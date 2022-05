Ștefania Ștefan, tristă după eliminarea de la Survivor 2022: “Nici măcar nu mi-am dorit să mănânc”

Ștefania Ștefan a fost eliminată de la Survivor România în ediția de duminică, 22 mai 2022. Fosta Războinică avea cel mai mare procentaj în clasamentul competiției, așa că eliminarea ei a fost una neașteptată pentru toată lumea.

Ștefania Ștefan, primele declarații după eliminarea de la Survivor 2022

Tânăra a fost foarte supărată după ce a aflat că cu puțin timp înainte de marea finală. Ștefania a spus, în cadrul unui interviu, că nici măcar nu a putut să mănânce și să doarmă după eliminare.

Întrebată ce a făcut imediat după eliminare, Ștefania a spus că i-a fost foarte greu să se obișnuiască din nou cu toate.

“Să fiu sinceră, am avut nevoie de puțin timp să mă reobișnuiesc. Eram atât de supărată că nici măcar nu mi-am dorit să mănânc. Dacă ar fi să sintetizez, creierul meu s-a dus în atât de multe locuri încât nu am dormit aproape toată noaptea.

Nici măcar nu pot explică în cuvinte ce am simțit în acel moment în care Domnul Dan mi-a spus numele. Nu mă așteptam și am simțit că totul s-a încheiat foarte rapid… parcă a venit de nicăieri.”, a declarat aceasta pentru .

Ștefania Ștefan a mai spus că a slăbit aproape 10 kilograme în cele aproape cinci luni petrecute în Republica Dominicană. Fosta concurentă are de gând să le pună înapoi cu ajutorul unui stil de viață sănătos.

“De-a lungul competiției, am slăbit aproape 10 kilograme. În ciuda faptului că mi-era foame, nu am dat curs dorinței de a mânca orice, ci am grijă. Aș vrea că orice voi pune înapoi să fie într-un mod sănătos și sportiv.”, a mai precizat ea pentru sursa citată.

Cu cine va păstra legătura din competiție

spune că va ține legătura cu cei care îi doresc acest lucru și îi respectă pe toți cei cu care a fost în echipă.

“Sunt genul de persoană cu cei 7 ani de acasă, care are respect pentru cei din jurul ei. Cine își va dori să păstrăm legătura, o voi face cu brațele deschise.

Cu siguranță, întotdeauna va fi loc de bună ziua pentru oamenii alături de care am stat atât de mult timp, poate chiar mai mult decât cu întreaga mea familie la un loc.”, a mai spus tânăra.

Fosta concurentă de la Războinici încă nu are planuri pentru viitoare proiecte. Cea mai mare poftă a ei atunci când a ieșit din competiție a fost carrot cake (prăjitura cu morcovi).

La fel ca majoritatea foștilor concurenți din acest sezon, Ștefaniei i-a fost greu să iasă din competiție și să afle despre războiul dintre Rusia și Ucraina.

“Încă nu conștientizez că aceste veșți sunt reale. Probabil le voi resimți diferit imediat ce voi pune piciorul pe pământ românesc.”, a fost răspunsul Ștefaniei.

Finala Survivor România va avea loc pe 31 mai 2022. Au mai rămas cinci concurenți în competiție, iar premiul cel mare este de 100.000 de euro.