Stenograme în ”dosarul Amanta”. Cum a reacţionat Gheorghe Nichita când a aflat că fosta iubită își petrecuse noaptea cu un străin

Gheorghe Nichita, fost primar al municipiului Iași, a fost condamnat, pe fond, la 5 ani și 2 luni de închisoare, în dosarul în care este acuzat că a folosit Poliția Locală pentru a-și urmări fosta concubină, pe care o bănuia că are o relație cu un alt bărbat. Nichita și fostul director adjunct al Poliției Locale, Liviu Mihai Hliboceanu au făcut apel la sentința inițială iar acum se așteaptă o decizie finală a Curții de Apel Iași.

Oamenii primarului, trimiși în Spania după ”iubi”

Cei doi au fost trimiși în judecată în 2016, după ce fostul edil și angajații lui au fost interceptați cu ajutorul . Acestea au scos la iveală o poveste amoroasă între Gheorghe Nichita și Adina Samson, o angajată a primăriei, pe care edilul o bănuia că are o relație nouă.

Gelozia lui Nichita ar fi mers atât de departe încât a ordonat operațiuni de filaj asupra femeii, timp de aproape doi ani și jumătate, în care au fost folosite resurse publice. Mai mulți polițiști locali au recunoscut că au urmărit-o peste tot pe Adina Samson, folosindu-se atât de mașinile personale cât și cele ale instiuției (neinscripționate). Aceștia ar fi avut misiuni de urmărire atât în țară (Mamaia, București) cât și în Spania (Malaga).

Gheorghe Nichita a vrut să știe dacă fosta iubită face amor cu noul pretenedent

La un moment dat, aceștia au primit ordin să se asigure ca Samson să fie cazată într-o cameră cu ”un pat care scârțâie”, pentru a verifica dacă aceasta se angajează într-o partidă de amor cu noul ei pretendent, . Cei doi urmau să-și petreacă noaptea împreună, la o pensiune din Suceava.

B.B.: Deci plecați dimineață, da în partea aialaltă ai vorbit?

A. Ș.: Am vorbit, da, am trimis deja pe un prieten de-al meu acolo să ia cameră din seara asta și să-mi fac treaba bună.

B.B.: Ok, bravo, la asta mă gândeam, măcar cât de cât să se audă ceva.

A. Ș.: I-am zis, dacă nu scârțâie, măcar să izbească tăblia patului de perete sau să se audă troncănind și se ocupă un amic de-al meu din Suceava în seara asta și deja ia camera, o plătește el.” (procesul verbal atașat la dosar în vol. 8, filele 95-96).

Întrucât utilizatorul postului telefonic cu numărul de apel… nu a putut rezolva „problema cu patul”, aspect ce reiese din convorbirea telefonică care s-a purtat de către A. Ș. la ora 19:25, funcționarul public i-a comunicat la ora 19:40 lui … faptul că acea cameră din unitatea hotelieră este disponibilă „abia vineri”. (procesele verbale atașate la dosar în vol. 8, filele 97-100).

Primarul Iașiului și-a trimis oamenii la Suceava, să facă reconstituirea

Pe urmele femeii ar fi fost trimis chiar și un detectiv particular, care a mers la Suceava pentru a verifica dacă între Samson și cetățeanul străin s-a întâmplat ceva ”necurat”. Acesta i-a spus primarului că nu, însă acesta și-a trimis oamenii să facă o ”reconstituire” pentru a afla dacă informația este adevărată.

”Din declarațiile date în calitate de inculpat de către A.Ș., rezultă că i s-a solicitat de către inculpatul Nichita G. să efectueze o deplasare în Mun. Suceava, la Vila A., pentru a reconstitui cele întâmplate între Samson A. și R. Wolsey, respectiv dacă detectivul ar fi putut auzi de pe holul pensiunii eventuale zgomote din camera în care aceștia au fost cazați. Deplasarea a fost efectuată cu un autoturism din dotarea Poliției Locale Iași, cu numărul de înmatriculare… (vol. 5, filele 81-92, 134-136, 137-140)”.

Noul iubit al Adinei, verificat ilegal

Nichita nu s-a limitat în a afla dacă femeia care îi furase inima s-a cazat cu rivalul său, ci a încercat să afle cât mai multe despre acesta. Angajații lui s-au străduit să-i facă pe plac, deși asta a însemnat să acceseze ilegal baze de date, de unde au extras date personale ale omului.

”Samson A. s-a întâlnit în ziua respectivă cu un cetățean străin, identificat ca fiind Wolsey R. , cei doi fiind cazați în aceeași cameră a unității hoteliere. Numitul Wolsey R. a efectuat deplasarea din Mun. Cluj – Napoca în Mun. Suceava cu autoturismul marca Volkswagen Touareg, cu numărul de înmatriculare…

Datele obținute de către Băcioi I__ din această activitate de supraveghere au fost comunicate de către inculpatul A. Ș. lui Nichita G., edilul oferind și indicații cu privire la modul în care trebuia să decurgă activitatea de supraveghere operativă ulterioară.

