Stenograme explozive din dosarul de spionaj: cine e fostul candidat căruia șeful agenților moldoveni i-a cerut protecția în arestul de la București

Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) Moldova a fost interceptat de anchetatori în arest în timp ce discuta cu mai multe persoane în scopul de a transmite mesaje către personaje influente din cercuri politice de la Chișinău. Procurorii susțin că Bălan, care a fost recent trimis în judecată pentru divulgarea secretului care periclitează securitatea națională și tentativă la infracțiunea de trădare prin transmitere de informații secrete, a continuat să spere că situația lui se va schimba prin intervenții la nivel înalt.

Ce a făcut șeful spionajului moldovean în arestul de la București

Arestat în septembrie 2025, fostul număr doi din SIS Moldova, a purtat discuții cu mai mulți membri ai familiei sale, care transmiteau mai departe mesajele din partea lui Bălan, tocmai pentru ca anchetatorii să nu afle cu cine a luat legătura acesta în timpul arestului. Discuțiile ar fi avut loc mai mult prin intermediul platformelor Signal sau WhatsApp, iar la una din ele șeful spionajului moldovean a rugat-o pe fiica lui să apeleze un bărbat necunoscut și să apropie aparatele, astfel încât să poată discuta direct cu respectivul personaj. Nu a fost singura ocazie în care Alexandru Bălan a folosit această metodă.

Alexandru Bălan a încercat să ajungă la politicieni importanți din Parlamentul de la Chișinău

”În data de 08.12.2025, inculpatul Bălan Alexandru, în timpul convorbirii telefonice cu o persoană neidentificată de sex bărbătesc, îi solicită acestuia să afle cine este președintele Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică din Parlamentul Republicii Moldova, cei doi discutând despre Lilian Carp, președintele acestei comisii şi Renato Usatîi, vicepreședintele comisiei mai sus menționate.

Pe parcursul convorbirii, Bălan Alexandru îi transmite interlocutorului: „nu trebuie să lăsăm fără control toată situația asta, înțelegi?”.

De asemenea, în cadrul aceleiași convorbiri telefonice, inculpatul Bălan Alexandru îi solicită interlocutorului să apeleze, de pe alt telefon, un bărbat neidentificat și să apropie telefoanele, astfel încât el să poată discuta direct cu acel bărbat. Prin această metodă, inculpatul poartă o conversație în limba română referitoare la faptul că situația în care se află ‘trebuie ridicată la nivel politic'”, se arată în dosar.

Alexandru Bălan ar fi avut 100.000 de euro ascunși în casă

ci și să ceară ajutor financiar pentru familia sa. El preciza că nu va rămâne dator și că deîndată ce își rezolvă problemele “ne clarificăm cu dânsul, el o să înțeleagă”.

Asta în condițiile în care, procurorii români au prins o discuție în care Bălan îi dădea sfaturi soției sale despre cum să ascundă 100.000 de euro, sumă despre care anchetatorii cred că provine din activități ilegale.

Mesajul din carte. Cine e politicianul care ar deține ”cheia” problemelor spionului moldovean

La data de 12 decembrie 2025, Alexandru Bălan a anunțat personalul din centrul de detenție că urmează să primească vizita fratelui său, ocazie cu care dorește să-i înmâneze mai multe bunuri, printre care și trei cărți.

Într-una dintre acestea a fost găsit , care avea următorul conținut:

”1. Îl suni pe (…) și planifici o întâlnire. Băiatul are contactul referitor la locul unde mă aflu eu. Și sunt de rezolvat chestiunile curente.

2. Prin R. Usatîi există posibilitatea de rezolvare a problemelor mele. El are aici relații reale. Propun să-l implicăm pe cumătrul meu (…) și să-l punem în legătură. Usatîi vorbește favorabil despre mine.

Lui (…) – mulțumesc!”, se arată în materialul de urmărire penală consultat de FANATIK.

Procurorii români, interesați de legătura cu Renato Usatîi: ”A apărut în furtul miliardului”

Legătura dintre Alexandru Bălan și Renato Usatîi, fost candidat la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, a atras, de altfel, atenția procurorilor români.

”Din investigațiile efectuate în mediul online s-a stabilit faptul că persoana indicată în biletul menționat anterior cu numele ”R. Usatîi” este Renato Usatîi, om politic din Republica Moldova, președintele Partidului Nostru, formațiune politică ce are reprezentanți în Parlamentul Republicii Moldova. (Vol. 7, f. 188-199)

În acest context, menționăm și discuția telefonică din data de 08.12.2025, prezentată mai sus, în care inculpatul Bălan Alexandru face trimitere la numitul Renato USATÎI. Din procesul verbal întocmit la data de 28.01.2026, reiese faptul că numitul Renato Usatîi este un politician moldovean controversat, lider al Partidului Nostru, cunoscut pentru stilul său populist și conflictual. A fost acuzat în repetate rânduri de legături cu Federația Rusă și de influență din exterior asupra politicii interne. Există informații că acesta a dobândit în anul 2018 cetățenia rusă. (Vol. 7, f. 186-199 )

