Steliano Filip, primul nume important care pleacă de la Dinamo după retrogradare! Anunţul clubului. Exclusiv

Dinamo a retrogradat pentru prima dată în liga secundă şi la echipă va începe o remaniere masivă. Bugetul de salarii care în Casa Pariurilor Liga 1 ajungea la 150.000 de euro lunar va trebui mult diminuat, iar asta înseamnă că mai mulţi jucători importanţi vor părăsi echipa.

Steliano Filip, primul nume important care pleacă de la Dinamo după retrogradare! Clubul confirmă: “Da, va pleca!”

Din informaţiile FANATIK, primul nume important care nu va continua la Dinamo este Steliano Filip. Fundaşul stânga dinamovist are şi unul dintre salariile mari din lot, cu 9500 de euro încasaţi lunar.

Răzvan Zăvăleanu, reprezentantul administratorului judiciar RTZ, a confirmat informaţia FANATIK: “Este clar că va exista o remaniere masivă a lotului, iar jucătorii cu salarii mari nu vor continua. Dar da, Steliano Filip pleacă şi el”, a spus Zăvăleanu pentru FANATIK.

Fotbalistul s-a rugat în iarnă de oficiali să îl lase să plece gratis!

Steliano Filip s-a rugat de oficialii clubului şi în pauza de iarnă să fie lăsat să plece. Fotbalistul s-a prezentat la antrenamente însă a refuzat să evolueze în primele meciuri din 2022, fiind nemulţumit de faptul că nu poate părăsi clubul.

Oficialii lui Dinamo l-au somat pe Filip să îşi respecte contractul, iar după încheierea perioadei de mercato, fotbalistul a revenit la sentimente mai bune şi a spus că va ajuta echipa până la finalul sezonului.

Salariul lui Steliano Filip nu poate fi suportat de un club de Liga 2!

Deşi mai are un an contract cu clubul, nu vrea să continue la Dinamo, iar de această dată nici conducătorii nu îl vor putea ţine, în condițiile în care are un salariu care nu poate fi susținut în liga secundă.

, exclus din lot, de Dusan Uhrin, pentru returul barajului cu U Cluj. Ulterior, după mai multe discuții, antrenorul l-a inclus în lot, însă nu l-a titularizat pe fundașul dinamovist.

În iarnă a fost dorit în Ungaria! Mezokovesdi nu voia să plătească sumă de transfer

Jucătorul în vârstă de 28 de ani a avut în iarnă o ofertă din Ungaria, însă cei de la Mezokovesdi au transmis că nu sunt dispuși să plătească o sumă de transfer, astfel că mutarea a căzut după ce, oficialii au refuzat să îl lase liber.

Fundașul a venit din postura de jucător liber în iarna anului 2021. În actualul sezon, fotbalistul a evoluat în 25 de meciuri în toate competițiile.

