Steliano Filip, întoarcerea „fiului risipitor”. Cariera ultimului transfer de la Dinamo

Steliano Filip se întoarce la Dinamo după trei ani și a semnat pe doi ani și jumătate din postura de jucător liber de contract, în urma rezilierii contractului cu AEL Larissa. Cariera sa se leagă de Dinamo, echipă pentru care a evoluat nu mai puțin de șase ani.

Noul fundaș stânga a lui Dinamo are 26 de ani și a debutat în fotbal la FCM Baia Mare în 2011, după ce și-a făcut junioratul la LPS Banatul.

Filip, care poate juca și ca mijlocaș defensiv, are 15 partide în acest sezon din campionatul Ciprului, a reușit două pase de gol și ar putea intra în echipa lui Jerry Gane în cel mai scurt timp. Surprinzător, Dinamo a mai realizat un transfer, în ciuda tuturor problemelor și speră până în ultima clipă.

Steliano Filip revine în Ștefan cel Mare după trei ani

Steliano Filip a fost unul dintre cei mai apreciați jucători din ultimii ani de către suporterii dinamoviști, cu care a avut o relație bună în toți acești ani, iar revenirea sa e cel mai bun argument. Suporterii-acționari din programul DDB au reușit astfel o nouă lovitură de imagine, după ce au ajuns la un acord cu alți trei jucători importanți ai lui Dinamo și au adus din nou bani la club.

După doar șase luni la Baia Mare, unde a jucat 16 partide, în 2012, Steliano Filip a ajuns la clubul care i-a marcat toată cariera de fotbalist: Dinamo București, pentru care a jucat nu mai puțin de 128 de partide. După aproape șase ani în Ștefan cel Mare, în 2018, fundașul se transferă pentru prima oară în străinătate, la Hajduk Split, pentru 500.000 de euro: „E un pas înainte în cariera mea și vreau să apar în fața fanilor în cea mai bună formă”, spunea entuziasmat jucătorul la momentul prezentării.

Jucătorul cu nouă meciuri la echipa națională a României avea să reziste în Croația doar un singur an, într-un campionat dominat autoritar de Dinamo… Zagreb. După doar 11 meciuri la Split, Filip avea să revină în Liga 1 la Dunărea Călărași: „Mă bucur că am revenit după foarte multă vacanţă, sunt din nou la o echipă şi mă pregătesc. Îmi doresc să revin cât mai repede pe teren, de asta am şi ales Calăraşiul. În rest, sper să fiu sănătos şi totul vine de la sine”, declara fotbalistul revenit după o pauză mai lungă.

Steliano Filip ajunge în 2019, sub comanda lui Hagi, la Viitorul

Aventura lui Steliano Filip la Dunărea Călărași a durat doar căteva luni, perioadă în care a reușit să marcheze un gol în opt partide, iar în 2019 semnează cu Viitorul Constanța, echipă cu tradiție în a revitaliza jucătorii de valoare care au trecut prin perioade dificile: „Sincer nu am stat prea mult pe gânduri când am auzit. Mă bucur foarte mult că am ocazia să lucrez cu domnul Gică Hagi. Mereu am visat la asta și mă bucur că am ajuns aici”, spunea încântat Filip după ce a semnat cu Viitorul.

Steliano Filip a evoluat în 13 partide în returul campionatului sub comanda lui Gheorghe Hagi, care, supărat după un meci din Cupă, i-a transmis lui Filip să își caute echipă, așa cum FANATIK a aflat în exclusivitate. La finalul sezonului, Filip avea să părăsească din nou Liga 1 pentru a juca în Grecia, la AEL Larisa.

Steliano Filip s-a pozat în tricoul Stelei. Cum a intrat în conflict cu suporterii

Steliano Filip a intrat în conflict cu suporterii lui Dinamo, după ce pe internet a apărut o poză de când avea 19 ani și se poza în tricoul Stelei, alături de alți colegi de la Baia Mare, cu aproximativ șase luni înainte să semneze cu Dinamo: „Nu am nicio legătură cu Steaua și nu vreau să sufăr pentru această fotografie pe care am făcut-o înainte să semnez cu Dinamo. În momentul în care am venit la Dinamo am fost cu gândul și cu sufletul numai la această echipă. Dacă eram așa mare stelist, mai veneam la Dinamo?”, s-a apărat Steliano Filip.

Între Filip și suporterii lui Dinamo nu a fost întotdeauna lapte și miere. Jucătorul a fost criticat în mai multe rânduri de către cei din galerie, iar fundașul nu avea de gând să mai revină la Dinamo: „Am văzut că sunt suporteri care mă înjură, dar eu cred că am făcut multe alături de Dinamo. Sunt și oameni care mă vor înapoi, dar și care mă înjură”, a declarat Filip după meciul dintre Dinamo și Dunărea Călărași, scor 2-0, pentru digisport.ro.

Cifrele carierei lui Steliano Filip