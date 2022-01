De ce nu poate pleca Steliano Filip gratis de la Dinamo! Suma uriaşă pe care ar trebui să o dea înapoi. Exclusiv

Controversa Steliano Filip – Dinamo se transformă într-o telenovelă. Fotbalistul nu mai vrea să rămână la echipă şi i-a anunţat pe şefi că vrea să plece în această iarnă, însă oficialii au anunţat că fără vreo ofertă nu va pleca de la club.

De ce nu poate pleca Steliano Filip gratis de la Dinamo! A luat 20.000 de euro primă de instalare

Dar iţele acestui caz sunt mai complicate decât par la prima vedere şi în joc sunt bani mulţi. Din informaţiile FANATIK, Steliano Filip trebuie să restituie 20.000 de euro celor de la Dinamo dacă va pleca în această iarnă. Suma este reprezentată de prima de instalare a jucătorului.

Steliano Filip a revenit la Dinamo în ianuarie 2021. Fundaşul a solicitat atunci o sumă de 20.000 de euro ca primă de instalare şi a semnat înţelegerea după ce i-au intrat banii în cont. Numai că, în cazul în care pleacă înainte de finalul contractului, Filip trebuie să restituie acei bani.

Oficialii au anunţat că Filip pleacă doar dacă vine o ofertă bănoasă pe adresa clubului

Iar oficialii clubului au declarat în repetate rânduri că Steliano Filip nu va pleca de la Dinamo decât în momentul în care va veni o ofertă din care şi clubul să aibă de câştigat. În acest caz, suma de 20.000 de euro ar fi fost scăzută din banii pe care Dinamo i-ar încasa pe Filip.

Steliano Filip nici nu mai vrea să audă de Dinamo. Fotbalistul nu trage la antrenamente şi nu a fost inclus de Flavius Stoican în lotul pentru primul meci amical al sezonului, pierdut cu 0-2 în faţa celor de la CS Mioveni.

Răzvan Zăvăleanu, mesaj clar: “Sunt sub contract cu echipa, nu pleacă Filip, Iliev şi nimeni când vrea el”

Referitor la eventualele plecări ale lui Steliano Filip şi Plamen Iliev, FANATIK l-a contactat pe Răzvan Zăvăleanu, reprezentantul administratorului judiciar de la Dinamo, care a exclus ferm plecările jucătorilor când vor ei:

“Nu ştiu de ce tot se vorbeşte de plecările lui Iliev sau Filip. Nu se pune problema să plece jucătorii când vor ei. Sunt sub contract cu echipa, nu pleacă Filip, Iliev şi nimeni când vrea el.

Sunt plătiţi de club şi nu cu puţin, iar dacă nu vor să joace sau nu vor să se antreneze este fix problema lor şi asta e o problemă. Dar nu vor pleca doar pentru că ei vor”, a fost reacţia lui Zăvăleanu pentru FANATIK.

Steliano Filip, relaţie rece cu fanii “câinilor”

în această iarnă, fiind sătul de faptul că este scos ţap ispăşitor de suporteri în ceea ce priveşte problemele echipei.

Relaţiile dintre Steliano Filip şi fani s-au deteriorat iremediabil când Mircea Rednic a fost dat afară. Exclus din lot de Rednic, Steliano Filip a fost acuzat că a complotat împotriva fostului antrenor.

Flavius Stoican e resemnat: “Este blocat psihic, trag de el ca măcar să facă antrenamente pentru el, dar nu mai vrea”

Flavius Stoican a declarat la prezentare că vrea să se bazeze pe Steliano Filip şi că are nevoie de el în echipă. Însă, fotbalistul nu mai vrea să audă de Dinamo şi nu a fost în lot pentru meciul amical cu Mioveni:

„Steliano Filip şi-a manifestat foarte clar dorinţa de a pleca, indiferent de ceea ce se întâmplă. Este blocat psihic, trag de el ca măcar să facă antrenamente pentru el, dar nu mai vrea.

S-au acumulat foarte multe supărari, toată lumea l-a înjurat şi chiar nu mai poate să continue, indiferent cât de mult îmi doresc. Nu vreau să stea doar pentru că este sub contract. Voi avea o discuţie cu el, vreau un Steliano liniştit la cap, nu cu frustrări şi dezamăgiri”, a spus Stoican, resemnat, după meci.

Fotbalistul mai are încă un an şi jumătate contract cu Dinamo, până în vara anului 2023. Fundaşul dreapta are unul dintre cele mai mari salarii din lotul “câinilor”, cifrat la .

„Iliev a primit 400 de mesaje, în care toată lumea îl critică. Familia nu vrea să continue, și el și Filip au primit multe amenințări și se gândesc la sănătatea familiei”, Flavius Stoican