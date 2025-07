„Ștefănescu nu e o pierdere pentru FCSB. Fricos, nu face diferența”. Declarația din interior care-i dă dreptate lui Gigi Becali

Așa cum FANATIK a anunțat, iar patronul Gigi Becali a confirmat ulterior, Invitat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Laurențiu Reghecampf a analizat plecarea fotbalistului pentru care patronul „roș-albaștrilor” a plătit vara trecută 1,3 milioane de euro.

Este Marius Ștefănescu o pierdere la FCSB? Laurențiu Reghecampf a dat verdictul

Din păcate pentru el, dar și pentru FCSB, deși era văzut ca o mare vedetă a campionatului intern atunci când evolua pentru Sepsi OSK.

După meciul din Macedonia de Nord, Gigi Becali a decis să-l tragă pe linie moartă, iar extrema dreapta este foarte aproape să plece la ”U” Cluj. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Laurențiu Reghecampf, fost antrenor al „roș-albaștrilor”, a analizat plecarea sa după doar un an de la FCSB, deși patronul a plătit o sumă consistentă pentru el.

„Auzindu-l pe patronul echipei aseară la interviu, el a spus clar că nu și-l mai dorește. Eu îl cunosc foarte bine. Când îi intră în cap ideea asta, nu mai contează că a costat 1,3 milioane. Îl dă și punct. Probabil contează și salariul său, și faptul că nu ajută echipa deloc.

(n.r. – Din punct de vedere fotbalistic este o pierdere?) Din ce am văzut eu la FCSB, nu e o pierdere. Ce juca înainte la Sepsi, era bun. Chiar era bun. Am jucat și eu cu Craiova împotriva lui de câteva ori și făcea diferența. Dar ceea ce am văzut la meciurile lui la FCSB a fost foarte puțin.

Nu-l văd ca pe o pierdere. Nu e un jucător care să intre în teren și să schimbe ceva. Din punct de vedere mental nu poate face diferența. E fricos, nu are ce să mai facă”, a declarat Laurențiu Reghecampf, la FANATIK SUPERLIGA.

Poate fi Cordea o soluție pentru FCSB? Gigi Becali se interesează de fostul său atacant

Andrei Cordea și-a anunțat despărțirea de Al-Taee la câteva ore după ce Gigi Becali a decis să îl scoată pe Marius Ștefănescu din lot. Dacă pentru fotbalistul de la Sepsi, patronul FCSB ar putea pierde 1 milion de euro, în cazul lui Cordea, clubul a făcut un profit considerabil.

Extrema dreaptă a fost cumpărată de la Academica Clinceni pentru 50.000 de euro și a fost vândut, ulterior, pentru 1,3 milioane de euro. Dacă fotbalistul de 26 de ani nu se va înțelege cu o echipă din zona Golfului, atunci