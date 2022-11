Ștefania Vătafu se destăinuie după ce a depășit borna de 100 de meciuri la echipa națională: „Mi s-a spus că trebuie să merg la cratiță”. Foto

Ștefania Vătafu este o piesă de bază în lotul naționalei României la fotbal feminin. Sportiva, care evoluează pentru Anderlecht, a fost premiată de Răzvan Burleanu înainte de , după ce a adunat peste 100 de selecții în echipa națională a României.

Ștefania Vătafu, premiată de Răzvan Burleanu după ce a jucat peste 100 de meciuri în naționala României la fotbal feminin

La începutul partidei amicale împotriva Cehiei de pe stadionul „Arcul de Triumf”, scor 1-2, Ștefania Vătafu a fost celebrată grație celor peste 100 de meciuri în care a evoluat în tricoul României.

Răzvan Burleanu, președintele FRF, i-a oferit fotbalistei de la Anderlecht un tricou inscripționat cu „100+”, o plachetă și un buchet de flori. Momentul a fost acompaniat de aplauzele colegelor și suporterilor aflați în tribunele arenei din capitală.

Originară din Râmnicu Vâlcea, Ștefania Vătafu a vorbit despre ce înseamnă acest premiu și a enumerat obstacolele peste care a trebuit să treacă pentru a ajunge să evolueze la cel mai înalt nivel în fotbalul feminin.

Ștefania Vătafu, cuvinte mari în tricoul României: „E o mândrie întotdeauna să joc pentru echipa națională”

Ștefania Vătafu, mijlocașul central al naționalei lui Cristi Dulca, a fost titulară în ambele meciuri amicale pe care România le-a disputat împotriva Poloniei, scor 0-6 și Cehiei, scor 1-2. Fotbalista în vârstă de 29 de ani speră să atingă borna de 200 de meciuri în tricoul României.

„Mă simt onorată și foarte mândră. E o mândrie întotdeauna să joc pentru echipa națională. Am atins o bornă incredibilă și sper la cât mai multe selecții. Chiar am făcut și o glumă, că sper să ajung la 200 de meciuri pentru România.

Să vedem dacă o să pot juca atât, dar vor fi mai multe meciuri, începe și Nations League… Sunt foarte fericită, sunt mândră că reprezint echipa națională, sunt mândră că am atins borna de 100 de selecții”, a declarat Ștefania Vătafu, pentru .

Sportiva, care se află pe locul 2 cu Anderlecht în campionatul Belgiei la egalitate cu echipa de pe prima poziție, a amintit despre emoțiile primului meci la prima reprezentativă. „A fost în 2009, împotriva Belgiei. Culmea, acum eu joc în Belgia, la Anderlecht. Am jucat foarte puțin atunci, nu știu dacă am jucat trei minute. Dar a fost debutul meu și nu l-am uitat. Nu am cum.

Ștefania Vătafu, mărturii din spatele carierei de sportiv: „Nici nu știam că există fotbal feminin în România”

Cristi Dulca, selecționerul României, a elaborat o stragie alături de Răzvan Burleanu prin care încearcă să dezvolte fotbalul feminin la nivel național. Ștefania Vătafu a recunoscut că nu știa despre prezența acestui fenomen în România, în momentul în care a pus piciorul pe minge.

„Când am început eu, nici nu știam că există fotbal feminin în România. Eu am început fotbalul la un club de băieți, în Vâlcea. De la vârsta de nouă ani, am jucat cinci ani alături de băieți, iar la 14 ani am făcut pasul către Clujana și apoi am trecut la Olimpia Cluj.

Am mai încercat și alte sporturi. Am încercat să fac atletism, dar nu am stat foarte mult, o lună, și am zis că nu-mi place. Am mai jucat handbal, dar la înălțimea mea… Ce să fac la handbal?”, a mai spus Ștefania Vătafu.

Obstacolele nu au doborât-o pe Ștefania Vătafu: „Mi s-a spus că trebuie să merg la cratiță”

Ștefania Vătafu a dezvăluit că a luptat din greu pentru o carieră de succes în fotbalul feminin. Deși familia a susținut intențiile mijlocașului central, Ștefania Vătafu a auzit în mai multe rânduri că fotbalul nu este pentru fete.

„Am avut sprijin din partea familiei și a prietenilor, întotdeauna. Mă frustra, atunci când auzeam că fotbalul nu e pentru fete, că trebuie mergem la cratiță. Dar nu m-au doborât aceste lucruri, nu m-am lăsat descurajată, am luptat în continuare și am avut oamenii potriviți lângă mine, care m-au încurajat.

Acum am ajuns la o echipă și într-un campionat unde nivelul este mai bun decât la noi. Mă simt foarte bine, am ajuns la al cincilea sezon în Belgia, să vedem ce se întâmplă în sezonul următor. Pot să spun că m-am dezvoltat foarte mult la Anderlecht și mă simt foarte apreciată”, au fost cuvintele Ștefaniei Vătafu.

Ștefania Vătafu, mesaj încrezător înainte de acțiunile României din 2023: „Trebuie să tragem tare la fiecare partidă”

România a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2023. a preliminariilor pentru turneul final care va avea loc în Australia și Noua Zeelandă. Totuși, Ștefania Vătafu este încrezătoare că România se poate califica la viitoarele turnee finale.

„Acum avem o perioadă doar de amicale, în care putem să pregătim ceea ce vrem să jucăm, cum vrem să dezvoltăm naționala și cum vrem să arătăm în partidele din Nations League.

Acum avem mai mult șanse să ne calificăm la turnee finale, la Euro 2025 și CM 2027, odată cu introducerea acestei competiții. Trebuie să tragem tare, să ne antrenăm, să fim concentrate la fiecare partidă. Vrem să realizăm surpriza pe care o așteptăm de atâta timp.

Ștefania Vătafu consideră că și la naționala masculină de fotbal a României se muncește mult și își dorește ca ambele selecționate să facă pasul la un campionat mondial. „E greu de spus (n.r. care dintre naționale se va califica prima la un turneul final), e o întrebare grea. Sincer, nu știu. Eu aș vrea să ne calificăm ambele naționale.

Cred că la naționala feminină și la cea masculină se muncește mult și încercăm să ne calificăm de fiecare dată. Există ambiție pentru rezultate, există interes din partea jucătorilor și jucătoarelor, dar nu ține doar de noi, nu jucăm singuri. Toți vrem să ajungem acolo, la turneele finale”, a încheiat Ștefania Vătafu