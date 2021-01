Steliano Filip, laude pentru suporteri la revenirea la Dinamo: ”Am venit cu sufletul acasă”. Video

Fundașul Steliano Filip a susținut prima sa conferință de presă de la revenirea la Dinamo și i-a lăudat pe suporteri pentru atașamentul lor și faptul că că luptă pentru salvarea clubului de la faliment.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La trei ani după ce a fost cedat la Hajduk Split, apărătorul stânga a revenit în Ștefan cel Mare iar un rol decisiv în această mutare l-a avut fostul acționar al ”câinilor”, Nicolae Badea.

Filip, care poate juca și ca mijlocaș defensiv, are 15 partide în acest sezon din campionatul Ciprului, a reușit două pase de gol și ar putea intra în echipa lui Jerry Gane în cel mai scurt timp.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Suporterii lui Dinamo, lăudați de Steliano Filip

Steliano Filip a oferit primele sale reacții după revenirea la Dinamo și i-a lăudat pe suporteri pentru faptul că țin în viață echipa și a anunțat că va lupta alături de aceștia pentru a salva clubul.

”Bine v-am găsit, câinilor! Sunt fericit să fiu aici. Mi-am dorit să mă întorc acasă, să pun umărul la redresarea echipei și am încredere pentru că sunt jucători valoroși în lot. Sunt membru DDB și sper ca împreună cu fanii să salvăm echipa”, a declarat jucătorul într-o conferință de presă.

ADVERTISEMENT

”Eu voi da totul pentru acest club, știu ce înseamnă Dinamo. Nu prea credeam în acest proiect, dar au făcut o treabă bună, cum nimeni nu mai poate să facă în România. Am urmărit și sunt la curent cu ce se întâmplă la Dinamo”, a mai spus Filip.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Filip a vorbit despre câștigarea Cupei Ligii, ultimul trofeu al ”câinilor”

”Este un moment dificil, dar apreciez și felicit suporterii pentru că sunt unici. M-au impresionat și asta a contat în revenirea mea. Sunt convins că alături de ei vom face tot posibilul că Dinamo să nu moară. Nu mi-a fost teamă să semnez cu Dinamo. Contează și partea financiară, dar am venit cu sufletul acasă.

Abia aștept să joc din nou în tricoul lui Dinamo, dar totul depinde de Mister. Eu sunt pregătit, am jucat recent în Grecia și din punct de vedere fizic sunt pregătit. Vreau să le mulțumesc celor de la Larissa pentru că mi-au oferit șansa să joc la ei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Una dintre cele mai frumoase amintiri la Dinamo este atunci când am câștigat Cupa Ligii. A fost un an aproape perfect pentru noi. Țin minte că am intrat la limită în play-off, iar în acel sezon ne-am bătut la campionat până în ultima etapă. Am avut evoluții bune și am fost selecționat la echipa națională”, a afirmat Steliano Filip.