Steliștii fac scandal după promovarea lui Metaloglobus în SuperLiga! Comunicat dur la adresa MApN: „Cât de penibil!”

Steaua a rămas din nou în liga secundă, deși a ocupat un loc promovabil la finalul play-off-ului. Fanii formației „roș-albastre” au avut o reacție dură la adresa conducătorilor clubului după ce Metaloglobus București, care a terminat pe locul 5, a obținut promovarea în prima divizie.

Suporterii Stelei, comunicat dur la adresa MApN după ce Metaloglobus a promovat

, poziție direct promovabilă. „Roș-albaștrii” nu vor juca însă în prima ligă, deoarece nu pot promova din postura unui club de drept public.

ADVERTISEMENT

De această situație au profitat două formații: Csikszereda, ocupanta locului 3, care a obținut direct accesul în Superligă, și Metaloglobus București, care a terminat pe locul 5 și s-a calificat la baraj. , urmând să evolueze în prima ligă.

Performanța celor de la Metaloglobus a produs o reacție dură din partea fanilor Stelei, care au lansat un atac la adresa conducerii. „Metaloglobus se califică în Liga 1. Echipa cu care, în acest sezon, Steaua a remizat o dată 0-0 și apoi a învins-o clar în play-off, cu 3-0 și 3-1.

ADVERTISEMENT

Poate ne explică și nouă cineva — poate chiar MAPN — cum e posibil ca un club cu care am jucat de ani de zile, care nu are suporteri, care a evoluat ba cu stadionul închis, ba prin Clinceni, ba prin Pantelimon, și pe care Steaua l-a învins aproape de fiecare dată, să promoveze în prima ligă fără nicio piedică? Şi când spunem că nu are suporteri, ne referim la faptul că, de cele mai multe ori, nici măcar familiile jucătorilor nu erau în tribune.

„Trăim într-o realitate paralelă, unde dreptatea sportivă e călcată în picioare”

Cât de penibil e ca un minister al Apărării să blocheze o echipă ca Steaua, cu zeci de mii de suporteri, cu istorie, cu infrastructură, cu performanțe europene, doar pentru a proteja interesele unui personaj certat cu legea, susținut de interpuși și relații politice?

ADVERTISEMENT

Suntem în 2025 și încă trăim într-o realitate paralelă, unde dreptatea sportivă e călcată în picioare, iar meritul e negociabil. Steaua e singura echipă blocată în mod absurd de statul român. Și tăcerea celor care ar trebui să ne reprezinte devine complicitate.

ADVERTISEMENT

Și ca să nu se înțeleagă greșit: felicitări celor de la Metaloglobus pentru promovare – problemele noastre nu sunt la ei, ci în propria grădină a Ministerului. Şi Steaua a promovat de două ori, iar o dată trebuia să joace barajul, dar există personaje care nu vor ca sportul să primeze”, a transmis .

Steaua s-a aflat într-o situație similară și în sezonul 2022-2023, când a terminat pe locul 2 fără să poată promova, iar în stagiunea 2021-2022 echipa a încheiat play-off-ul pe locul 4, poziție de baraj. Gruparea din capitală ar fi trebuit să o întâlnească atunci pe Chindia Târgoviște, însă formația care a disputat barajul a fost ocupanta locului 5, Concordia Chiajna.