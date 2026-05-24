Ștefan Târnovanu, transfer de la FCSB la U Craiova? “L-am sunat când Gigi Becali nu-l mai dorea”

Universitatea Craiova l-a vrut în acest sezon pe Ștefan Târnovanu. Cât de aproape au fost oltenii să îl „fure” pe titularul din poarta rivalei FCSB.
Mihai Dragomir
24.05.2026 | 14:59
Universitatea Craiova a căutat opțiuni noi de portari după ce ucraineanul Pavlo Isenko s-a accidentat. Oltenii s-au orientat către doi jucători din campionatul României. Mihai Rotaru a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK cum a fost aproape să îl transfere pe Ștefan Târnovanu de la rivala FCSB, după ce Gigi Becali voia să scape de el.

Universitatea Craiova l-a dorit pe Ștefan Târnovanu

Universitatea Craiova l-a pierdut în primăvara acestui an pe Pavlo Isenko după un meci cu Dinamo. Ucraineanul care a făcut minuni în poarta oltenilor va lipsi chiar și la startul sezonului viitor, motiv pentru care echipa din Bănie l-a adus de urgență pe Joao Goncalves. Totuși, țintele acestora erau cu totul altele. Mihai Rotaru a dezvăluit în direct la FANATIK EXCLUSIV că echipa lui i-a avut pe radar pe Edvinas Gertmonas, titularul din poarta lui U Cluj, și pe Ștefan Târnovanu, de care Gigi Becali a vrut să scape la FCSB după mai multe gafe și prestații modeste în acest sezon.

„În momentul când Isenko s-a accidentat, înainte de play-off, ne-am dat seama că ne mai trebuie un portar. Ne trebuie un portar pe termen scurt și mai trebuie încă un portar pentru sezonul următor, pentru că Isenko își revine de abia în octombrie, noiembrie și nu știi cum își revine în primă fază. Și atunci noi am pus întrebări pe piață și ni s-au sugerat doi portari din România: Gertmonas și Târnovanu. Am întrebat agenții lor dacă sunt disponibili să vină. Nu am discutat cu Gertmonas, ci cu agentul lui.

Ne-a spus că ar avea o ofertă din Polonia, între timp înțeleg că ar avea de la Gaziantep o ofertă foarte bună. Asta, repet, înainte să ne bată ei cu 4-0 la Cluj, înainte să înceapă play-off-ul sau în prima etapă de play-off nici măcar nu știam că ei vor fi contracandidați la titlu […] Târnovanu a zis că venise Mirel și îi promisese că o să îl joace. Noi îl voiam pe Târnovanu când a zis Gigi că nu îl mai dorește. Au fost tatonări. Târnovanu nici măcar nu era în play-off. A venit Mirel, i-a promis că joacă, iar discuția a picat!”, a spus Mihai Rotaru la FANATIK EXCLUSIV.

Unde ar putea pleca Ștefan Târnovanu de la FCSB

Ieșit din poartă în play-out și înlocuit cu tânărul Matei Popa, Ștefan Târnovanu nu s-a mai simțit confortabil la FCSB. Titular de drept în sezoanele precedente, jucătorul de 26 de ani ar putea pleca în această vară de la echipa „roș-albastră”.

Giovanni Becali, agentul său, a spus totul despre viitorul fotbalistului. „Am vorbit cu el. I-am spus și ce perspective avem. Vedem, Turcia, Grecia. Europa, oricum”, a dezvăluit Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

  • 3,8 milioane de euro valorează Ștefan Târnovanu
  • 50 de goluri a încasat în acest sezon portarul FCSB-ului
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
