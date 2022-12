Steliana Sima, secrete nespuse despre carieră, căsnicie și showbiz-ul ”încărcat” de cântărețe: ”În ziua de azi toată lumea cântă”

Steliana Sima este una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii populare românești și, în exclusivitate pentru FANATIK, artista a făcut o serie de dezvăluiri despre viața ei, atât dea profesională, cât și cea personală.

Steliana Sima, despre muzică și viață. Ironii la adresa vedetelor apărute peste noapte

Steliana Sima, după o viață în care a trăit după reguli cazone, ne-a dezvăluit că disciplina pe care a deprins-o în rândul armatei a transformat-o în artistul de astăzi. Mai mult, tot influența militară a făcut-o să își dea seama că respectul este esențial într-o relație și că într-o căsnicie trebuie să fie găsită armonia.

De asemenea, Steliana Sima a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, și aspecte mai puțin plăcute ale vieții de artist, cântăreața fiind, la un moment dat, victima unei agresiuni sexuale, prezența jandarmilor de la un eveniment fiind cea care a salvat-o dintr-o situație critică.

În altă ordine de idei, Steliana Sima i-a ”înțepat” pe unii dintre artiștii din noua generație, cântăreți și cântărețe care apar în showbiz și devin vedete după ce au succes cu o piesă.

Steliana Sima: “Foarte ușor se căsătoresc și divorțează oamenii acum”

Care este secretul unei căsnicii de 33 de ani? Când apar conflicte, cum treceți peste ele?

– Conflictele, dacă le numim așa, sunt niște discuții mai aprinse sau contradictorii. În primul rând, vârsta te face mai deștept. Dacă la început eram mai aprigi amândoi și țineam la idei și principii, acum nu mai este așa.

Secretul este să stea respectul la bază, în primul rând. Iubirea este la început, dar după 30 de ani, nu mai ai fluturi în stomac. Intervine partea de respect și așa se instaurează o armonie .

Ce trebuie să faci și ce nu, ca o căsnicie să dureze?

– Noi nu am stat unul după altul să ne urmărim sau să fim geloși. Nu am încercat să provocăm o fisură, poate ireparabilă. De ce să caut dacă nu am niciun motiv? El merge cu mine la toate evenimentele, doar la filmări mă duc singură. Este important să treci cu vederea certurile, să nu iei decizii pripite, să stai să calculezi totul și să pui în balanță. Foarte ușor se căsătoresc și divorțează oamenii acum.

Amintiri din copilărie: “Sor-mea mică se ținea după mine că râia”

Cum a fost copilăria ta? Îți mai aduci aminte două întâmplări de neuitat?

– Fac parte din categoria celor care au avut o copilărie foarte frumoasă. Mi-am trăit copilăria, dar în același timp făceam și muncile de adult pentru că provin dintr-o familie în care pământul trebuia muncit ca să trăim. Din roadele pământului părinții mei au putut să mă trimită la școală, pe mine și pe surorile mele.

Sunt foarte multe nebunii pe care le-am făcut alături de surorile mele. În primul rând m-am dus la furat de căpșuni și atunci mi-am luat prima bătaie de la tatăl meu. Trebuia să mergem la o nuntă, aveam o rochiță albă și așteptam să plecăm. Dar la ora 12, când paznicul care păzea tarlalele cu căpșuni a plecat la masă, s-a dat semnalul și am plecat toată gașca de copii la furat. Pentru că aveam rochiță m-am gândit să le pun în poală, să iau mai multe. Când m-a văzut tata a luat un băț și mi-a dat prima și ultima bătaie din viața mea.

Cum era relația cu surorile tale?

– Eu, fiind sora mai mare, simțeam nevoia să merg singură peste tot, fie la o colegă, fie la horă, cu prietenele mele de generație. Sor-mea mică se ținea după mine că râia. Ea stătea mai mult să analizeze și apoi să mă pârască părinților. A făcut așa de câteva ori și am decis că nu mai vreau s-o iau. Părinții mă certau, ea venea că râia, și ajungeam să ne batem. Acum sunt legate toate trei.

Un artist adevărat: “Cânt de când mă legăna mama pe picioare”

De ce muzică? Când ai decis că asta vrei să faci?

