News

Ştefania şi Ştefan, doi dintre tinerii morţi în Argeş, erau logodiţi. Tânăra mai fusese implicată într-un accident, acum două săptămâni

Ştefania şi Ştefan urmau să se căsătorească. Băiatul cumpărase maşina cu trei zile înainte de tragedie şi a hotărât să-i testeze puterea pe munte.
Daniel Spătaru
24.08.2025 | 13:52
Stefania si Stefan doi dintre tinerii morti in Arges erau logoditi Tanara mai fusese implicata intrun accident acum doua saptamani
Ştefania şi Ştefan erau logodiţă şi urmau să facă nunta Foto: Facebook

Costin Bulgaru, unicul supravieţuitor al accidentului de sâmbătă din Argeş, unde o maşină s-a rostogolit peste 200 de metri într-o râpă, a povestit de pe patul de spital că şoferul, Ştefan Berevoianu, a încercat să testeze puterea vehicului înainte de producerea tragediei.

ADVERTISEMENT

Ştefania şi Ştefan urmau să se căsătoreacă în curând

Ştefan cumpărase maşina, un Suzuki Vitara, cu doar trei zile înainte de tragicul accident, astfel că a decis să o testeze pe munte, alături de prieteni săi. Alături de el, pe scaunul din faţă, stătea logodnica sa, Ştefania Boteanu, studentă la Universitatea „Transilvania” din Braşov.

Primarul din Lereşti, Marian Toader, a confirmat că cei doi tineri urmau să se căsătorească. „Întreaga comunitate suntem în stare de şoc. O tragedie care ne îndoliază pe toţi şi mai ales pe familiile acestor copii. Avem persoane din Lereşti, pe care le cunoşteam. Ştefania şi Ştefan erau nişte copii deosebiţi. Se iubeau, erau logodiţi şi urmau să se căsătorească”, a declarat primarul din Lereşti, cu ochii în lacrimi.

ADVERTISEMENT

Ştefania a fost implicată într-o tamponare şi în urmă cu două săptămâni

Totodată, primarul a dezvăluit că în urmă cu două săptămâni Ştefania Boteanu fusese implicată într-un alt accident rutier, dar fără urmări grave. „Ştefania a mai avut un accident, acum două săptămâni. Nu a fost ea de vină, cineva a ieşit de pe o uliţă laterală. A fost o tamponare uşoară”, a mai spus primarul comunei Lereşti.

Patru persoane şi-au pierdut viaţa în accidentul produs sâmbătă în Masivul Iezer, toţi fiind fineri cu vârste cuprinse între 20 şi 23 de ani. A existat un singur supravieţuitor, Costin Bulgaru, care a fost găsit însă la aproape zece ore de la producerea accidentului, de un culegător de ciuperci.

ADVERTISEMENT
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea...
Digi24.ro
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea care a dus la dispariția dinozaurilor, ar putea fi inevitabilă

Costin, de asemenea originar din Lereşti, se află internat la Spitalul Judeţean Braşov cu multiple fracturi, el fiind suspectat inclusiv de fractură la coloană. Totuşi este conştient, iar medicii dau asigurări că starea lui este stabilă.

ADVERTISEMENT
Sorana Cîrstea, mesaj clar pentru Ion Alexandru Țiriac
Digisport.ro
Sorana Cîrstea, mesaj clar pentru Ion Alexandru Țiriac
Suntem aproape de o nouă pandemie: „Vedem istoria repetându-se”. Cazurile s-au înmulțit în...
Fanatik
Suntem aproape de o nouă pandemie: „Vedem istoria repetându-se”. Cazurile s-au înmulțit în ultimele zile, după avertismentul OMS
Panică la o nuntă din Rm. Vâlcea. Un bărbat a tras două focuri...
Fanatik
Panică la o nuntă din Rm. Vâlcea. Un bărbat a tras două focuri de armă spre maşina miresei
O fetiță de doar 11 ani a devenit o Cenușăreasă modernă din cauza...
Fanatik
O fetiță de doar 11 ani a devenit o Cenușăreasă modernă din cauza unui incident. A ajuns acasă cu rochia ruptă în bucăți
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Gigi Becali a spus lucrurilor pe nume în cazul Taniei Budi: `Și dacă...
iamsport.ro
Gigi Becali a spus lucrurilor pe nume în cazul Taniei Budi: `Și dacă ar fi așa, ce să-mi asum?`
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!