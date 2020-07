Ștefania lui Speak, probleme mari de sănătate. A picat în casă: „Mă omoară junghiul ăla”

Ștefania, iubita lui Speak, s-a confruntat recent cu serioase probleme de sănătate. Cântăreața și fosta concurentă de la Asia Express a leșinat în casă și s-a plâns de durerile cumplite de spate care nu-i mai dau pace în ultima vreme.

Ștefania lui Speak, probleme mari de sănătate

Libelula, cum a fost poreclită de tabloide, nu a vrut să îi sperie foarte tare pe fani și le-a mărturisit că, cel mai probabil, deshidratarea și-a spus cuvântul în cazul amețelilor cu care s-a confruntat.

„Efectiv am leșinat când am ajuns acasă. Am simțit nevoia să mă pun în pat o oră. Mă simt foarte deshidratată, nu știu care e faza. Mă simt ok acum. Super obosită m-am simțit și mă omoară junghiul ăla din spate”, a mărturisit Ștefania pe Instastory.

Nu e prima oară când iubita cântărețului Speak se plânge de dureri de spate, printr-un episod similar trecând în urmă cu ceva timp.

Popularitatea Ștefaniei a explodat în urma participării în competiția Asia Express de la Antena 1 alături de iubitul ei, acolo unde a fost cerută în căsătorie.

Cei doi se vor căsători în curând

Cei doi urmează să facă pasul cel mare în curând, planurile lor fiind ușor date peste cap de pandemia de coronavirus.

Ștefania este femeia care i-a ocupat inima lui Speak după despărțirea acestuia de Adelina Pestrițu. Cei doi se știu de trei ani, perioadă în care lucrurile se pare că au devenit foarte serioase între ei, din moment ce vor să fie împreună cu acte în regulă.

Persoana care a făcut primul pas în relația a fost artistul: „Eu am făcut primul pas în a ne cunoaște, deși eu sunt mai timid. Am fost și eu bărbat o dată. Atunci când îți propui să te combini, nu se întâmplă nimic.

Lasă să se întâmple. Pot să îi zic orice partenerului. E prima oară în viața mea când pot să fac asta. Nu m-am simțit niciodată mai în largul meu”

