Ştefan Târnovanu, transfer la Universitatea Craiova?! Reacţia tăioasă a lui MM: “Şi noi ne-am gândit la Oblak”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Mihai Stoica, despre interesul Craiovei pentru Ștefan Târnovanu

ADVERTISEMENT

Ștefan Târnovanu (26 de ani) a redevenit titular în poarta FCSB-ului, după ce pierduse postul în fața puștiului Matei Popa (19 ani). În momentul în care a fost trecut pe banca de rezerve, internaționalul român a intrat pe radarul

Mihai Stoica, despre interesul Craiovei pentru Ștefan Târnovanu

Ștefan Târnovanu mai are contract cu FCSB până în 2028, . Pe portar îl nemulțumește statutul de rezervă pe care l-a avut în 2026. Târnovanu a fost dorit inclusiv în SuperLiga, de Universitatea Craiova. Interesul oltenilor a fost ironizat de Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT

„Eu nu știu dacă nu cumva Târnovanu a fost întrebat dacă vrea să plece. Eu nu am văzut interviul. Noi avem o mare problemă. Când cineva pune o întrebare, nimeni nu mai ia în considerare întrebarea și după spune ‘Târnovanu spune aia și aia’. Nu știu dacă e și cazul ăsta. E logic să vrea să plece.

Era titular la echipa națională. A pierdut poarta naționalei din cauza FRF. În alte campionate poate să apere chiar dacă nu are sub 21 de ani. (n.r. – Rotaru a zis că se gândeau și ei la Târnovanu) Da. Și eu m-am gândit la Oblak. Am crezut că îl va scoate Moldovan din poartă. M-am gândit.

ADVERTISEMENT

Îl văzusem acum mulți ani la Rio Ave, pe el și pe Ederson. Se gândeau la titularizare la Rio Ave, Ederson și Oblak. Eu am o chestie. Gândesc în continuu, gândesc foarte des. (n.r. – Și ei gândesc) Sunt foarte gânditori”, a declarat Mihai Stoica, la MM LA FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ștefan Târnovanu joacă la FCSB din anul 2020, atunci când roș-albaștrii au plătit 350.000 de euro pentru transferul său de la Poli Iași. Dublu campion al României și câștigător a două Supercupe, goalkeeperul a bifat 206 meciuri în tricoul roș-albastru. În acest moment, el e evaluat pe transfermarkt.com la 3,8 milioane de euro.

ADVERTISEMENT