Astfel, din procesul verbal de redare a convorbirii telefonice purtate la ora 20:05 rezultă că inculpatul Nichita G. i-a solicitat lui A. Ș. ca persoana care efectuează supravegherea să efectueze fotografii cu Samson Adina și persoana de sex masculin care se afla împreună cu aceasta, identitatea persoanei nefiind cunoscută edilului la acel moment (procesul verbal atașat la dosar în vol. 8, filele 60-61).

„Nichita G: E important mai departe ce se întâmplă că mă interesează totuși.

A. Ș.: Suntem acolo, cât timp nu dormim, na… suntem pe fază.

Nichita G: Bănuiesc că și dacă se doarme sunt pe fază, nu? Mă interesează toate detaliile.

A. Ș: Da.

Nichita G: Și poze ceva?

A. Ș : Sunt.

Nichita G: Poate le iei pe un stick și ne vedem în seara asta, că vreau să-mi creez niște… dacă nu, nu-i o nenorocire, putem să avem și după aceea.” (…)



Întrucât cei doi polițiști locali erau împreună în momentul în care A.Ș. a primit numărul de înmatriculare, directorul general B. B. B. a comunicat,în data de 14.03.2015, la ora 10:33 număr de înmatriculare ,,Cj 27 …” unui angajat al poliției locale, utilizator al postului telefonic…, căruia i-a solicitat să efectueze verificarea autoturismului în bazele de date privind evidența autoturismelor la nivel național, aplicație electronică la care instituția publică avea acces, pentru a putea identifica deținătorul”.

Gheorghe Nichita: ”Înseamnă că fata se duce spre chestii foarte serioase”

După verificare, primarul Iașiului a aflat că rivalul său este un tip potent financiar, care are afaceri la Londra și care a lucrat la o importantă companie de telefonie.

„A. Ș.: Îi un mare businessman din Londra, care are niște afaceri la Cluj acuma, director pe la o grămadă de companii în Anglia, îi director executiv, investitor, cu o bună reputație, business leader și ambasador care promovează relațiile de afaceri între Anglia și România, un vorbitor cu experiență, scriitor, negociator cu peste 12 ani experiență în piața de market și cu investiții de capital de vreo 12 milioane de euro.

Nichita Gheorghe: Ei, înseamnă că fata se duce spre lucruri foarte serioase.

A. Ș.: Da nu știu cum naiba o ajuns până acolo, nu pot să…

Nichita Gheorghe: Pe facebook sau chestii de genul ăsta probabil și dacă ăla s-o deplasat de la Cluj până acolo…

A. Ș.: Și 9 ani de zile o fost șef la Vodafone în Anglia.

Nichita Gheorghe: Înseamnă că-i un tip cu stare.

A. Ș.: Îhî.

Nichita Gheorghe: El la volan a venit?

A. Ș.: Da, a venit cu mașina lui.

Nichita Gheorghe: Înseamnă că-i foarte tare, că nu mai contează nimic altceva, bravo ei, numai să fie serios, treaba lor. Așa puternic e tipul?

A. Ș.: Da.

Nichita Gheorghe: Foarte bine, dar l-ai recunoscut pe poză sau cum?

A. Ș.: Da, da, am văzut la un moment dat niște anunțuri de astea plătite cu el, mi se părea foarte cunoscut și am căutat toate bazele de date de pe internet până am dat de el.

Nichita Gheorghe: Și ce vârstă are?

A. Ș.: Asta încerc să fac acum, are vreo 40 cred.

Nichita Gheorghe: Și e însurat, nu e însurat?

A. Ș.: Nu zice nicăieri.

Nichita Gheorghe: Păi uită-te și vezi” (convorbirea de la ora 19:46)”

Polițiștii locali, folosiți pe post de gărzi personale

În dosarul lui Gheorghe Nichita sunt zeci de pagini cu astfel de discuții, din care reiese că bărbatul făcuse o obsesie pentru Adina Samson. Aceasta nu doar a fost supravegheată, ci i s-au interceptat mesajele prin intermediul unui soft spion achiziționat special de angajații primăriei. De asemenea, oamenii primarului au încercat să facă rost de listingul convorbirilor pe care le-a avut femeia.

Aceasta și-a dat seama, la un moment dat, că este urmărită și i-a cerut explicații primarului. El nu a recunoscut nimic și și-a pus subalternii în temă în legătură cu suspiciunile femeii. “Dacă vrei sa te ajut o fac cu plăcere, dar întelege ca nu mai sunt atât de implicat în această relatie, nu mai am nevoie de bătaie de cap. Dar te ajut cu ce vrei…”, i-ar fi spus edilul fostei iubite.

De asemenea, în dosar apare informația că oamenii primarului ar fi apelat chiar și la clanul Corduneanu, pentru a-l intimda pe unul dintre pretenedenții Adinei Samson.

În paralel, Nichita a fost acuzat și pentru faptul că a folosit trei angajați de la Poliția Locală Iași, pe post de gărzi personale. Aceștia ar fi stat la dispoziția edilului în timpul programului, fiind trecuți de superiorii lor într-un registru de prezență în cadrul unui obiectiv care, în realitate, nu exista.