CSA Steaua – FCSB II este derby-ul din Seria 4 Liga 3, iar fanii gazdelor au început un adevărat război prin bannerele pe care le-au afişat în jurul terenului de joc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Steliştii au umplut Ghencea de bannere la meciul dintre CSA şi FCSB II

În spatele uneia dintre porţi, un banner de mari dimensiuni, pe fundal roş-albastru, purta mesajul suporterilor pentru jucătorii echipei gazdă: „Învingeţi pentru noi!“.

La celălalt capăt al terenului, fanii Stelei au afişat alte două mesaje, unul pentru jucători „Intraţi în ei ca lupii-n oi! Să tremure când mai aud de noi!“ şi un altul, jignitor, la pentru Gigi Becali „Multe piedici am avut, însă am obţinut ce am visat. Am dat afară din casă un gibon agitat“.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În exteriorul arenei din Ghencea, fanii au întins un banner: „Azi joacă Steaua Bucureşti cu echipa ce nici pe Google n-o găseşti“

Iar pe gardul complexului sportiv: „Nimic nu mai contează cât timp suntem împreună“

ADVERTISEMENT

Pe una dintre lateralele terenului de joc, pe partea opusă băncilor de rezervă: „Întreaga presă scrie o minciună, dacă ciobanul decartează o anumită sumă“

Un alt mesaj ironic al fanilor stelişti: „Gazde în Ghencea? Luaţi-vă gândul. Nu e Berceni, aici e sfânt pământul!“

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a declarat în mai multe rânduri că echipa pe care o patronează va juca pe noul stadion din Ghencea, dar Armata se opune acestei idei. La fel şi suporterii Stelei: „Cu entuziasm facem astăzi o recapitulare pe stadionul pe care veți juca mereu în deplasare“.