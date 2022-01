Dinamo e dispusă să le dea drumul lui Steliano Filip și Plamen Iliev, dar cu o condiție. Ce trebuie să facă aceștia

Strigătul disperat al lui Steliano Filip pare să-i fi înduplecat pe oficialii dinamoviști. Aceștia sunt acum dispuși să-i rezilieze contractul, dar nu în orice condiții. Și se află în aceeași situație.

Ce trebuie să facă Steliano Filip și Plamen Iliev pentru a pleca de la Dinamo în această iarnă

Chestionat pe marginea subiectului, Iuliu Mureșan a dezvăluit că în aceste momente se poartă discuții și există posibilitatea ca aceștia să părăsească echipa, însă doar dacă vor renunța la o bună parte din banii restanți. Dacă Filip a cerut public ajutor pentru a pune capăt acestei situații, Iliev a preferat să păstreze tăcerea, dar nici el nu s-a mai antrenat cu lotul condus de Flavius Stoican.

„Nu s-a schimbat situația lui Filip. El nu mai vrea să joace la Dinamo. Nici Iliev nu mai vrea. E foarte greu să îi lăsăm liberi. Au experiență, sunt cotați cu o anumită valoare. Nu putem să îi lăsăm chiar așa, liberi.

Vedem. Sunt lucruri la care se lucrează, negocieri. Personal, le-aș da drumul. Nu mai vor să rămână, e clar. Ei vor renunța la niște bani și probabil le vom da drumul. E o chestiune de două zile”, a declarat directorul executiv al „câinilor” la .

Motivul pentru care Steliano Filip nu mai vrea să rămână la Dinamo: „Am fost amenințat de suporteri”

Deși este unul dintre cei mai bine plătiți jucători din lot, cu un salariu lunar de 8.000 de euro, Steliano Filip nici nu mai concepe să rămână la Dinamo, iar principala vină pentru această decizie le aparține suporterilor. Aceștia l-au rugat insistent anul trecut să revină, pentru a pune umărul la salvarea echipei, ca ulterior să recurgă la amenințări.

„Situația în momentul de față e mai complicată, nu sunt lăsat să plec, eu mi-am spus dorința și îi mulțumesc lui mister pentru că m-a înțeles. Nu e vorba despre orgoliu, efectiv nu mai pot continua la Dinamo.

Am primit multe mesaje și telefoane, am fost amenințat de unii suporteri… că știu unde locuiesc, că o să mă urmărească, că o să văd ce o să pățesc, tot felul de amenințări.

Am crezut că voi fi înțeles de conducere, pentru că atunci când am fost tras pe linie moartă, conducerea mi-a spus că mă pot duce la reziliere. Atunci, bineînțeles că am fost contactat de unele persoane dacă vreau să mă duc în Ungaria.

Le-am transmis că mă pot duce liber de contract, am așteptat, am încercat să revin și să fiu lângă echipă, dar nu se mai poate, nu mai pot. Nu s-a pus nicio sumă de transfer pe mine, nici nu am mai vorbit în ultima perioadă cu conducerea, pentru că mi-a fost greu, eu am avut o relație ok de când au venit dânșii și m-au deranjat că au spus că le dau mesaje că nu pot să dorm noaptea… am avut încredere, iar acum nu am mai discutat deloc”, zilele trecute, conform sursei citate.

Jonathan Rodriguez a semnat cu Dinamo. Ce transferuri mai pregătește Mureșan

În paralel cu discuțiile privind posibilele plecări ale lui Steliano Filip și Plamen Iliev, alb-roșii continuă să mute pe piața transferurilor. Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, noaptea trecută, și s-a alăturat deja lotului condus de Flavius Stoican. Până la închiderea perioadei de mercato, în Ștefan cel Mare ar mai putea ajunge alți doi jucători.

„Au venit 3 jucători de la CFR. Cristiano Figueiredo, care se antrenează deja de câteva zile cu noi. Cu Jonathan Rodriguez am semnat aseară și a mai venit un atacant sârb, Celar, care nu a jucat, dar are calități, și sper să ne ajute. Cu ceilalți mai sunt discuții. Ar putea să mai vină un atacant și un mijlocaș.

Nu îngreunează situația financiară, pentru că au plecat jucători care aveau salarii măricele. Cei care au venit au salarii mai mici sau la același nivel, deci nu am depășit. Foarte mulți jucători au fost folosiți la Dinamo în acest sezon, asta dovedește o instabilitate.

S-au schimbat și antrenorii și fiecare are ideile lui. Am jucat cu tineri în startul sezonului, după care am cules ce am putut în ultimele 4 zile din perioada de transferuri din vară. A venit și Mircea Rednic cu 6 jucători, după care pe 5 dintre ei tot el i-a pus pe lista de transferuri. A trebuit să schimbăm, pentru că vedeți care e situația din clasament”, a explicat directorul executiv al „câinilor”.