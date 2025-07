Ștefan Târnovanu șochează după Shkendija – FCSB 1-0: „Simt că nu suntem bine ca echipă”

După ce săptămâna trecută a suferit un eșec rușinos contra celor de la Inter Club d’Escaldes, FCSB și-a continuat parcursul de coșmar din Champions League. Campioana din SuperLiga României .

Ștefan Târnovanu, dezamăgit după Shkendija – FCSB 1-0

FCSB este aproape de eliminarea din turul doi preliminar al Ligii Campionilor, după eșecul suferit contra campioanei Macedoniei de Nord. Formația antrenată de Elias Charalambous va avea nevoie de un joc solid la București, pentru a putea răsturna soarta calificării.

Debutul de meci a fost unul în care Shkendija a irosit două mari șanse de a deschide scorul, una dintre faze .

Jocul a fost echilibrat în cele din urmă de campioana din SuperLiga, care . Ștefan Târnovanu a avut câteva intervenții senzaționale în acest joc, iar de partea cealaltă, FCSB a lovit bara și a trecut iarăși pe lângă gol prin Darius Olaru.

Din păcate, r , care a reluat imparabil cu capul de lângă Marius Ștefănescu, direct la vinclul porții apărate de Târnovanu.

Qaka a fost eliminat în minutul 71, dar echilibrul numeric a fost restabilit câteva minute mai târziu, după ce .

„Un meci pe care am simțit că îl dominăm, am avut o posesie bună, Tase bară.. Din nou nu dăm gol și suntem pedepsiți. Am primit gol, trebuie să facem cumva săptămâna viitoare să ne calificăm.

Ținând cont că încercam să egalăm, ne-au prins pe câteva contraatacuri. Simt că nu suntem ok ca și echipă, dar sper să vom fi bine săptămâna viitoare”.

Ștefan Târnovanu: „Trebuie să facem ceva să ne calificăm”

„Trebuie să nu mai facem greșeli în apărare, începând de la mine și să marcăm la ocaziile pe care le avem, pentru că avem foarte multe. (n. r. roșu Tănase) Mi s-a părut ușor, dar și al lor mi s-a părut ușor.

Trebuie să dăm goluri, să intrăm montați și eu unul sper, simt și trebuie să facem ceva să ne calificăm”, a declarat Ștefan Târnovanu.