– Nu cred că eu am decis, eu cred că așa m-am născut. Atunci când mama îmi cânta când eram bebe și se oprea, eu începeam să cânt și mă legănam singură. Când am început să vorbesc la fel făceam, iar la grădiniță educatoarea a descoperit și ea că există un pui de talent în mine și l-a fructificat. Nu sunt un artist fabricat peste noapte, cânt de când mă legăna mama pe picioare.

În ziua de azi toți sunt artiști și cântăreți, toată lumea cântă. Pe vremea când eram eu mică, în viziunea omului de la țară, viață artistică era percepută ușor altfel decât o altă profesie. Aveau o percepție greșită despre lumea artistică.

“Ca om m-a disciplinat foarte mult armata”

Ești subcomisar de poliție. Cum ai ajuns în armată?

– Eu m-am pensionat, nu mai sunt în cadrul Ministerului de Interne, și m-am pensionat ca ofițer. Chiar dacă nu am făcut Academia de Poliție, din ’87 sunt în Ministerul de Interne, când am venit ca solist vocal la Ansamblul Ciocârlia. După ani de zile am văzut cum merg lucrurile și au început să scoată posturi la concurs. Mi-am zis că ar trebui să mă înscriu și eu și așa am intrat în viața militară.

Ca om m-a disciplinat foarte mult armata. Eu când am venit la Ansamblul Ciocârlia aveam 20 de ani, mi-a fost foarte greu să mă adaptez, plângeam și m-am dus la șef să-i spun că vreau să plec acasă. Acolo mi-am luat o muștruluială zdravănă, am mai plâns o dată și am început să mă obișnuiesc. Ba am ajuns sa fiu una dintre cele mai bune in poligonul de tragere.

Maria Ciobanu, modelul Stelianei Sima

Ce ai învățat de la Maria Ciobanu?

– Îmi este foarte greu să spun că am învățat un singur lucru. Am învățat ce înseamnă să fii artist, să treci prin acest traseu al vieții artistice cu demnitate, să păstrezi decența cântecelor și a ta. Am învățat tot ceea ce sunt astăzi, ca artist.

Îți mai aduci aminte o întâmplare de pe scenă?

– Eram la un spectacol unde erau cordoane de jandarmi ca să nu dea năvală publicul peste artiști. Nu știu cum, un domn foarte bine făcut, a reușit să treacă de cordon, mi-a dat un buchet de flori, m-a felicitat și la final ne-am îmbrățișat, așa cum făceam și cu fanii. Nu știu cum a făcut de m-a prins și m-a sărutat pe gură. Mi s-a făcut rău, mi-a întins tot rujul și fardul și m-au salvat jandarmii.

Când ai câștigat primii bani?

– Primii bani i-am câștigat la festivalurile unde participam, pe la 14, 15 ani. Mergeam prin țară și câștigam premii și, pe lângă obiectele pe care le primeam ne mai dădeau, uneori, și un plic cu bani. Câteva sute de lei, ceva simbolic.

Cum este mama Steliana Sima? Când era Cătălin mic ai fost calmă sau te mai panicai?

– Nu i-am spus niciodată lui Cătălin că nu pot sau nu se poate. Nu știu dacă am făcut bine sau rău dar asta sunt eu. Am fost o mamă foarte permisivă.

Cum este bunica Steliana Sima? Face Vladimir din tine ce vrea?

– Bunica nu este așa cum îmi imaginam eu că o să fie, bunica posesivă adică. Are Vladimir niște părinți de pot intra în cartea recordurilor. Sunt perfecționiști în ceea ce-l privește pe Vladimir, sunt posesivi și nu prea am loc de ei. Ei sunt în planul unu și eu undeva în planul doi. Nu am loc să fiu bunica posesivă. Vladimir a fost crescut după carte, când mă duceam la ei îmi dădeau tricou pentru casă, nu-l pupam ca să nu-i dau microbi.

Întâlnirea cu Bucureștiul: “Mi s-a părut că am aterizat dintr-o navă spațială”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce ai simțit, cum ai reușit să mergi mai departe?

