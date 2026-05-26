Ştefan Târnovanu, transfer la Universitatea Craiova?! Reacţia tăioasă a lui MM: “Şi noi ne-am gândit la Oblak”

Ștefan Târnovanu (26 de ani) a redevenit titular în poarta FCSB-ului, după ce pierduse postul în fața puștiului Matei Popa (19 ani). În momentul în care a fost trecut pe banca de rezerve, internaționalul român a intrat pe radarul Universității Craiova, dezvăluire făcută de Mihai Rotaru la FANATIK.
Ștefan Târnovanu mai are contract cu FCSB până în 2028, dar se gândește să pleace încă din vară de la fosta campioană. Pe portar îl nemulțumește statutul de rezervă pe care l-a avut în 2026. Târnovanu a fost dorit inclusiv în SuperLiga, de Universitatea Craiova. Interesul oltenilor a fost ironizat de Mihai Stoica.
„Eu nu știu dacă nu cumva Târnovanu a fost întrebat dacă vrea să plece. Eu nu am văzut interviul. Noi avem o mare problemă. Când cineva pune o întrebare, nimeni nu mai ia în considerare întrebarea și după spune ‘Târnovanu spune aia și aia’. Nu știu dacă e și cazul ăsta. E logic să vrea să plece.
Era titular la echipa națională. A pierdut poarta naționalei din cauza FRF. În alte campionate poate să apere chiar dacă nu are sub 21 de ani. (n.r. – Rotaru a zis că se gândeau și ei la Târnovanu) Da. Și eu m-am gândit la Oblak. Am crezut că îl va scoate Moldovan din poartă. M-am gândit.
Îl văzusem acum mulți ani la Rio Ave, pe el și pe Ederson. Se gândeau la titularizare la Rio Ave, Ederson și Oblak. Eu am o chestie. Gândesc în continuu, gândesc foarte des. (n.r. – Și ei gândesc) Sunt foarte gânditori”, a declarat Mihai Stoica, la MM LA FANATIK.
Ștefan Târnovanu joacă la FCSB din anul 2020, atunci când roș-albaștrii au plătit 350.000 de euro pentru transferul său de la Poli Iași. Dublu campion al României și câștigător a două Supercupe, goalkeeperul a bifat 206 meciuri în tricoul roș-albastru. În acest moment, el e evaluat pe transfermarkt.com la 3,8 milioane de euro.