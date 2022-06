Steliano Filip îl atacă pe Dușan Uhrin după retrogradarea lui Dinamo: „Greșeala s-a făcut când a fost schimbat Stoican”. Amenințat de fani și de Giani Kiriță

Steliano Filip face parte din istoria neagră a lui Dinamo. Fundașul stânga va rămâne pentru totdeauna unul dintre fotbaliștii cu care roș-albii au retrogradat în premieră în Liga 2. Filip e de părere că înlocuirea lui Flavius Stoican cu Dușan Uhrin a fost o mare greșeală.

Steliano Filip, atac la Dușan Uhrin

Dușan Uhrin este antrenorul cu care Dinamo a retrogradat pentru prima dată în cei 74 de ani de istorie. Cehul i-a preluat pe „câini” în luna martie, când l-a înlocuit pe Flavius Stoican (45 de ani), care fusese numit „principal” în ianuarie.

„Cu tot respectul pentru Uhrin, dar greșeala s-a făcut când a fost schimbat Stoican. Pentru că până atunci vestiarul era împărțit în șapte. Nici oamenii de la Săftica nu se mai înțelegeau. El (n.r. – Flavius Stoican) ne-a unit, a făcut o atmosferă bună. Nimeni nu a ținut cont că el n-a avut niciodată lotul complet. A fost problema cu COVID-19, au fost accidentări… Și când a avut lotul complet, când am fost bine, s-a dorit schimbarea lui. Nu domnul Zăvăleanu, că el a fost singurul care a fost mereu aproape de echipă și care ne-a ajutat cu adevărat.

Cineva din DDB a vrut. Nu vreau să mai vorbesc. Au fost niște orgolii. Știți bine mandatul lui Stoican din anii trecuți, de ce a fost îndepărtat. Dar ăsta a fost un motiv care a rupt vestiarul”, a declarat Steliano Filip, la .

Steliano Filip a avut probleme cu Uhrin și la returul barajului de menținere/promovare cu Universitatea Cluj. După ce în Ardeal fusese căpitan, la partida din Ștefan cel Mare, .

„Nu s-a pus problema să fiu exclus din lot. Am avut cu două zile înainte un antrenament, în care am pregătit fazele fixe, iar atunci, eu și încă câțiva care știam că nu vor face parte din lot, am fost nu excluși, dar ne-au pus separat să facem 5 contra 2. După antrenament, am vrut să am o discuție cu antrenorul. Întrebarea mea a fost nu de ce nu joc sau că sunt eu Steliano. Am întrebat ce s-a întâmplat? A zis că nu știe dacă începe cu mine sau nu și mi-a reproșat că n-am avut atitudine la partida tur

Din 11 câți am fost la Cluj doar eu n-am avut atitudine? De bine de rău, așa cum sunt eu slab, bun, eu știu ce înseamnă Dinamo și mi-am dorit enorm. Dar asta a fost explicația și n-am vrut să lungesc discuția. M-a interesat echipa și să iasă bine, dar s-a întâmplat ce s-a întmplat”, a adăugat Filip.

Steliano Filip, amenințat de Giani Kiriță: „Lasă că o să ne întâlnim noi și o să vezi tu”

Steliano Filip mai are un an de contract cu Dinamo, dar e dispus să renunțe și la cele două luni restante de salariu pentru a pleca din „Groapă”. Fundașul stânga nu mai are viață cu fanii „câinilor”, care îl amenință atât pe el, cât și pe familia lui. Mai mult, Filip .

„Nu vreau să îi răspund lui Giani. Mai ales lui. Nu am ce să vorbesc cu el. El m-a tot înțepat în ultima vreme, știu și de ce, dar prefer să mă abțin. Nu e momentul să am o discuție cu el. Dacă avea ceva să îmi spună, putea să mi-o spună personal. Cum a încercat să mă amenințe pe Instagram, putea să mi-o spună și personal. A fost așa cum e el în ultima vreme, mai pe smardoială, mai pe bătaie.

Ce înțelegi când spune un om ‘Lasă că o să ne întâlnim noi și o să vezi tu ce o să se întâmple’?

Nu vreau să vă spun după meci ce apeluri și ce mesaje am primit pe telefon. Ce injunirii și amenințări la adresa mea, a soției și fetiței mele. Dacă vedeți ce spun despre copiii lui Matei. Eu îi înțeleg și pe ei, dar e prea mult. În condițiile astea e imposibil să mai rămân”, a mai spus fundașul de 28 de ani.