Steliano Filip, amuzant după Dinamo – Academica Clinceni 5-1: ”M-a lovit tare sau încet, eu am scos ce trebuia”. Ce mesaj le transmite fanilor care îl contestă

Dinamo a bifat al doilea succes consecutiv în Casa Pariurilor Liga 1, lucru nemaiîntâlnit în actualul campionat.

Steliano Filip, mai relaxat ca niciodată

Căpitanul ”câinilor”, Steliano Filip, a făcut unul dintre cele mai bune meciuri din acest sezon. A fost extrem de activ în flancul stâng, a centrat, a driblat și a ratat o ocazie importantă în minutul 20 al primei reprize.

Tot el a fost implicat în faza din minutul 37 când la călcat pe Rufati, și-a recunoscut vina, însă fotbalistul ilfovenilor a avut o reacție necontrolată, l-a lovit pe dinamovist, și a primit direct cartonașul roșu.

Filip a mărturisit la finalul partidei că regretă eliminarea adversarului său, dar că în ceea ce îl privește a făcut ce era mai bine pentru echipa lui.

”Chiar îmi pare rău de Rufati, mă felicitase pentru cum am centrat la gol cu câteva minute înainte. Și după a avut reacția aia.

Eu am recunoscut că l-am călcat, dar nu am înțeles reacția. Că m-a lovit mai tare sau mai încet, eu am scos ce trebuia să scot”, a spus Steliano Filip, explicând ce s-a întâmplat la faza din minutul 37.

Mesaj pentru contestatari: ”Dacă le spui că pleci, se supără. Când le spui că nu pleci, ești arogant”

, însă fotbalistul spune că doar o parte a galeriei îl contestă.

Acesta a mai spus că din respect pentru marea masă a suporterilor nu va mai vorbi despre plecare, până la sfârșitul campionatului.

”Nu vreau să mai vorbesc de plecare, ce am zis nu a picat bine. Eu nu am cum să comentez la galerie, i-am felicitat totdeauna. Ei au ținut clubul ăsta în viață. La Mediaș, tot meciul am fost înjurat.

Mi-au spus câțiva suporteri să plec. Le-am răspuns că mai sunt câteva etape, nu pot să plec de capul meu. Și i-a deranjat. Dacă le spui că pleci, se supără. Dacă le spui că nu pleci, ești arogant.

Eu am o relație bună cu suporterii lui Dinamo, dar mai sunt câțiva care mă iubesc mai puțin”, a comentat Steliano Filip, după victoria cu Acadmica Clinceni.