediat după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „Te voi iubi mereu!”

ADVERTISEMENT

La scurt timp după încheierea meciului Dinamo Zagreb – FCSB 4-1 din etapa a șaptea a fazei principale din Europa League, Ștefan Târnovanu a trăit un moment extrem de emoționant și totodată trist, pe care a simțit nevoia să îl împărtășească alături de urmăritorii săi de pe rețelele de socializare.

Chiar după meciul Dinamo Zagreb – FCSB 4-1, Ștefan Târnovanu a marcat împlinirea a 5 ani de la moartea tatălui său

S-au împlinit 5 ani de când tatăl portarului campioanei României a trecut la cele veșnice. Astfel, Târnovanu a simțit nevoia să își cinstească o dată în plus părintele în acest moment. El a postat pe Instagram o fotografie cu regretatul său tată, alături de mesajul: „5 ani fără tine. Te voi iubi mereu”.

Portarul de la FCSB și-a mai omagiat o dată tatăl la finalul unui meci

S-a întâmplat în decembrie 2021, anul în care tatăl lui Ștefan Târnovanu a încetat din viață, la finalul unei partide Sepsi – FCSB 0-0:

„M-am lovit rău. La ultima minge m-am lovit la șold. Mă doare de mor. M-au felicitat și colegii, și adversarii. Sunt fericit pentru evoluția mea, dar nu pot să fiu total, pentru că nu am bătut. Am încercat să ajut echipa.

Un cadou frumos, neașteptat, ținând cont că anul acesta a început cu decesul tatălui meu, căruia îi și dedic această prestație. Sperăm să ne putem clasa la final de an pe primul loc, eu cred că există șanse, având în vedere că se înjumătățesc punctele”.

Ce a declarat Ștefan Târnovanu după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1, chiar pe gazon

s-a arătat în primul rând extrem de nemulțumit de cele două goluri primite de echipa sa în debutul meciului de pe „Maksimir”.

„Două goluri primite în 10 minute. Avem vreo patru meciuri așa în Europa. Am echilibrat puțin, dar finalul, la fel de slab, slab, slab. Dacă nu vom intra în play-off, va fi un sezon compromis.

De ce? Nu aș vrea să zic nimic la cald, greșit. Nu e ok cum jucăm, e foarte rău. Cât timp primești patru goluri, puteau face ceva mai mult. O să văd golurile. Cu nouă puncte și golaveraj cât de cât ok, dar acum… nu știu, o să vedem”,