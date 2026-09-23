Mihai Pintilii dezvăluie drama unui titular de la FCSB: „Suferă! I-au plecat cei mai buni prieteni”

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Ștefan Târnovanu a ajuns din portarul echipei naționale a României, cotat la peste 5 milioane de euro în urmă cu un an, la un fotbalist care nu mai este sigur de locul său de titular la FCSB. Mihai Pintilii știe prea bine prin ce trece portarul și face dezvăluiri despre situația fotbalistului.

Mihai Pintilii spune că Ștefan Târnovanu „suferă” pentru că a rămas fără prieteni la FCSB

Pintilii s-a întors recent din Grecia, unde a părăsit-o pe Levadiakos din motive personale, și spune că Târnovanu are o reală problemă din cauza presiunii de la FCSB. Lucru știut de toată lumea, patronul Gigi Becali e necruțător și nerăbdător cu jucătorii, astfel că portarul face cu greu față în această perioadă în care toți ochii sunt ațintiți asupra lui.

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Fostul antrenor de la FCSB susține că , în condițiile în care mai toți „prietenii” săi din vestiar au plecat la alte echipe. Așadar, portarul se simte singur și pierdut într-un vestiar unde nu mai este luat în considerare pentru postul de titular.

„Târnovanu suferă, el este un jucător care îşi dorea să plece şi el, plecându-i cei mai buni prieteni, Şut şi Olaru. Dorinţa e mai mare să pleci când vezi că prietenul tău cel mai bun, cu care făceai glume, dormeai cu el, îţi pleacă.

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El trebuie să fie titular şi să lupte pentru asta, nu trebuie să fie supărat că nu-l bagă sau că nu joacă, trebuie să lupţi. Scorul de la Craiova putea să fie mult mai mare dacă nu era el, mult mai mare”, a declarat Mihai Pintilii, pentru Prima Sport.

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Presiunea pe Ștefan Târnovanu e uriașă la FCSB, iar patronul Gigi Becali nu-l iartă nicio clipă

Că presiunea e uriașă la Miliardarul l-a desființat pe Târnovanu pentru că a ratat convocarea la națională. „Cum să îl iei pe Târnovanu (n.r. la națională) dacă a luat golurile pe care le-a luat și a făcut greșelile pe care le-a făcut? El nu are voie să greșească. El era mai agitat înainte, e prea relaxat acum.

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Băi, portarul, dacă ar fi cel mai mare de pe glob, nu are voie să se relaxeze. Să se relaxeze mai tare, trebuia să fie și mai tare. Nu avea pe cine să ia de la mine (n.r. Gică Hagi la echipa națională)”, a spus Gigi Becali.