Ștefania Alexandra Uță, aur pentru România în proba de 400 m garduri. A doborât un record vechi de mai bine de 20 de ani

Ștefania Alexandra Uță a pus România pe primul loc la Campionatele Europene de la Tampere. Sportiva legitimată la CS Vâlcea 1924 a terminat prima cursa de 400 metri garduri și a câștigat medalia de aur.
La competiția unde participă sportivii cu vârste mai mici de 20 de ani, românca antrenată de Alina Enescu a fost cu doar o sutime de secundă mai rapidă decât franțuzoaica Méta Tumba.
„Aur pentru România la Campionatele Europene de Atletism U20 !
Ștefania a depășit-o pe franțuzoaica Tumba cu o sutime de secundă, aceasta a fost cronometrată în 55.56 secunde. Pe locul trei a terminat atleta din Letonia, Hambidge, 56.71.
Bravoo, Ștefi! Felicitări, antrenoarei sale!”, au scris cei de la Comitetul Olimpic și Sportiv Român.
Este cea mai bună performanță a carierei reușită de românca legitimată la Clubul Sportiv Vâlcea 1924. Aceasta a revenit extraordinar și a recuperat deficitul pe finalul cursei, trecând prima linia de sosire și cucerind medalia de aur.