Ștefania a lămurit situația despărțirii de Speak. Care este relația dintre cei doi

Speak și Ștefania formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz, iar cântăreața a decis să vorbească despre despărțirea lor, care a fost speculată recent. Bruneta a fost văzută fără inelul de logodnă, fapt ce i-a făcut pe fani să-și pună semne de întrebare.

Ștefania a explicat care este situația dintre ea și Speak în cadrul unei emisiuni televizate, lămurindu-i pe fani în legătură cu lipsa inelului de pe degetul inelar.

Tânăra a fost cerută în căsătorie în decembrie 2019, în timp ce se afla cu Speak la „Asia Express”. Se pare că lipsa bijuteriei nu înseamnă și destrămarea cuplului, după cum a mărturisit vedeta.

Ștefania a lămurit situația despărțirii de Speak

După ce s-a zvonit că Ștefania și Speak nu mai formează un cuplu pentru că tânăra nu mai are inelul de logodnă pe deget, cântăreața a oferit explicații despre această confuzie. Vedeta a ales să-și scoată inelul ca să nu se piardă pietrele prețioase care se află pe acesta.

„Am citit și noi acele titluri (…). Nu port inelul pentru că nu vreau să păţească nimic. S-a întâmplat să-mi cadă o piatră, am pus-o şi a căzut alta şi nu era ok. Prefer să îl port doar la ocazii speciale, în rest, e acolo. Deci nu, nu ne-am despărţit”, a mărturisit Ștefania la Antena Stars, citat de cancan.ro.

Se pare că cei doi se înțeleg foarte bine și așteaptă cu nerăbdare să-și organizeze nunta. Din păcate, situația pandemiei de coronavirus le-a întârziat planurile, așa că au hotărât să programeze marele eveniment atunci când situația epidemiologică va fi una mai bună.

„Nu ne-am gândit când o să aibă loc, dar vrem să ne gătească Sorin (n.r. Chef Sorin Bontea), aşa am şi vorbit cu el. Naşii sunt aleşi de mult, prietenii noştri Monica Munteanu şi soţul ei. Eu îmi imaginez că voi fi invitat la nunta mea, Ştefania se va ocupa, eu nu o să mă implic deloc. Adică nu chiar deloc, mai puţin”, a declarat Speak pentru OK! Magazine anul trecut.

Speak și Ștefania împart o frumoasă poveste de dragoste de aproape patru ani, iar frumoasa brunetă nu se aștepta să-i spună „da” bărbatului iubit în cea mai mare aventură din viața lor, la „Asia Express”. Cântăreața a fost rugată să spună trei motive pentru care a acceptat cererea, însă răspunsul ei a fost de departe unul emoționant.

„Nici măcar nu am nevoie de trei lucruri, am în minte unul care le defineşte pe toate: este bărbatul perfect. Pentru mine, el are toate calităţile pe care mi le doresc. În primul rând, ne înţelegem ca cei mai buni prieteni, nu există secrete între noi, nu există niciun motiv pentru care eu să nu îl consider pe el bărbatul acela. We are perfect!”, a declarat vedeta pentru sursa citată anterior.

