Steliano Filip, atac cu talpa la Istvan Kovacs, după FCSB – Dinamo 6-0: „Este un arbitru foarte arogant, care și-a bătut joc de niște familii”

în prima repriză a derby-ului dintre după ce Istvan Kovacs i-a arătat direct cartonașul roșu după o intrarea asupra lui Vali Gheorghe.

Steliano Filip, atac dur la adresa lui Istvan Kovacs

Imediat după finalul partidei, Steliano Filip nu l-a iertat deloc pe Istvan Kovacs, reproșând atitudinea centralului din teren.

ADVERTISEMENT

„A văzut un stadion întreg, o țară întreagă. N-am venit aici să critic arbitrajul, nu îmi stă în caracter, nu știu dacă am facut-o de multe ori în viață. Sunt dezamăgit pentru că și-a batut joc de niste familii, și-a bătut joc de suporterii ăștia minunați.

Nu cred că meritam. Să spunem ca dai galben pentru intenție, că vin tare. Cred că cea mai bună soluție pentru toată lumea ar fi VAR-ul.

ADVERTISEMENT

E clar că îmi reproșez, mi-am lăsat echipa în 10 și le-am îngreunat situația. Vreau să îmi cer scuze pe această cale. Am mai stat pe teren după ce am fost eliminat pentru că am vrut să îl întreb de ce mi-a dat roșu.

„Istvan Kovacs mi-a zis să dispar”

Steliano Filip a mai declarat că arbitrul central i-ar fi zis fundașului dinamovist să dispară când acesta ar fi cerut explicații.

„Nu am protestat, să mă duc să mă iau de vreun jucător, l-am întrebat pur și simplu. N-am vorbit cu el pentru că știe toată lumea că este un arbitru foarte arogant.

ADVERTISEMENT

A mai fost o fază în care am cerut fault pentru că am fost împins, bineînțeles că ne-a tratat cum ne-a tratat deobicei, cu aroganță. L-am întrebat de ce nu a dat fault și mi a zis să dispar, pe tonul lui tipic.

Nu l-am înjurat, nu l-am certat, l-am rugat să îmi zică de ce mi-a dat roșu ca să mă duc și eu liniștit la vestiare. N-a vrut să vorbească, mi-a spus că am trei minute să părăsesc terenul altfel oprește meciul”, a adăugat fundașul dinamovist.

„Din cauza lui Istvan am luat gol cu Mioveni”

Fundașul celor de la Dinamo a mai spus că din cauza lui Kovacs, Dinamo a luat gol la Mioveni, acolo unde roș-albii au pierdut cu 0-1.

ADVERTISEMENT

Mi s-a mai întâmplat și în trecut cu el, la meciul cu Mioveni am vrut să fac un fault la un contraatac, el mi-a zis să nu fac și am luat gol după. Multumesc!

N-am venit aici să dau în el, pentru că toți greșim, dar aroganța și felul în care ne tratează…vă dați seama, acum o să iau minim 2 etape de suspendare, plus ce mai scrie și dânsul în raport că s-a simțit atacat, pentru ca e Istvan.

Îi doresc sănătate, sper să analizeze și el pentru că avem familii cu toții și suferim”, au fost cuvintele lui Steliano Filip, după umilința cu FCSB.