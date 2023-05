Ștefania Stănilă a dat marea lovitură după Survivor România. Suma imensă pe care gimnasta ar fi primit-o, de fapt, de la Pro TV

Ștefania Stănilă a câștigat de la Survivor România cu o sumă importantă de bani. Fosta gimnastă nu a plecat din junglă doar mai bogată sufletește, ci putem spune că a dat lovitura. Câte zeci de mii de euro a încasat sportiva.

Câți bani a primit Ștefania Stănilă după participarea la Survivor România

Survivor România nu este doar un mod prin care concurenții își testează limitele, ci o sursă impresionantă de venit. Se cunoaște deja faptul că, mai ales vedetele, sunt plătite substanțial pentru timpul pe care îl petrec în condiții greu de imaginat, în junglă.

ADVERTISEMENT

De pildă, , după cum a aflat FANATIK. Dar nici alți Faimoși nu stau rău. În ediția de miercuri, 17 mai 2023, din competiție

Astfel că, după 20 de săptămâni petrecute fără produse de igienă, departe de familie, prieteni și fără hrană, gimnasta nu a plecata acasă doar cu amintiri de neuitat. Stefania Stănilă a încasat de la Pro TV o sumă importantă de bani pentru participarea la Survivor.

ADVERTISEMENT

Prin urmare, la un simplu calcul, sportiva a dat lovitura și s-a întors în România mai bogată cu nu mai puțin de 30.000 de euro.

Și chiar dacă nu este cea care a plecat cu marele premiu din competiție, cât timp a fost plecată, Ștefania Stănilă a strâns câțiva bani și acasă. După întreaga sa carieră, fosta concurentă de la Survivor primește o rentă viageră, mai exact o pensie, de 3493 de lei din partea Ministerului Tineretului și Sportului.

ADVERTISEMENT

Ștefania Stănilă, dezamăgită că a plecat de la Survivor

Cu toate că a făcut bani frumoși la Survivor România, Ștefania Stănilă a fost dezamăgită atunci când și-a auzit numele rostit de Daniel Pavel. Tinerei nu i-a venit să creadă că parcursul său în competiție s-a oprit cu puțin timp înainte de marea finală.

„Nu-mi vine să cred că visul meu se termină aici. Deși am avut astăzi o mică accidentare, după am fost la reward, am vorbit cu mama mea și m-a încărcat atât de tare, încât puteam trece peste orice obstacol. Chiar mă întristează faptul că durerea din sufletul ei este mult mai mare decât durerea propriu zisă pe care o am la genunchi.

ADVERTISEMENT

Mă doare. Mă doare foarte tare. Pentru că simțeam că pot mai mult de atât și nu-mi pare rău de absolut nimic. Nu-mi pare rău de nimic din ce-am făcut aici. Și sigur trebuie să fie și ceva mai bun mă așteaptă acasă. Mi-aș fi dorit să-mi duc visul mai departe.

ADVERTISEMENT

Mă doare și simt că ceva, încă, rămâne aici în Survivor. Mi-aș fi dorit să ajung în ultima săptămână din marea finală. (…) Flacăra de campion e încă în mine”, a spus Ștefania Stănilă după eliminare.