Stenograme explozive în dosarul Portul Constanța. Cum erau date șpăgile, momentele filmate cu camera ascunsă. Video

Apar noi detalii în dosarul Portul Constanța deschis de DNA pentru fapte grave de corupție. Sunt vizați afaceriști, funcționari, dar și politicieni importanți. Prejudiciul se ridică la aproape 7 milioane de euro.

Stenograme în dosarul Portul Constanța. Cum au fost filați suspecții de anchetatori

Imagini înregistrate de ofițerul sub acoperire, în care apar suspecții cu pungi de bani, au fost făcute publice. Dosarul vizează contracte importante din Portul Constanța pentru terenuri sau alte beneficii obținute de oameni de afaceri și politicieni.

După cele , 17 suspecți șeful PSD Constanța, Ion Dumitrache, dar și directorul comercial al Portului Constanța, George Vișan, Vasile Costea, Jean Paul Tucan, Emil Banias, Eugen Bogatu, Aurelian Pilca, Petrică Buduru și Ion Dumitru, arată

Ion Dumitrache promitea că va interveni la Paul Stănescu și Tudose

De altfel, unul dintre principalii suspecți, Ion Dumitrache, a jucat un rol esențial în formarea acestei grupări. În una dintre discuțiile interceptate de anchetatori, șeful organizației PSD Constanța îl asigura pe Mihai Teodorescu, directorul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, că nu va fi înlocuit din funcție.

Ion Dumitrache sugera că ar putea interveni pe lângă greii PSD în acest sens. Conform stenogramelor, acesta i-a menționat pe Mihai Tudose și Paul Stănescu, reieșind că Dumitrache ar fi avut anumite interese în port. Procurorii DNA susțin că Ion Dumitrache s-ar fi folosit de influența sa pentru a obține foloase necuvenite. Iată una dintre interceptări:

„TEODORESCU MIHAI: Ce zvon cu Catană?

DUMITRACHE ION: Că te-ar schimba?

TEODORESCU MIHAI: Că voi vreţi să mă schimbaţi. (…)

TEODORESCU MIHAI: În afară de domnul ministru, la cine credeţi c-ar mai trebui să discutăm, ca să fie… sau la cine puteţi dumneavoastră să înaintaţi o discuţie de genul acesta, ca să…

DUMITRACHE ION: Păi… Tudose… m-am întâlnit cu el, Paul Stănescu, să vorbesc…

TEODORESCU MIHAI: Adică la… la cine credeţi dumneavoastră c-ar fi ok să mai… (…)

DUMITRACHE ION: Eu te susţin până-n pânzele albe! Ăăă… Felix m-a sunat mai acum vreo două zile şi mi-a zis că s-a văzut la CPN, aşa… la care io n-am ajuns, ăăă şi dom ministru i-a… (n.n. – neinteligibil)… şi mie mi-a zis de asta, de directorul oper… operaţional aici… să-i dau un om. Şi io am zis că nu mă interesează. Io vreau doar… partea asta de… să susţin… (n.n. – neinteligibil)… nu mă interesează.

DUMITRACHE ION: Îmi asum. Îmi asum, aşa cum… Eu o să discut cu el să-i spun: „Băi, nu te băga pă APC. Ia-ţi, ai pus la (n.n. – neinteligibil) ia-ţi AN… ANR-ul, alea dar…

TEODORESCU MIHAI: Şi la Bucureşti am înţeles, pă aripa Stănescu, pă aripa Tudose…

DUMITRACHE ION: Da. Da şi preşedintele, ai văzut că nu e… nu e aşa, şi mai ales acuma, când am câştigat alegerile la municipiu, nu poţi să…! Că i-am bătut cu 4% diferenţă pă AUR, pe USR, că zicea Tudose: „Bă, cum ai făcut, bă, acolo?!”. Am luat alalteieri masa cu el”, se arată în discuțiile interceptate de DNA.

Cum a acționat ofițerul sub acoperire

Potrivit anchetatorilor, investigatorul sub acoperire ar fi primit spăgi de zeci de mii de euro de la afaceriști. Banii erau predați la DNA, reprezentând probe în acest dosar.

Mafia din portul Constanta, vamesii si functionarii au fost filmati cu camera ascunsa cand luau spaga

Un astfel de moment a fost filmat, în iulie 2024, cu camera ascunsă, când Jean Paul Tucan, un om de afaceri important, i-ar fi dat ofițerului bani pentru un contract de mentenanță. Vorbim de o primă tranșă de 20.000 de euro dintr-o mită în valoare de 200.000 de euro.

„După acest moment ne-am ridicat de la masă și mi-a șoptit la ureche că nu are în casă toți banii, iar în acest moment îmi va da doar 20.000 de euro, pentru că i-a fost greu să facă rost de mai mult cash și că după ce se întoarce din Turcia, îmi va înmâna și restul sumelor de bani, fără să aud exact când, întrucât a vorbit foarte încet, din cauză că se mai afla o persoană în bucătărie.

Ne-am deplasat către parterul locuinței, unde am văzut că a deschis un seif, aflat în livingul casei, de unde a luat un colet împachetat în hârtie albă. Încercând să nu țină la vedere pachetul luat din seif, mi-a spus că merge la mașina mea de unde vrea să își ia telefonul mobil, moment în care eu i-am spus că el nu a lăsat telefonul mobil la mine în mașină, dar el m-a ignorat și s-a dus la mașina mea. A deschis portiera șoferului și a pus pachetul respectiv în portieră.

După câteva momente ne-am despărțit și eu am urcat în autoturismul meu, și am observat că în portiera de la ușa șoferului era pachetul alb pe care Tucan îl luase din seif. Am luat acest pachet, l-am desfăcut și am observat că în acesta se află două teancuri cu bancnote, fiecare în cupiură de 100 de euro”, a declarat investigatorul sub acoperire procurorilor DNA, potrivit gândul.ro.