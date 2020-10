Ștefania, în culmea fericirii. Reușita obținută de iubita lui Speak ”Nu pot să cred că în sfârșit...”

Ștefania, iubita lui Speak, i-a anunțat pe fanii ei din mediul online că a marcat o reușită foarte mare, în aceste zile. Tânără a fost în culmea fericirii și a început chiar să țipe când le povestea tuturor despre ce este vorba.

Cei doi foști participanți de la Asia Express au profitat de această perioadă din viețile lor pentru a putea să își pună la punct mai multe aspecte pe care și le doreau împlinite. După ce s-au întors din vacanța lor, ea s-a pus serios pe treabă.

În cazul șatenei, acest detaliu a reprezentat o activitate nebănuită, despre care Ștefania, poreclită și “Libelula”, a mărturisit că a efectuat-o în mare secret. Cei care o apreciază pe Instagram au putut afla toate acestea prin intermediul unei postări pe care iubita lui Speak a formulat-o în această vineri.

Ștefania lui Speak e în culmea fericirii, după ce a marcat o reușită pe cinste. A țipat de bucurie

Mai exact, Ștefania lui Speak a anunțat în urmă cu puțin timp că este foarte fericită deoarece a marcat o reușită foarte mare. A fost vorba despre permisul de conducere pe care fosta participantă din emisiunea de la Antena 1 l-a obținut abia acum.

În vârstă de 23 de ani, fosta dansatoare orginară din Galați le-a transmis fanilor veștile însemnate prin intermediul unei postări pe InstaStory.

Șatena a intrat în direct și le-a dat amănuntele celor care o apreciază pe această rețea socială. În acele clipe era prezent în cadrul și Speak, ce a dorit să își felicite logodnica într-un mod foarte neașteptat. Cântărețul i-a propus Ștefaniei să meargă acasă și să e îmbete de fericire pentru că a devenit oficial șoferiță cu acte în regulă din această vineri.

”Sunt totalmente leșinată. Tocmai am ieșit de la examen, și ce credeți? Păzea, pentru că, sunt oficial șoferiță! Am luat permisul! Petrecere! Acum puteți înțelege de ce am fost așa secretoasă în ultima perioadă! Mă doare gâtul cât de mult am țipat! Nu pot să cred că în sfârșit am luat permisul”, a povestit Ștefania, în mediul online.

Odată ce a fost și el la curent cu toate aceste vești foarte bune, Speak și-a luat iubita în brațe și a sărutat-o pentru a o felicita pentru reușita ei. Se pare că tânăra a avut această preocupare o perioadă și a susținut deja toate examenele rutiere impuse pentru a putea dobândi și rolul de șofer. Până acum cel care avea această responsabilitate era Speak, fiind singurul care conducea mașina din familia lor.

”Ce faci șoarece? Ai luat permisul, bravo!!! Ia uite șoferița! În sfârșit!!! Ești fericită? Hai acasă să ne îmbătăm!”, a fost reacția lui Speak.

