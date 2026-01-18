Sport

Ștefan Târnovanu, transfer la o echipă din Top 5 campionate ale lumii: „Șanse mari!”. Exclusiv

Ștefan Târnovanu, unul dintre cei mai buni portari români ai momentului, are șanse mari să prindă un transfer la o echipă din Top 5 campionate ale lumii. Care ar putea fi suma tranzacției.
Adrian Baciu
18.01.2026 | 15:25
Stefan Tarnovanu transfer la o echipa din Top 5 campionate ale lumii Sanse mari Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali anunță un posibil transfer al lui Ștefan Târnovanu la o echipă din Top 5 campionate ale lumii. Sursa foto: colaj Fanatik
Ștefan Târnovanu (25 de ani), numărul 1 dintre buturile campioanei FCSB în ultimele sezoane și un portar convocat constant la echipa națională, este aproape de a prinde un transfer la un club din Top 5 campionate ale lumii. Care ar putea fi suma tranzacției.

Titularul FCSB-ului, Ștefan Târnovanu, transfer din vară la o echipă din Top 5 campionate

După ce s-a despărțit de Adrian Șut, plecat la Al Ain (Emiratele Arabe Unite) pentru 1.500.000 de euro, FCSB l-ar putea pierde și pe titularul dintre buturi. Ștefan Târnovanu are șase mari, în vară, să se transfere la o echipă din Top 5 campionate ale lumii.

Anunțul mutării portarului în străinătate a fost făcut sâmbătă, la emisiunea Giovanni Show de la FANATIK. Giovanni Becali, cel mai cunoscut impresar român, a vorbit despre situația vedetelor din SuperLiga. Referindu-se Ștefan Târnovanu, agentul a spus că sunt mai multe echipe care s-au interesat de el.

Se pare că una dintre ele l-a „ochit” pe goalkeeper și este dispusă să achite suma de 3 milioane de euro. „Și pentru Târnovanu am vorbit cu multe echipe. Avem o echipă care, cred că-n vară l-ar dori. Acum, în iarnă… E o echipă din top 5 campionate ale Europei. O echipă care poate să dea 3 milioane, zic eu.

Îți dai seama că Gigi, când aude de 3 milioane, o să zică 5. Dar eu zic că așa cum Gigi (n.r. Becali) a făcut gestul pentru Adrian Șut. Să-l dai pe 1.500.000… Un mijlocaș important pentru el. Adică s-a uitat și la interesul jucătorului. A fost un jucător important pentru el.

Până la urmă trebuie să se înțeleagă. Un jucător pe care ai dat aproape nimic. Pe Târnovanu la fel. Nu ai dat nimic. Ți-a apărat ani de zile. Bă, ai vrut 5 milioane când erai în vogă. Acum, în situația fotbalului nostru, dă-i drumul pe 2.500.000, 3.000.000, să se ducă băiatul să-și ia și el niște bani. Da, șanse mari din vară să plece la o echipă din Top 5 campionatele ale Europei”, a spus Giovanni Becali.

  • 4,5 milioane de euro este cota lui Ștefan Târnovanu, conform Transfermarkt
  • 19 meciuri jucate, 18 goluri primite și 7 meciuri fără gol are portarul la FCSB în sezonul curent de SuperLiga

Cât a cerut Gigi Becali pentru un transfer al lui Ștefan Târnovanu

Încă din vara lui 2025 s-a discutat despre o posibilă plecare a lui Târnovanu de la gruparea patronată de Gigi Becali. Același Giovanni Becali a dezvăluit că a avut o ofertă de 2,5 milioane de euro. Atunci, Gigi Becali a cerut dublu și tranzacția nu s-a mai realizat.

Am avut o ofertă de 2,5 milioane pentru Târnovanu, mai multe. Dar Gigi zice 5 milioane. Au fost echipe importante din Europa, nu din top 5 campionate. Belgia, Turcia, Olanda, Elveţia nu sunt bune? Basel poate să dea şi 7 milioane pe un jucător.

Gigi Becali vrea 5 milioane. Dacă vom avea discuţii, că ele se reiau în iarnă. La Târnovanu, Gigi Becali poate să înţeleagă. La prima discuţie, poate să plece. Are 25 de ani, nu mai e tânăr. La Gigi Becali e mai greu să vinzi jucători, că cere mult”, a spus impresarul, la o ediție Giovanni Show din decembrie 2025.