Numele său a apărut în dosare penale (unele ulterior clasate), inclusiv în contextul scandalului „furtului miliardului” și al unor interceptări audio publicate de el însuși. A trăit o perioadă în Rusia, invocând presiuni politice. A organizat proteste anti-guvernamentale și este o figură puternic polarizantă în societatea moldovenească. În perioada guvernării PDMM, condus pe atunci de Vladimir Plahotniuc, procurorii moldoveni l-au acuzat pe Renato Usatîi că ar fi comandat asasinarea bancherului rus Gherman Gorbunțov, căruia i-ar fi preluat banca din Chișinău. Fiind dat în urmărire generală, Usatîi s-a retras la Moscova, pe numele său fiind eliberat și mandat de arestare”, se mai arată în dosar.

Cine sunt ofițerii KGB cu care spionul moldovean s-a întâlnit la Budapesta

Fostul secund al serviciului de informații moldovean a mai ”picat pe interceptări” și în legătură cu o femeie căreia i-a dat indicații să ia legătura, prin intermediul unui ”cunoscut domn” cu persoane din Budapesta, Ungaria, inclusiv din Parchetul maghiar.

Alexandru Bălan este convins, cred procurorii, că toate problemele i se trag de la autoritățile maghiare care au furnizat mai multe date anchetatorilor români despre o serie de întâlniri pe care acesta le-a avut la Budapesta cu mai mulți ofițeri ai KGB Belarus: Vladzimir Vorozbitov, Mikalai Aliaksandrovich Dukshta, Valerievich Iarmak și Stanislau Bartashevich.

Stenograme: ”Să vorbești cu prietenul nostru care e departe”

Întâlnirile au avut loc în perioadele 19-21 mai 2025 și 9-10 aprilie 2025, ”În regim clandestin, cu adoptarea unor multiple măsuri de protecție contrainformativă”. Procurorii români cred că Bălan a vândut, contra unor sume mari de bani, informații clasificate despre activitatea serviciilor de informații românești , precum și identitatea unor agenți SRI din România.

Bălan Alexandru: (…) o să vorbești cu prietenul nostru, da, cu ăla care e departe… (Alexandru Bălan ar putea să facă referire chiar la fugarul Vlad Plahotniuc, considerat mulți ani cel mai influent om politic din Moldova, n.r.)

Femeie: Da.

Bălan Alexandru: …transmite-i salutări și ca el mai departe la fel să transmită salutările mele și accent anume pe Ungaria, da și pe procuratură, de acolo vine tot acest…

Femeie: Chiar acum o să-l sun… de mult nu am mai vorbit cu el…

Bălan Alexandru: Da, și explică-i că idioții ăia din Ungaria, din Budapesta, ei au creat rahatul ăsta și că de acolo a venit prima informație și ăștia de aici desigur că…deja tu știi ce s-a întâmplat aici mai departe.

O altă convorbire pe care Bălan o are cu femeia s-a petrecut pe data de 10 februarie 2026, când fostul spion face din nou referire la Renato Usatîi, dar și la alte persoane din Ungaria.

Alexandru Bălan crede că este o răzbunare a rușilor

Bălan Alexandru: Da, transmite-i salutări, spune-i că-l cuprind și spune-i să transmită salutări mai departe la prietenii ceilalți care îs aproape, da, de unde e bărbatul tău.

Femeie: Îhî

Bălan Alexandru: Și să le transmită salutări și accept…poți să le transmiți articolul cela, te rog frumos, transmite și lasă să-l traducă….

Femeie: Am înțeles, tu mi-ai spus data trecută

Bălan Alexandru: …și-i spui că …..idioții și terminații îs maghiarii, de acolo mi-a venit tot râsul ăla, dar maghiarii clar la indicațiile rușilor mi-au făcut tot căcatul ăsta, pardon de expresie, înțelegi?….

Bălan Alexandru: …lu prietenul ăla din depărtare salutări și să-i spui că-i cel mai tare și sunt alături și…cu maghiarii trebuie să ne clarificăm. Ei încet încet o s-o scoatem și cu comisia asta de securitate, vezi dacă de la (…) sunt cineva pe acolo, (…), în afară de Usatîi cine …ce partide mai au, că ei ar trebui să ia din toate partidele. Acolo este comisia și este o subcomisie, ai să vorbești cu …doamna (…), bine?

Femeie: El nu poate să aibă în toate comisiile, pentru că el are numai 6 oameni. Ei au numai 6 oameni și ei nu pot acoperi toată comisia, i-a dat niște comisii de 3 copeici.

Moldoveanul riscă 20 de ani de închisoare

Alexandru Bălan a fost trimis în judecată, la finalul lunii martie, la Curtea de Apel București. El riscă 20 de ani de închisoare, dacă va fi găsit vinovat pentru infracțiunile de care este acuzat. În prezent, fostul adjunct al spionajului moldovean a fost plasat în arest la domiciliu.