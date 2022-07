Steliano Filip, după ce și-a reziliat contractul cu Dinamo: „E și lipsă de valoare! Și eu mă simt responsabil de retrogradare!”

Fostul fundaș al „câinilor” a recunoscut și că a renunțat la niște bani pe care îi avea de primit, pentru a rămâne liber de contract, iar acum vrea să prindă un transfer în străinătate.

Steliano Filip a vorbit după ce și-a reziliat contractul cu Dinamo

Steliano Filip a vorbit despre și a comentat și situația de la club, punând retrogradarea echipei și pe seama lipsei de valori a jucătorilor:

ADVERTISEMENT

„Azi am încheiat contractul cu Dinamo. N-a fost ușor, credeam că mai rămân un an. Aveam un salariu mare, era greu să rămân.

Nu s-a pus problema de bani, eu am vrut să renunț la tot, doar să reziliez. Au fost niște clauze pe care nu puteam să le accept.

ADVERTISEMENT

Au plecat jucători de la echipă care n-au plătit nimic, maximum 100 de euro. Am avut o înțelegere cu Răzvan Zăvăleanu, dar nu puteam… se punea problema că dacă rămâneam în prima ligă, clubul putea să ia bani pe mine dintr-un eventual transfer. Dacă echipa nu ar fi acceptat, eu trebuia să plătesc 100.000 de euro”.

„Jucătorii cu salarii mari au plecat de la echipă și au mai primit și bani, mă așteptam să plec și eu mai ușor.

ADVERTISEMENT

Mai aveam de luat ceva, dar am renunțat la tot. Nu mai trebuie să fac nimic, sunt liber. Am discuții avansate cu echipe din afară: Ungaria, Polonia, Grecia, vom vedea ce va urma.

Dacă merg în Polonia, nu la Rakow aș merge și nici la Cracovia”, a mai spus Steliano Filip, la TV .

ADVERTISEMENT

„E greu când mă uit în urmă! E și lipsă de valoare”

și a spus că îi pare rău pentru ce s-a întâmplat în ultimul sezon, simțindu-se și el responsabil pentru regtrogradarea lui Dinamo:

ADVERTISEMENT

„E greu când mă uit în urmă, pentru că s-a întâmplat cel mai dezamăgitor lucru din istoria clubului și pe mine mă doare. Și eu mă simt responsabil, am făcut parte din echipă și îmi asum.

Mi-e greu să cred că Dinamo va mai rezista dacă nu se schimbă ceva, pentru că sunt foarte multe probleme la echipă.

E vorba și despre valoare, dar nu vreau să vorbesc despre foștii mei colegi. E greu, n-ai condiții, n-ai apă, nu ai echipament, își gătesc pe-acolo, îi înțeleg”.

„E o situația pe care nu am mai întâlnit-o la o echipă de fotbal. Am intrat la antrenament, nu mai aveam doctor, am ieșit de la antrenament și nu mai aveam nici magazioner sau bucătar.

Din ce am înțeles, au luat un salariu acum jucătorii. Nu știu dacă mă voi mai întoarce la Dinamo, nu știu… mai am de jucat, îmi doresc să merg la o echipă să am liniște și să stau acolo.

Eu nu m-am certat cu oamenii din DDB sau oamenii importanți ai galeriei, au fost tot felul de zvonuri că m-am certat, dar niciodată nu m-am certat. Mesajele le primesc de la copii care nu au nici buletin”, a mai spus Steliano Filip.