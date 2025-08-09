Sport

Ștefania Alexandra Uță, aur pentru România în proba de 400 m garduri. A doborât un record vechi de mai bine de 20 de ani

Ștefania Alexandra Uță a cucerit medalia de aur în proba de 400 m garduri, la Campionatele Europene sub 20 de ani de la Tampere. Ce record a doborât românca noastră.
Daniel Işvanca
09.08.2025 | 19:37
Performanță remarcabilă reușită de Ștefania Alexandra Uță FOTO: Colaj Fanatik

Ștefania Alexandra Uță a reușit o performanță fabuloasă la Campionatele Europene sub 20 de ani de la Tampere. Sportiva noastră a cucerit medalia de aur în proba de 400 metri garduri și a doborât un record vechi de mai bine de 20 de ani.

Ștefania Alexandra Uță, cea mai bună performanță a carierei

Ștefania Alexandra Uță a pus România pe primul loc la Campionatele Europene de la Tampere. Sportiva legitimată la CS Vâlcea 1924 a terminat prima cursa de 400 metri garduri și a câștigat medalia de aur.

La competiția unde participă sportivii cu vârste mai mici de 20 de ani, românca antrenată de Alina Enescu a fost cu doar o sutime de secundă mai rapidă decât franțuzoaica Méta Tumba.

„Aur pentru România la Campionatele Europene de Atletism U20 !
Ștefania Uță a devenit campioană europeană la 400 metri garduri după o cursă decisă pe linia de finiș. Cu 55.55 secunde, eleva Alinei Enescu a stabilit și un nou record al competiției. Pentru ea este cea mai bună performanță a carierei.

Ștefania a depășit-o pe franțuzoaica Tumba cu o sutime de secundă, aceasta a fost cronometrată în 55.56 secunde. Pe locul trei a terminat atleta din Letonia, Hambidge, 56.71.

Bravoo, Ștefi! Felicitări, antrenoarei sale!”, au scris cei de la Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Ștefania Alexandra Uță, un nou record la Tampere

Ștefania Alexandra Uță a avut nevoie de 55,55 de secunde pentru a termina prima proba de 400 metri garduri la Campionatele Europene de la Tampere (Finlanda), stabilind, totodată și un nou record al competiției.

Este cea mai bună performanță a carierei reușită de românca legitimată la Clubul Sportiv Vâlcea 1924. Aceasta a revenit extraordinar și a recuperat deficitul pe finalul cursei, trecând prima linia de sosire și cucerind medalia de aur.

Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