– Cel mai greu moment a fost ăsta de început. Bucureștiul pentru mine era ca un univers, atât de mare mi se părea. Iar oamenii mi se păreau teleghidați, mergeau ca niște roboței. Eu venind din mediul meu, de la Slatina, de la Oltul meu, mi s-a părut că am aterizat dintr-o navă spațială.

Stăteam la Bucur Obor și mergeam cu troleul 66. De cele mai multe ori nu știam unde să cobor. De urcat știam, că-l luam de la Universitate, erau statuile și ceasul. Cel puțin o săptămână veneam cu troleul, coboram la ceas și mergeam pe jos, pe linia lui, până găseam locul unde trebuia să cobor. Așa am învățat.

“Am fost diagnosticată greșit, a fost îngrozitor”

Știu că ai trăit o mare spaima legată de sănătate.

– Da, am mai avut un moment în viață când am fost diagnosticată greșit. Nu am apucat să fac, din fericire, niciun tratament. Trebuia să plec în Egipt iar medicul mi-a spus că trebuie să mă operez. Când am auzit asta mi-a căzut cerul în cap. Mi-a scos Dumnezeu în cale o admiratoare care m-a văzut debusolată și căzută. Ea m-a trimis la dl doctor Blidaru. Nu am avut nimic până la urmă, dar a fost îngrozitor.

Steliana Sima, despre regrete: “De multe ori mi-am luat-o de la cine nu mă așteptam”

Ai vreun regret, în plan personal?

– În viață am fost și încă sunt conform graficului. Am fost un om cu idealuri și obiective pe care le puteam atinge. Am analizat mereu dinainte ce voiam să fac când îmi stabileam un obiectiv, știam până unde pot să merg. Și am ajuns de fiecare dacă acolo unde mi-am propus.

Singurul meu regret este că am analizat oamenii după structura mea, un om deschis adică. În cântecele mele am rămas o carte deschisă, dar în particular viața m-a învățat să fiu mai diplomată. De multe ori mi-am luat-o de la cine nu mă așteptam.

Dacă ai putea, ce greșeli din trecut ai încerca să repari?

– În primul rând confesiunile pe care le făceam celor care nu meritau. Nu aș mai face asta niciodată. Ca să te confesezi trebuie să ai un duhovnic, dar eu nu știam atunci de asta. Cei mai buni și longevivi prieteni sunt părinții călugări.

Steliana Sima: “Când urcăm pe scenă trebuie să arătăm bine, să nu ne revărsăm”

Arăți foarte bine, ești o mamă și o bunica superbă. Ții vreo dietă, faci sport?

– Mă interesează cum arăt, dovadă că în ultimul timp mă ocup și de partea energetică, vin la medicină holistică. Atunci când ne îmbolnăvim ne concentrăm asupra organului bolnav, dar boala nu începe de acolo. Mai întâi se manifestă la nivel psihic și emoțional. Eu vin la cabinet și îmi restaurez starea de sănătate, armonia, mă echilibrez energetic.

Ce părere ai despre intervențiile estetice? Sunt necesare sau se poate trăi și fără?

– Indiferent în ce domeniu lucrezi, dar mai ales că artist, dacă încă te ține glasul, indiferent de vârstă, avem obligația că atunci când urcăm pe scenă să arătăm bine. Să nu ne revărsăm. Nu mi-a plăcut niciodată să fiu grasă, și acum mă lupt să dau câteva kilograme jos, sunt mereu atentă la ce mănânc. Avem obligația să ne păstrăm corpul cu dietă și sport. Eu nu fac sport, că sunt comodă. Prefer să nu mănânc.

Mă duc la saloanele de întreținere, cu sângele meu la centrifugă, plasma s-a dovedit că întinerește. Merg la întreținere corporală. Ventuza și bambusul dau un randament extraordinar, așa am scăpat de celulită. Trebuie să întreținem dar să nu modificăm. Că ajungem să ne caute Dumnezeu, că nu ne mai recunoaște.

Care este viciul alimentar la care nu poți renunta?

– Pâinea. Eu aș mânca pâine și la desert, dacă-mi pui o cireașă pe ea sunt fericită. Apoi crema de zahăr ars și amandinele.