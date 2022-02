Steliano Filip s-a împăcat cu fanii lui Dinamo după derby-ul cu Rapid. Cum a fost primit de PCH. Video

Galeria lui Dinamo și-a susținut în număr mare echipa în deplasare pe Național Arena cu Rapid și au creat .

În război deschis cu Steliano Filip, Peluza Cătălin Hîldan și Sud Dinamo au îngropat securea cu fundașul stânga, care va continua în Ștefan cel Mare cel puțin până la vară.

Steliano Filip s-a împăcat în sfârșit cu suporterii lui Dinamo

a făcut un pas uriaș pentru a se reabilita în fața suporterilor dinamoviști, după ce a fost la cuțite cu aceștia, ambele părți aruncându-și cuvinte grele. De atfel, FANATIK a surprins schimburi dure de replici cu fanii de la tribuna a doua chiar și la ultimul meci de pe teren propriu cu Gaz Metan Mediaș

Ba mai mult, jucătorul a dezvăluit că a cedat psihic, fiind amenințat de ultrașii lui Dinamo și a vrut cu orice preț să plece de la Dinamo, însă transferul său în Ungaria a căzut în ultima clipă.

La finalul derby-ului cu Rapid, a avut însă loc marea împăcare. Aflat pe banca de rezerve după luni bune, Steliano Filip a intrat pe gazon la finalul partidei cu fetița sa și s-a îndreptat spre galerie.

Filip s-a jucat cu o minge împreună cu fiica sa, în uralele galeriei lui Dinamo, care a fost nevoită să aștepte pe stadion încă 15 minute din motive de securitate. Dinamovistul a postat filmulețul apoi pe pagina lui oficială de Instagram.

Conducerea clubului Dinamo a pregătit terenul pentru rezolvarea conflictului dintre Filip și fani: „Îi rog pe suporteri să îl susțină”

Invitat la Radio Dinamo 1948, a dezvăluit că a avut de asemenea conflicte cu Steliano Filip, însă i-a rugat pe suporteri să îl ierte pentru ieșirile sale: „Am speranța ca suporterii dinamoviști să îl reprimească, cu iertare, printre ei și să trecem peste momentele tensionate care au existat. Între mine și Steliano au fost momente destul de neplăcute, nu cred că lucrurile acestea trebuie să primeze.

Trebuie să ne uităm către interesul echipei, aportul lui sportiv, să lăsăm lucrurile să meargă în această direcție. Mă înțeleg bine cu el, se pregătește bine, este cu mintea la Dinamo. Este evident că se gândește la ce ar trebui făcut, astfel încât lucrurile să meargă mai bine, este un ‘câine’ adevărat și sperăm să o arate pe teren.

Este conștient și regretă ce a făcut, că l-a luat gura pe dinainte, este puțin mai coleric, ce contează este faptul că este un dinamovist, cu toții suntem dinamoviști și ne dorim același lucru. Îi rog pe suporteri să îl susțină”, a declarat administratorul judiciar al „câinilor”.

Steliano Filip a făcut următorul pas spre împăcare într-un interviu pentru site-ul lui Dinamo: „Am lăsat în urmă orice supărare”

Înainte de meciul cu Rapid, Steliano Filip a oferit un a clubului, în care a vorbit despre conflictul cu suporterii: „Eu țin la această echipă, Dinamo este o parte din viața mea. Drept dovadă, am lăsat în urmă orice supărare și m-am reîntors să ajut. Nu regret nimic din ce am făcut pentru că am fost corect. Așa am simțit atunci. Stelu Filip nu s-a certat cu nimeni de la Dinamo! Mă bucur acum că sunt aici, conectat doar la Dinamo.

Fundașul stânga a explicat că a avut oferte mult mai bune decât cea de la Dinamo, însă a preferat să vină să ajute la salvarea echipei: „Dacă a uitat cineva, eu m-am reîntors la Dinamo când toți își doreau să plece. Mulți mă făceau nebun că am refuzat oferte din străinătate ca să revin la Dinamo! Nu am pus niciodată banii pe primul loc!”.

Filip a mai explicat că a fost marginalizat de Mircea Rednic și nu a complotat niciun moment pentru îndepărtarea sa de la echipă: „O spun cu toată sinceritatea, am simțit că nu mai pot ajuta echipa. Fostul antrenor nu m-a mai dorit la echipă, mă pregăteam separat de grup, ca un străin de Dinamo.

Nu am mai trăit în carieră astfel de momente, a fost șocant pentru mine. Am fost jignit că am complotat să-l dau afară pe Mircea Rednic, am primit mesaje amenințătoare, toate aceste lucruri m-au determinat să mă gândesc la plecare. Nu mi-am dorit decât liniște! Eu nu am avut vreo problemă cu Mircea Rednic, nici în acest sezon, nici în anii trecuți. Mircea Rednic este un antrenor pe care l-am respectat și îl respect în continuare”, s-a apărat din nou Steliano.