Stelian Ogică, amintiri cu Nicușor Dan din timpul când jucau fotbal împreună: ”Îl știu de mic. Am fost colegi la Nitramonia Făgăraș”

Nicușor Dan (55 de ani) ar fi jucat fotbal la juniorii echipei Nitramonia Făgăraș, echipă din orașul natal al primarului Capitalei și care a activat în ligile inferioare. Dezvăluirea a fost făcută de Stelian Ogică (56 de ani), fost coleg cu Nicușor Dan la echipa din Făgăraș, ajuns cunoscut după ce a reclamat că a câștigat marele premiu la Loto 6/49 și că apoi i-a fost furat.

Stelian Ogică, dezvăluiri despre fotbalistul Nicușor Dan: ”Jucam cu el, venea la antrenamente”

Stelian Ogică susține că a fost coleg de echipă cu Nicușor Dan, în vremea . ”Spaima loteriei”, așa cum este poreclit, recunoaște că nu-și amintește prea multe detalii despre Nicușor Dan, de care nu era foarte apropiat, însă ceilalți coechipieri cu care a mai ținut legătura s-ar putea jura că viitorul candidat la alegerile prezidențiale era destul de bun cu mingea.

”Eu îl știu de mic pe Nicușor Dan, a jucat fotbal la Făgăraș, e de-o vârstă cu mine. Îl știu dintr-o conjunctură, mi-a zis cineva că ne întâlneam și jucam fotbal. Mă știam bine cu el. Eu nu-mi mai amintesc prea bine, știu doar că am jucat fotbal la Nitramonia Făgăraș.

Și am prieteni cu care mai țin legătura, iar ei mi-au zis: ”Tu-l mai știi pe Nicușor Dan? Jucam cu el acolo, venea la antrenamente”. Dar nu ne-am mai văzut niciodată de atunci, nu mă întâlneam cu el. Probabil că și el își mai amintește de prietenii respectivi, dar altfel, nu”, a declarat Stelian Ogică pentru FANATIK.

Ogică e convins că Nicușor Dan iese președinte, dacă Georgescu nu candidează

Stelian Ogică este convins că, în cazul în care din mai 2025, fostul său coleg de echipă va ajunge la Cotroceni.

”Dacă îl lasă pe Georgescu să candideze, va câștiga garantat. Dacă nu-l vor lăsa, toată România se va întoarce împotriva sistemului și va căuta o alternativă. Iar alternativa mai curată decât toate este Nicușor Dan. Ar mai fi Simion, pe locul doi, dar nu știu dacă va candida. Mie îmi plac oamenii care vin din stradă, dar nu știu dacă e pregătit să fie președinte”, a mai explicat ”Spaima loteriei”.

Nicușor Dan s-a născut în 1969 și a urmat cursurile Liceului Teoretic „Radu Negru” (acum Colegiul Național Radu Negru) din localitatea natală, secția matematică-fizică, în anul 1988. În perioada în care era elev, el a obținut medalia de aur la Olimpiada Internațională de Matematică în anii 1987 și 1988, cu punctaj maxim. La 18 ani s-a mutat la București, unde a urmat cursurile facultății de Matematică din cadurl Universității București. În 1992, Nicușor Dan a plecat în Franța pentru a-și continua studiile.

”Spaima loteriei”, paralelă între cazul lui și al lui Călin Georgescu

Stelian Ogică e de părere că suveranistul Călin Georgescu a ajuns în situația de a avea un dosar penal și de a nu fi lăsat să candideze pentru că a încercat să învingă sistemul. El a făcut o paralelă între cazul său și al lui Georgescu.

În 2001, Stelian Ogică a declarat că este posesorul biletului câștigător la Loto 6/49, care i-ar fi adus un câștig de aproximativ un milion de dolari și un apartament cu trei camere în București. Ogică a povestit că a fost jefuit de doi necunoscuți în scara blocului în care locuiau. Necunoscuții i-ar fi luat mai multe bilete loto-prono, printre care și pe cel câștigător.

Câteva zile după ce Ogică a reclamat furtul, Loteria Română a validat biletul câștigător prezentat de ofițerul SPP Constantin Murariu, căruia i-a atribuit câștigul.

În februarie 2001, Stelian Ogică a fost arestat de procurorii bucureșteni, fiind acuzat de înșelăciune, prin înscenarea jafului. A stat doi ani în spatele gratiilor, timp în care a continuat să-și susțină nevinovăția.

”Eu am trecut prin problemele astea, eu știu ce înseamnă. Ce-i fac ăștia lui Georgescu acum, mi-au făcut mie în urmă cu 25 de ani, când mi-au furat biletul ăla și m-au băgat la pușcărie nevinovat. Și dacă nu aveam biletul, tot nu trebuia să fac pușcărie, doi ani, preventiv. Pentru că am spus doar că am pierdut un bilet. Atâta am spus.

Eu știu ce înseamnă un stat needucat și necizelat. Noroc că există Dumnezeu, care îi domolește, că altfel ar fi fost grav. Din ăia care m-au condamnat pe mine, jumătate au murit de tineri, iar cealaltă jumătate sunt în cârje. Îi luăm pe toți la rând și verificăm”, a încheiat Stelian Ogică.