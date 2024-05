Ștefania Stănilă, dezvăluiri despre participarea la Survivor All Stars. Ce părere are despre finaliști. Vedeta în vârstă de 26 de ani a oferit mai multe informații după ce a ieșit din emisiunea moderată de Daniel Pavel.

Ștefania Stănilă, detalii despre experiența Survivor All Stars 2024. Ce crede fosta gimnastă despre concurenții din finală

Ștefania Stănilă, detalii despre experiența Survivor All Stars 2024. Ce crede fosta gimnastă despre . Lupta cea mare din reality show-ul de la Pro TV se dă între Zanni, Iancu Sterp și Andrei Ciobanu.

ADVERTISEMENT

Cunoscuta campioană europeană în concursul pe echipe în 2014 recunoaște că a fost un sezon dificil, cu multe momente surprinzătoare. Atât participanții, cât și telespectatorii au avut parte de surprize foarte des.

„A fost un sezon greu, cu multă presiune și surprize. Sunt convinsă că puteam mai mult, am demonstrat asta, dar sunt împăcată cu tot ce am făcut. Au fost mai multe momente dificile.

ADVERTISEMENT

Ieșirea Anei, duelurile cu Zanni și TJ, dar și ultimul traseu de Imunitate. A fost cea mai ploioasă zi din Survivor, am avut traseu de nămol și am intrat de foarte multe ori pe el. Am avut foarte mari emoții.

Eram la un pas să câștig colanul. A fost o zi lungă…”, a declarat Ștefania Stănilă de la Survivor All Stars pentru Fosta concurentă de la Pro TV este împăcată cu parcursul pe care l-a avut în această competiție sportivă.

ADVERTISEMENT

„Ștefania e ultima fată din competiție și merită asta, a fost cea mai bună fată din toate sezoanele. Fiecare merită să ajungă cât mai departe, dar ea merita pe plan sportiv, mai mult ca mine să continue”, a mai spus, pentru aceeași sursă.

Ștefania Stănilă, eliminată după un duel cu TJ Miles

Ștefania Stănilă a fost eliminată de la după ce a intrat la duel cu TJ Miles. A primit vestea nefericită în ediția de joi, 9 mai 2024, după ce a petrecut 17 săptămâni în jungla din Republica Domincană.

ADVERTISEMENT

Fosta concurentă de la Pro TV și-a luat rămas bun de la colegii săi, care vor avea de dus lupta cea mare spre finalul acestei luni. Fosta gimnastă a ieșit destul de câștigată având în vedere că a primit 3.000 de euro pentru fiecare săptămână.

Un calcul foarte simplu arată faptul că are în conturi acum suma de 51.000 de euro. Ștefania Stănilă nu a spus ce va face cu banii, însă a ținut să adauge că experiența a schimbat-o, că și-a pus amprenta asupra sa.

S-a regăsit foarte mult în formatul de la Pro TV pe care îl vede ca pe un stil de viață. Sportiva și-a găsit liniștea și cu siguranță, nu va ezita să răspundă afirmativ dacă vreodată mai primește o astfel de propunere.

„La Survivor am învățat să mă apreciez mai mult pe mine și să gândesc mai rațional și radical când e cazul. Am învățat că poți fi fericit cu lucruri mărunte și că viața e foarte foarte simplă, doar că noi avem tendința să o complicăm.

Cred că și în momentul de față tânjesc după momentele petrecute acolo, deși a fost greu. Am căzut, m-am ridicat, am trăit cele mai intense emoții pe care le-am trăit în viața mea”, a dezvăluit Ștefania Stănilă pentru .