Sport

Stelea se întoarce în America, după 32 de ani! Care e motivul vizitei celui mai selecționat portar din istoria României

Catalin Oprea
15.10.2026 | 09:20
Stelea se intoarce in America dupa 32 de ani Care e motivul vizitei celui mai selectionat portar din istoria Romaniei
EXCLUSIV FANATIK
Bogdan Stelea se întoarce în America după 32 de ani FOTO captura digisport
Portarul care a început ca titular cel mai bun turneu final din istoria naționalei României merge la Los Angeles pentru un turneu de fotbal organizat de diaspora
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Bogdan Stelea va participa, în luna noiembrie, la un turneu caritabil în Los Angeles. Evenimentul se numește „Charity Cup Los Angeles 2026” și este programat să aibă loc sâmbătă, 7 noiembrie 2026, pe stadionul West Covina High School din zona metropolitană Los Angeles.

Bogdan Stelea a fost invitat la Charity Cup 2026, la Los Angeles

Stelea este invitatul special al organizatorilor competiției, reprezentând echipa legendară a României de la Cupa Mondială din 1994, turneu care a avut apogeul pentru „tricolori” chiar pe pământ american. La Los Angeles, tricolorii au învins Columbia (3-1), SUA (1-0) și Argentina (3-2). Stelea a apărat în meciul contra Columbiei, în care a avut o prestație excelentă.

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Turneul de fotbal are un caracter caritabil și este organizat cu sprijinul comunității românești locale, iar fanii și românii din diaspora vor avea ocazia să îl întâlnească pe fostul fotbalist, să participe la sesiuni de autografe și fotografii, dar și să urmărească meciurile din cadrul competiției.

Stelea este singurul component al Generației de Aur, care va fi la Los Angeles. Alături de el a fost invitat și Florin Răducioiu, care a fost golgheterul României la SUA 1994. Acesta a confirmat inițial prezența, dar apoi a renunțat la participare, invocând probleme personale.

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Bogdan Stelea se întoarce în America după 32 de ani FOTO captura digisport
Afișul competiției de la Los Angeles FOTO X

Răducioiu a renunțat la turneu după ce s-a căsătorit

El tocmai și-a schimbat statutul personal. Radu și Andreea Albăstroiu și-au oficializat relația. Fostul mare internațional român, ajuns la 56 de ani, s-a căsătorit civil cu femeia cu zece ani mai tânără decât el, după o poveste care a trecut și printr-o despărțire.

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Pentru Florin Răducioiu, aceasta este a doua căsătorie. Fostul fotbalist a fost căsătorit mai bine de două decenii cu Astrid, o italiancă pe care a cunoscut-o în perioada în care locuia și juca în Italia. Cei doi au divorțat în 2018 și au împreună doi fii, Andrea și Alessandro.

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Andreea Albăstroiu a trecut la rândul ei printr-un divorț. Ea a fost căsătorită cu Marian Zlotea, fost europarlamentar PDL și fost președinte al Autorității Naționale Sanitară Veterinară și Siguranța Alimentelor.

Torje, Florescu și Steliano Filip, printre invitați

Dacă Răducioiu nu mai merge în California, în schimb, Gabriel Torje, George Florescu și Steliano Filip, și ei foști fotbaliști de națională, au fost anunțați de organizatori pentru sesiuni de Meet & Greet, poze, autografe și pentru a susține echipele de amatori înscrise în competiția caritabilă.

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Competiția este împărțită pe două eșaloane distincte: adulți și tineri jucători născuți începând cu anul 2010 sau mai târziu. Organizatorii au programat peste 30 de meciuri de fotbal pe parcursul întregii zile.

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