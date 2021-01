Steliano Filip, prezentat oficial la Dinamo! Scene halucinante: Şerdean şi-a plătit un salariu din banii pentru fotbalist

Dinamo și-a mai luat un fundaș stânga. Aflat în negocieri cu fanii din DDB, Andrei Radu va avea de înfruntat concurența lui Steliano Filip, cel care a semnat un contract valabil până în 2023.

Revenirea fostului căpitan fusese anunțată de fanii din Peluza Cătălin Hîldan încă din data de 22 ianuarie, însă acum totul a fost oficializat și din partea clubului. Suporterii anunță că Dorin Șerdean și-a „tras” din banii care ar fi trebuit să ajungă la Filip!

Steliano Filip a fost convins să revină la Dinamo atât grație insistențelor venite din partea suporterilor, cât și în urma negocierilor purtate de Nicolae Badea, fostul acționar din Ștefan cel Mare.

Steliano Filip, prezentat oficial la Dinamo. A semnat până în 2023!

În vârstă de 26 de ani, Steliano Filip s-a întors la Dinamo după ce a rămas liber de contract. El și-a negociat plecarea de la formația din prima ligă a Greciei, Larisa, și a decis să aleagă să joace din nou pentru echipa care l-a lansat în fotbalul mare.

Filip a avut oferte și din partea altor formații din Liga 1, printre care și Astra Giurgiu, însă vrea să își ajute fostul club, aflat acum într-o situație dificilă. Așa cum FANATIK a informat din data de 22 ianuarie, Filip a semnat până în 30 iunie 2023 și va primi un salariu lunar în valoare de 5.000 de euro.

„Steliano Filip a semnat astăzi un contract cu Dinamo București până la 30 iunie 2023 și este noul jucător al echipei din Ștefan cel Mare, a anunțat managerul sportiv Marius Adrian Nicolae pentru site-ul oficial al clubului.

Ultima oară la Larissa, în prima ligă a campionatului din Grecia, Steliano Filip revine după 3 ani la Dinamo București, clubul la care a terminat junioratul și a cunoscut performanța pe plan intern, cucerind două trofee în tricoul alb-roșu, Supercupa României (2012) și Cupa Ligii (2017)”, scrie în comunicatul oficial al clubului alb-roșu.

Fanii-acționari din DDB, anunț revoltător: „Dorin Șerdean și-a achitat un salariu din banii pentru Filip”

Deși lucrurile au început să se miște în „Groapă”, iar Dinamo a transferat trei fotbaliști în această lună, nu este deloc liniște la club. Revocat din funcție, fostul președinte executiv Dorin Șerdean complotează cu Pablo Cortacero pentru a pune bețe în roate Consiliului de Administrație, în cadrul căruia reprezentanții DDB au un cuvânt greu de spus.

Fanii au explicat prin intermediul unei postări de pe pagina oficială de Facebook a Peluzei Cătălin Hîldan că Dorin Șerdean și-a plătit un salariu din banii depuși chiar de către ei în conturile clubului. Acești bani erau meniți să acopere aducerea lui Steliano Filip, care a solicitat plata unui salariu la semnătură.

„Joi, pe 21 ianuarie, Comisia de Disciplină din cadrul clubului a constatat multiple absențe nemotivate de la serviciu și a hotărât desfacerea contractului de muncă al angajatului Dorin Pavel Șerdean. Another one down, așadar! Făcut totul în mod onest, legal, ca la carte!

Prezent și el la ședință, Șerdean a primit o notificare, prin care era înștiințat asupra anulării dreptului de a reprezenta clubul în relație cu autorități și instituții, inclusiv cele bancare. În virtutea acestui fapt, i s-a pus în vedere obligația de a preda toate actele care de aflau în posesia lui, precum și ștampila societății, până la ora 18:00 a aceleiași zile. Dorin Șerdean a luat la cunoștință și a semnat actul. Planul acestui individ, devenit în mod aiuritor director executiv la Dinamo, era însă altul.

A doua zi, pe 22 ianuarie, Șerdean a mers la bancă, unde și-a achitat un salariu. Mai mult, individul a făcut și două plăți către un avocat. În tot acest timp, DDB se afla la masa tratativelor cu Filip, care trebuia să primească o anumită sumă de bani la semnătură. Deși au constatat cu consternare lipsa fondurilor, reprezentanții DDB au găsit rapid o soluție, așa că înțelegerea cu Steliano s-a parafat, în minute, exact în condițiile agreate! Tot ce promitem, livrăm! Aceea era prioritatea atunci și exact asta am făcut, după care s-a luat legatura cu banca pentru a lămuri lucrurile”, au anunțat fanii, care au confirmat că Șerdean a fost definitiv îndepărtat de la club.