Ștefania Alexandra Uță, aur pentru România în proba de 400 m garduri. A doborât un record vechi de mai bine de 20 de ani

Ștefania Alexandra Uță a reușit o performanță fabuloasă la Campionatele Europene sub 20 de ani de la Tampere. Sportiva noastră a cucerit medalia de aur în proba de 400 metri garduri și a doborât un record vechi de mai bine de 20 de ani.

Ștefania Alexandra Uță, cea mai bună performanță a carierei

Ștefania Alexandra Uță la Campionatele Europene de la Tampere. Sportiva legitimată la CS Vâlcea 1924 a terminat prima cursa de 400 metri garduri și a câștigat medalia de aur.

„Aur pentru România la Campionatele Europene de Atletism U20 !

Ștefania Uță a devenit campioană europeană la 400 metri garduri după o cursă decisă pe linia de finiș. Cu 55.55 secunde, eleva Alinei Enescu a stabilit și un nou record al competiției. Pentru ea este cea mai bună performanță a carierei.

Bravoo, Ștefi! Felicitări, antrenoarei sale!”, au scris cei de la Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Ștefania Alexandra Uță, un nou record la Tampere

Este cea mai bună performanță a carierei reușită de românca legitimată la Clubul Sportiv Vâlcea 1924. Aceasta a revenit extraordinar și a recuperat deficitul pe finalul cursei, trecând prima linia de sosire și cucerind medalia de aur.