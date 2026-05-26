Sport

Ştefan Târnovanu, transfer la Universitatea Craiova?! Reacţia tăioasă a lui MM: “Şi noi ne-am gândit la Oblak”

Ștefan Târnovanu a fost dorit în această primăvara de Universitatea Craiova. Mihai Stoica, președintele C.A. de la FCSB, l-a ironizat pe Mihai Rotaru, patronul oltenilor
Cristian Măciucă
26.05.2026 | 12:38
Stefan Tarnovanu transfer la Universitatea Craiova Reactia taioasa a lui MM Si noi neam gandit la Oblak
EXCLUSIV FANATIK
 Ştefan Târnovanu, transfer la Universitatea Craiova?! Reacţia tăioasă a lui MM: “Şi noi ne-am gândit la Oblak”. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Ștefan Târnovanu (26 de ani) a redevenit titular în poarta FCSB-ului, după ce pierduse postul în fața puștiului Matei Popa (19 ani). În momentul în care a fost trecut pe banca de rezerve, internaționalul român a intrat pe radarul Universității Craiova, dezvăluire făcută de Mihai Rotaru la FANATIK. 

Mihai Stoica, despre interesul Craiovei pentru Ștefan Târnovanu

Ștefan Târnovanu mai are contract cu FCSB până în 2028, dar se gândește să pleace încă din vară de la fosta campioană. Pe portar îl nemulțumește statutul de rezervă pe care l-a avut în 2026. Târnovanu a fost dorit inclusiv în SuperLiga, de Universitatea Craiova. Interesul oltenilor a fost ironizat de Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT

„Eu nu știu dacă nu cumva Târnovanu a fost întrebat dacă vrea să plece. Eu nu am văzut interviul. Noi avem o mare problemă. Când cineva pune o întrebare, nimeni nu mai ia în considerare întrebarea și după spune ‘Târnovanu spune aia și aia’. Nu știu dacă e și cazul ăsta. E logic să vrea să plece.

Era titular la echipa națională. A pierdut poarta naționalei din cauza FRF. În alte campionate poate să apere chiar dacă nu are sub 21 de ani. (n.r. – Rotaru a zis că se gândeau și ei la Târnovanu) Da. Și eu m-am gândit la Oblak. Am crezut că îl va scoate Moldovan din poartă. M-am gândit.

ADVERTISEMENT
Ce-i enervează pe ruși, chiar mai mult decât atacurile ucrainene
Digi24.ro
Ce-i enervează pe ruși, chiar mai mult decât atacurile ucrainene

Îl văzusem acum mulți ani la Rio Ave, pe el și pe Ederson. Se gândeau la titularizare la Rio Ave, Ederson și Oblak. Eu am o chestie. Gândesc în continuu, gândesc foarte des. (n.r. – Și ei gândesc) Sunt foarte gânditori”, a declarat Mihai Stoica, la MM LA FANATIK.

ADVERTISEMENT
Toți ochii s-au îndreptat asupra ei și nu s-a putut stăpâni! Elina Svitolina...
Digisport.ro
Toți ochii s-au îndreptat asupra ei și nu s-a putut stăpâni! Elina Svitolina și imaginile care vor rămâne în istoria tenisului

Ștefan Târnovanu joacă la FCSB din anul 2020, atunci când roș-albaștrii au plătit 350.000 de euro pentru transferul său de la Poli Iași. Dublu campion al României și câștigător a două Supercupe, goalkeeperul a bifat 206 meciuri în tricoul roș-albastru. În acest moment, el e evaluat pe transfermarkt.com la 3,8 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica, RASPUNS IRONIC la OFERTA Craiovei pentru Tarnovanu: „SI EU M-AM GANDIT LA OBLAK!”

Marius Marin, scrisoare emoționantă la despărțirea de Pisa: „Prima casă din viața mea”
Fanatik
Marius Marin, scrisoare emoționantă la despărțirea de Pisa: „Prima casă din viața mea”
Adevărul despre plecarea lui Mirel Rădoi de la Craiova: „Pubertatea lui de antrenor...
Fanatik
Adevărul despre plecarea lui Mirel Rădoi de la Craiova: „Pubertatea lui de antrenor durează mai mult”
Daniel Pancu a dat detalii de la negocierile cu Dan Şucu: „Trebuie să...
Fanatik
Daniel Pancu a dat detalii de la negocierile cu Dan Şucu: „Trebuie să transmiteţi forţă!”. De câte transferuri are nevoie şi ce se întâmplă cu Aioani şi Dobre
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Cum l-au ajutat Nuțu și Sile Cămătaru pe Gigi Becali să pună mâna...
iamsport.ro
Cum l-au ajutat Nuțu și Sile Cămătaru pe Gigi Becali să pună mâna pe Steaua: 'Mi-a zis Păunescu dacă vreau'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!