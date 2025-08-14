Stenograme explozive în scandalul dintre Ilie Bolojan și primari. Amenințări din partea unui edil PSD: “Le retragem sprijinul”

Au fost făcute publice stenograme în scandalul pe tema investițiilor, dintre Ilie Bolojan și mai mulți primari. Au fost discuții aprinse, iar cei mai mulți edili nu sunt de acord cu măsura Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Ce arată stenogramele apărute în scandalul dintre Ilie Bolojan și primari

acuză Guvernul Bolojan că nu au fost consultați în legătură cu blocarea anumitor proiecte de investiții ce vizează șantiere deschise cu banii de la bugetul de stat și cu fonduri europene.

Mai exact, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a pus în transparență . Este vorba despre proiectele care sunt într-un stadiu de lucru de sub 30%. Acestea vor continua doar printr-un memorandum de la Guvern, care nu se poate obține foarte ușor.

În schimb, proiectele care au peste 30% pot continua. Chiar și acestea, însă, au nevoie de un aviz de a MIPE, dar și de garanția că acestea vor fi încheiate până în august 2026, atunci când se încheie Planul Național de Redresare și Reziliență.

Pe un grup de WhstsApp al primarilor, au fost discuții tensionate. Potrivit , ar fi intervenit chiar și premierul Ilie Bolojan. Acesta le-a transmis edililor că România nu mai are capacitatea financiară pentru a asigura plățile

“România NU mai are capacitatea financiară de a asigura plățile pentru toate contractele de finanțare semnate în ultimii ani. Comisia Europeană ne-a condiționat să reziliem toate contractele care nu au lucrările începute.

Dacă nu luăm aceste măsuri, plus altele, în toamnă vom intra în incapacitate de plată și nu vor mai fi bani nici pentru cele începute.

Având în vedere situația dificilă în care suntem va fi o ușurare pentru mine când nu voi mai premier. Însă, cât voi fi pe această funcție, voi face ceea ce trebuie pentru România”, a fost mesajul transmis de premier.

Anumite contracte care erau cuprinse, inițial, în PNRR nu vor mai putea să fie finanțate de acest program. Astfel, mai mulți primarii de municipii și-au exprimat nemulțumirile, deoarece măsurile vor bloca proiectele.

Ce au transmis edilii

Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a scris, din partea PSD, pe grupul de WhatsApp, că “această OUG nu a intrat în dezbatere publică și ne afectează grav. Solicităm azi să se amâne până se discută și cu noi”, menționează sursa citată.

Un alt edil de la PSD, Constantin Toma, primarul Buzăului, a transmis că se va bloca tot PNRR-ul, “inclusiv proiectele care sunt din grant! Nu putem fi de acord cu așa ceva!”

Cristian Gengea, primarul municipiului Pitești, de la PSD, a transmis că e nevoie ca fiecare reprezentant al grupului să discute cu partidele pe care le reprezintă. Edilul a amenințat că ar putea fi retras sprijinul miniștrilor.

“Eu vorbesc cu Grindeanu și avertizăm miniștrii, că în cazul în care votează mâine prostia asta, convocăm CPN-uri și le retragem sprijinul”, a scris acesta.

“Am școli, grădinițe, unde se lucrează intens să terminăm până pe 15 septembrie… Vai de noi”, a scris și Mircia Gutău, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, tot din partea PSD.

Antal Árpád, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, din partea UDMR, a transmis, la rândul său, un mesaj tranșant. “Iar ne sabotăm singuri! Oprim PNRR în luna august când se lucrează pe toate șantierele și s-ar putea să revină în decembrie când nu se face nimic! Asta, după ce am semnat pe proprie răspundere că vom finaliza aceste proiecte”, a scris el pe grupul respectiv.

Joi, ordonanța a intrat în primă lectură la Guvern, însă nu a fost adoptată. Până luni, vor mai fi discuții, după cum au menționat Cseke Attila, ministrul dezvoltării, și Dragoș Pîslaru, ministru proiectelor și investițiilor europene. Tot luni, primarii municipiilor vor merge la Guvern pentru a discuta despre acest subiect.

Acuzații din partea primarului municipiului Slatina

Mario De Mezzo, primarul municipiului Slatina, de la PNL, nu este de acord cu măsurile propuse de premierul Ilie Bolojan în legătură cu programul “Anghel Saligny”. Edilul a transmis că va face tot posibilul pentru ca proiectele să fie finanțate în continuare.

“Eu am fost ales de slătineni să îi conduc şi să mă lupt pentru ei cu oricine este nevoie. Dacă este nevoie, mă lupt cu Bolojan. Dacă este nevoie, mă lupt cu Nicuşor Dan, căruia i-am câştigat turul doi la Slatina. Şi dacă este nevoie, mă lupt şi cu Grindeanu.

Eu merg la război cu oricine pentru Slatina şi pentru slătineni. Nu este normal să ne fie tăiate fondurile, iar noi să mergem acasă şi să punem lacătul pe oraş, pe Slatina”, a declarat edilul pentru .

Miercuri, premierul a anunțat că, în 2025, nu vor mai fi semnate contracte noi pe programul “Anghel Saligny”. Contractele care, în prezent, sunt în plată vor fi eșalonate pe următorii trei ani.

Tot din cauza investițiilor, PSD a anunțat o ședință de urgență luni, 18 august. Social-democrații au transmis că nu sunt de acord cu acest proiect.