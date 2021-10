Steliano Filip, resemnat după Gaz Metan – Dinamo 2-1: „Atât s-a putut! E cel mai greu moment din istoria clubului!”

Pentru Gaz Metan, ambele goluri au fost marcate de Ronaldo Deaconu. În timp ce unica reușită a „câinilor” a fost semnată de Mirko Ivanovski, din penalty.

În urma acestui meci, Gaz Metan urcă pe locul 11 din Liga 1, cu 11 puncte obținute, iar Dinamo rămâne pe poziția 15, cu șapte puncte.

Steliano Filip, resemnat după Gaz Metan – Dinamo

s-a arătat foarte dezamăgit de jocul prestat în această seară și susține că Dinamo trece prin cel mai greu moment din istoria sa.

„Atât s-a putut, din păcate, în această seară. Până la marcarea primului gol, jocul a fost echilibrat. Ba mai mult, cred că am avut posesia. Trebuie să muncim mai mult, să strângem rândurile.

E un moment dificil, cu siguranță cel mai greu din istoria clubului. E clar că niciun meci nu este ușor, dar trebuie să avem mai multă personalitate în joc. Sunt supărat pe mine, în primul rând, pentru că trebuia să dau mai mult. Nu cred că este vreun jucător, în seara aceasta, care să fie mulțumit de prestația lui”, a declarat Steliano Filip, la finalul partidei cu Gaz Metan.

Steliano Filip a vrut „să-i fure” ceasul arbitrului de centru

„Centralul” Adrian Cojocaru a dictat trei minute de prelungire pentru partida Gaz Metan – Dinamo, însă a lăsat mai bine de patru.

Deși partida a fost prelungită mai mult de trei minute, Steliano Filip a avut o reacție ciudată, după fluierul de final. Fundașul dinamoviștilor i-a solicitat arbitrului de centru să-i arate cronometrul, arătând cu degetul spre ceasul acestuia. Adrian Cojocaru a preferat să nu-i arate cartonașul galben lui Steliano Filip, care mai avea unul, deși gestul său a fost unul nepoliticos.

Cosmin Matei: „Reacția a venit puțin cam târziu!”

Cosmin Matei consideră că Dinamo a început bine meciul cu Gaz Metan, însă au făcut diferența.

Acesta susține că jucătorii „câinilor” trebuie să fie mai concentrați și să nu mai primească asemenea goluri.

„Dezamăgirea este mare, ne-am pregătit bine în aceste două săptămâni cu pauza competițională. Am venit pregătiți aici să scoatem un rezultat pozitiv, dar jocul a fost decis la acele execuții.

Din păcate, reacția a venit puțin cam târziu. Am avut reacție, am reușit să reducem din diferență. Păcat că nu am avut mai mult timp să punem presiune și să egalăm.

Eu consider că am început bine meciul. Trebuie să fim mai concentrați și să nu mai primim goluri de genul acesta. Încercăm să legăm cât mai bine relațiile de joc. Asta nu se poate face în zece zile, doua săptămâni. Sperăm cât mai repede să vină și rezultatele pozitive”, a spus și Cosmin Matei.

În următoarea partidă de campionat, Dinamo o va întâlni, acasă, pe Rapid. Meciul va avea loc sâmbătă, 23 octombrie, de la ora 20:30.