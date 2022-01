Strigătul de ajutor al lui Steliano Filip: „Nu mai pot continua la Dinamo! Am primit amenințări de la suporteri”

Fundașul „câinilor” este supărat și din cauza amenințărilor primite din partea suporterilor, care au fost vehemenți la adresa lui după demiterea lui Mircea Rednic.

Strigătul de ajutor al lui Steliano Filip

„Situația în momentul de față e mai complicată, nu sunt lăsat să plec, eu mi-am spus dorința și îi mulțumesc lui mister pentru că m-a înțeles. Nu e vorba despre orgoliu, efectiv nu mai pot continua la Dinamo.

Am primit multe mesaje și telefoane, am fost amenințat de unii suporteri… că știu unde locuiesc, că o să mă urmărească, că o să văd ce o să pățesc, tot felul de amenințări.

Am crezut că voi fi înțeles de conducere, pentru că atunci când am fost tras pe linie moartă, conducerea mi-a spus că mă pot duce la reziliere. Atunci, bineînțeles că am fost contactat de unele persoane dacă vreau să mă duc în Ungaria”.

„Le-am transmis că mă pot duce liber de contract, am așteptat, am încercat să revin și să fiu lângă echipă, dar nu se mai poate, nu mai pot.

M-am dus la antrenamente, am avut o discuție cu mister și nu mai pot, am fost înțeles, dar nu pot pleca.

Nu s-a schimbat nimic, doar că atunci când am primit acesastă ofertă s-au gândit să ia niște bani pe mine. Cei din Ungaria au avut două opțiuni eu și încă un fundaș care s-a dus liber sau împrumut.

Eu am spus că pot să renunț la cele două salarii restante, dar nu s-a întâmplat nimic”, a mai spus Steliano Filip, la TV .

„Cei care mă chemau înapoi, s-au schimbat total!”

și a spus că se simte dezamăgit de felul în care au decurs lucrurile la Dinamo, mai ales în ceea ce îi privește pe fani, care nu îl mai agrează:

„Nu am înțeles nici noi motivul, dar Mircea Rednic nu ne-a mai vrut la echipă. S-a spus că eu cu Matei am făcut o masă și să tragem pe linie moartă antrenorul, dar nu am făcut asta.

Noi mese am mai făcut, dar nu s-a pus niciodată problema să lucrăm antrenorul. Eu am și avut o discuție cu Mircea Rednic și mi-a dat impresia că totul este ok, iar după două zile nu am mai apărut pe liste, fără să știu de ce.

A fost o situație grea, vestiarul a fost rupt… niciodată nu a fost liniște. Sunt discuții și prin țară… mai întreabă echipe, dar aștept un răspuns din partea conducerii”.

„Nu s-a pus nicio sumă de transfer pe mine, nici nu am mai vorbit în ultima perioadă cu conducerea, pentru că mi-a fost greu, eu am avut o relație ok de când au venit dânșii și m-au deranjat că au spus că le dau mesaje că nu pot să dorm noaptea… am avut încredere, iar acum nu am mai discutat deloc.

Eu nici nu sunt în București, nu mă mai pot antrena cu echipa, sunt blocat și nu știu ce aș putea face. E adevărat, eu când am venit, am primit niște bani la semnătură, eu am mai avut trei oferte pe lângă cea de la Dinamo, cu mult peste cea de la Dinamo, deci nu am venit pentru bani.

S-a spus că eu l-am dat afară pe Rednic și l-am adus pe Stoican, dar m-am săturat și nu mai pot continua așa. Nu am avut o relație rea cu suporterii, mereu am vorbit și totul era calm, nu se punea problema să ne certăm, dar de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Mircea Rednic… oameni care mă chemau înapoi anul trecut și îmi spuneau să vin și să ajut s-au schimbat total.

Eu sunt alături de băieți, îmi doresc să reușească, îmi doresc ca Dinamo să se salveze, e echipa mea de suflet și nu vreau să se întâmple ceva rău”, a mai spus Steliano Filip.