Doliu în lumea muzicii populare. A murit dirijorul Stelian Stoica, de la Ansamblul Jidvei România

Maestrul, cunoscut în lumea muzicii ca fiind „Luceafărul folclorului românesc”, a trecut la cele veșnice lăsând în urma sa foarte multă durere și suferință.

a fost apreciat în cursul vieții prin armonizările, orchestrațiile și aranjamentul programelor folclorice ale TVR – Tezaur folcloric, ale Festivalului național „Strugurele de aur” de la Jidvei, dar și ale altor manifestări culturale.

Dirijorul Stelian Stoica a murit. Era cunoscut ca ”Luceafărul folclorului românesc”

„În această noapte a plecat să dirijeze orchestra națională a îngerilor, marele dirijor Stelian Stoica! Noi, membrii Ansamblul Jidvei România și ai Orchestrei Naționale Jidvei România suntem îndurerați de această veste tragică a plecării la cele veșnice a Maestrului nostru drag!

Generații de generații de artiști, formați sau acompaniați, cu siguranță, sunt la fel de îndurerați! Cuvintele sunt puține, dar lăsăm să vorbească versurile și cântecele create cu atâta dăruire de dumnealui:

Toate-n lume sunt știute

Câte-s vrute și nevrute

Numai cele ce-i stau scrise

Omului nu îi sunt spuse

Câte-n lume bune-s rele

Știe Dumnezeu de ele”.

Odihnă veșnică, Maestre!”, este mesajul lăsat de reprezentanții Ansamblului Jidvei România, pe contul de Facebook.

Foarte mulți soliști de muzică populară și prieteni apropiați au lăsat la rândul lor condoleanțe și mesaje dureroase în social media, la scurt timp după ce au aflat vestea cumplită.

Toată lumea l-a lăudat de-a lungul anilor, în ciuda faptului că regretatul dirijor Stelian Stoica a mărturisit că nu îi plac aprecierile, deși punea foarte mult suflet în muzica sa.

Cine a fost Stelian Stoica, dirijorul Ansamblului Jidvei România

Stelian Stoica s-a născut în Depresiunea Cibinului, în localitatea Orla, situată la 17 kilometri de Sibiu. A crescut în marea familie a Casei de Copii, acolo unde și-a descoperit pasiunea pentru muzică.

Regretatul își amintea în urmă cu ceva vreme că îi plăcea foarte mult să îngâne câte un cântecel, imina vibrând la foarte multe acorduri neînțelese atunci. În curtea orfelinatului era un difuzor unde se auzea o orchestră care îl fascina.

Ulterior, în jurul vârstei de 15 ani a găsit o „placă” a Orchestrei de muzică populară a Radioteleviziunii, conduse de George Vancu.

„Acolo am învăţat să cânt la acordeon. Am învăţat întâi la mandolină, am încercat mai apoi la chitară, dar nu mi-a plăcut, pentru că mă dureau degetele, dar acordeonul m-a atras foarte mult.

Faptul că ştiam să cânt cât de cât la acordeon, în şcoala generală mă foloseau la serbări… Apoi, după ce m-am întors din armată, aveau nevoie de cineva care să se ocupe de activitatea culturală în comună.

La un moment dat, un grup de copii a prezentat un dans cu ritual specific zonei noastre, Mărginimea Sibiului. Era un joc de la ceata Căluşerilor, pe care îl învăţaseră de pe la bătrâni”, explica în urmă cu ceva vreme regretatul maestru, notează .

În anul 1972 devenea un tânăr îndrăgostit de tainele muzicale, perioadă în care avea să pună bazele unuia dintre cele mai renumite ansambluri folclorice din România: „Căluşerul”, astăzi, Ansamblul Jidvei România.