Stenograme incendiare cu Dani Mocanu. Cum a fost șantajat manelistul de una dintre ”fetițele” din dosarul de prostituție

Informații incredibile apar din motivarea sentinței de 6 ani și 5 luni de închisoare primită de Dani Mocanu. Manelistul a fost condamnat pentru proxenetism și spălare de bani. Procurorii susțin că interpretul avea rolul de a recruta fete prin metoda Loverboy și de a le plasa într-o rețea de prostituție din străinătate.

Dani Mocanu ar fi trimis cel puțin o fată ”la produs”. Inițial aceasta , după care ar fi vrut mai mulți bani și ar fi ajuns în Marea Britanie, prin intermediul unei rețele coordonate de doi frați (Ionel și Florin Anton).

”Din anturajul inculpatului Anton Ionel mai făcea parte și inculpatul Mocanu Daniel, un cunoscut cântăreț de manele, care prin versurile melodiilor sale își arată disprețul față de autoritățile statului, laudă „femeile” sale pe care le are la „produs” sau alți infractori din lumea interlopă.

Acesta a fost cooptat ulterior în grupul infracțional, după ce inițial i-a furnizat liderului grupului serviciile unor prostituate pe care le coordona”, se arată în motivarea consultată de FANATIK.

Tânăra care ar fi ajuns să se prostitueze este din Republica Moldova, iar Mocanu a fost înregistrat în timp ce o întreba câți bani a făcut și îi promitea .

MD (Mocanu Daniel): Să moară familia mea de nu-ți fac și ce am mai scump de nu-ți fac! M-am jurat pe ce am mai scump! Știi că ce am mai scump, am sora mea, am fata mea!

În ceea ce-l privește pe Dani Mocanu, nu toate lucrurile au mers bine. Procurorii l-au înregistrat în timp ce discuta cu unul dintre membrii rețelei și își manifesta îngrijorarea că o fostă iubită îl șantajează.

Mai exact, femeia s-ar fi prostituat pentru Dani Mocanu crezând în promisiunile acestuia. Când a aflat că manelistul mai are și alte fete cu care a procedat identic, s-ar fi enervat și ar fi amenințat că-l denunță.

Cântărețul a discutat la telefon cu o femeie care, susțin procurorii, ar fi intenționat să-și deschidă pe cont propriu un bordel și îi solicitase lui Dani Mocanu să-i facă recruteze fete.

M.D. (Mocanu Daniel): Cu problema aia, nu știi, cu…..fosta iubită a mea.

Doamnă: De ce?

M.D (Mocanu Daniel): Că îmi face probleme, că vine în țară și imi face probleme.

Doamnă: Trebuie să rezolvăm noi repede treaba asta. Cât mai repede.

M.D (Mocanu Daniel): De unde să rezolv Lenuțo mânca-ti-aș… tre să îi dau la femeie…o grămadă de bani…

Doamnă: O să îți arăt eu niște chestii ție când te întorci la mine… ca să… dacă am zis că te ajut, te ajut…. Mă, o mână spală pe alta.

M.D (Mocanu Daniel): Dă-i mai încet. Cum?

Doamnă: O să vorbim noi mai multe, nu acuma, că nu am cum să îți explic…

M.D (Mocanu Daniel): Bine cred că era drogată, nici nu știu ce să zic. M-a sunat că ce faci… Vezi că pe întâi vin în țară, știi?… Și dacă nu îmi aduci la p***a mea repede… ce mi se cuvine… o să sau cu pixul, îți fac probleme. Știi?

Doamnă: Nu i-ar ajuta Dumnezeu, de ce face mă așa că nu a obligat-o nimeni să facă chestia asta, dacă stai să o iei așa. Tu poți să dai altfel, am fost într-o relație atâta timp, ea s-a oferit să…

M.D. (Mocanu Daniel): Numai, nu. Auzi? Nu mai dezvolta subiectul ăsta. (…) că… eu te-am făcut să înțelegi tu așa, știi? Înțelegi?

Doamn: Știu ce zici. Da, da. Știu….

M.D (Mocanu Daniel): Păi ce să fac fata mea…. măcar să vadă că am intenția, că am… știi cum zic? Aaa…mă duc la amanet cu ele, îmi iau pe alea 100 milioane, 150 milionane să-i dau acolo la femeie să vadă că am intenție să-i dau… Nu e treaba de asta, fata mea, e treaba că am și eu un copil, e treaba că ce fac, mă duc la pușcărie, am copilu, am frații, am mama… tre să fac ceva neapărat să rezolv.

Doamnă: Dar nu poți să stai nici la infinit, să stai sub papucul unei…

M.D (Mocanu Daniel): Pai nu, dar ce pot să fac altceva?

Doamnă: Tu tre să-i dai banii înapoi

M.D (Mocanu Daniel): Cum?

Doamnă: Să o pui să semneze

M.D (Mocanu Daniel): Da…păi normal. Păi ce altceva, altă soluție nu am, să o pun să semneze că m-am achitat de datoria pe care mi-a dat-o, și la revedere. Mă duc cu ea la notar.

Doamnă: Exact, Dane…