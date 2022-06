Steliano Filip și Bianca Marina, despărțiți de religie. Dezvăluirile fostei soții: „Asta a fost prima piedică. Nu puteam fi eu”

În luna septembrie a anului trecut, Bianca Marina și fotbalistul Steliano Filip au pus capăt relației care dura de 7 ani. Aveau patru ani de căsnicie și un copil împreună, însă diferențele dintre ei și-au spus cuvântul. Tânăra a explicat care au fost motivele ce au condus la divorț.

La sfârșitul anului 2021, și soția lui au decis să divorțeze, după șapte ani de relație și patru de căsnicie. Ce doi au și o fiică împreună, pe nume Anais, căreia mama ei îi dedică tot timpul său în acest moment.

Cu toate că i-a fost dificil după separare, Bianca Marina spune că acum s-a vindecat. Nu mai suferă și afirmă că este liniștită și fericită.

„Nu am fost de la început foarte bine. Adică, după șapte ani de relație, să te desparți de un om nu e chiar ușor. Ai remușcări, te mai gândești, dar, în ultima perioadă, am ajuns să zic că am liniște sufletească.

Sunt liniștită și fericită. În momentul de față, mai mult decât ce am nu îmi doresc, poate doar să mă dezvolt eu în carieră. În ultimii doi ani, am mai luat și decizii proaste, dar să zic că din astea am învățat”, a spus Bianca Marina

„Nu puteam fi eu niciodată”

La momentul divorțului, s-a spus că la mijloc ar fi fost o altă femeie, însă Bianca Marina a negat vehement aceste informații. Tânăra a dezvăluit că principalele motive pentru care au divorțat este pentru nu se mai potriveau, dar și faptul că ea nu s-a putut converti la religia fotbalistului, el fiind penticostal.

„Eu îl iubeam foarte mult pe Stelu, nu se punea problema, doar că nu puteam fi eu niciodată. Când am început să fiu eu, nu a mai mers. De ce să mă mulez eu de fiecare dată după o persoană? Mi s-a și spus că sunt exagerat de sinceră.

Noi am încercat, chiar și ultimii doi ani. Am stat acolo chiar și când am simțit că s-a stins între noi. Stelu a fost bărbatul vieții mele, pe care încă îl respect și la care țin, și vreau să fim alături unul de celălalt pentru Anais.

Nu m-am regăsit, în primul rând, cu religia. Asta a fost cam prima piedică între noi. Am încercat, dar nu, sunt ok așa cum sunt, ortodoxă. Am încercat și eu să merg în direcția asta, doar că eu nu m-am regăsit. Nu s-a supărat, dar îl simțeam că și-ar dori să mă duc pe drumul lui”, a explicat fosta soție a lui Steliano Filip.

Bianca Marina nu și-a dorit să rămână într-o relație în care nu mai exista dragoste

Bianca Marina a adăugat că fostul său soț a fost un tată bun și că nu îi poate reproșa nimic în acest sens, numai că nu putea rămâne într-o relație platonică.

„Stelu a fost un bărbat destul de matur. Nici pentru el nu a fost ușor, la 22 de ani să ți se nască un copil. Cunosc bărbați cu o vârstă mai înaintată care nu se descurcă să fie bărbați adevărați.

El chiar și-a luat rolul în serios. Cu bune și rele, s-a descurcat. Nu mă plâng. Consider că la 27 de ani, trebuie să stai cu un om…să vă iubiți cu adevărat, nu să stați platonic, că sunteți voi de 10 ani”, a afirmat Bianca Marina.

Chiar dacă prima căsnicie nu a fost așa cum a visat, fosta soție a lui Steliano Filip nu și-a pierdut speranța. Se visează mireasă și chiar vrea ca în maximum trei ani să devină din nou mamă.

„Am divorțat cu acte. M-am gândit, eu nu am fost mireasă. Abia aștept, este visul meu. Într-un fel, mă bucur că nu am făcut nuntă la acel moment, pentru că aș fi făcut nuntă pentru oameni. Acum, o să fac nunta pentru mine”, a susținut tânăra.