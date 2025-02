Stenograme: Potra i-ar fi dat bani cash lui Călin Georgescu pentru campanie. Mercenarii plănuiau acțiuni de destabilizare a României

Au apărut stenograme din dosarul care-i vizează pe Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți apropiați ai fostului candidat la prezidențiale. Procurorii susțin că șeful mercenarilor i-a dat bani cash lui Georgescu în campania electorală din 2024, sumele nefiind declarate.

Stenograme: Călin Georgescu ar fi luat bani de la Potra pentru campania electorală

În referatul procurorilor, dezvăluit de , se arată că Georgescu a primit inclusiv o limuzină Mercedes GLE Coupe de la Potra, închiriată lunar cu câte 16.900 de lei. Costul ar fi fost acoperit tot de liderul mercenarilor.

ADVERTISEMENT

Autoritățile au aflat că mașina respectivă a fost folosită de Georgescu, prin prisma unei amenzi rutiere pe care acesta a primit-o în data de 16 iunie 2024. La vremea respectivă, el a fost sancționat după ce a depășit viteza pe A1 București – Râmnicu Vâlcea, în timp ce se afla la volanul autoturismului Mercedes.

Totodată, Horațiu Potra i-ar fi trimis bani cash prin intermediul unui angajat, în iunie 2024. Vorbim de suma de 10.000 de dolari, asta după ce în 2022 i-a cerut omului de afaceri Frank Timiș între 20 și 35 de milioane de dolari pentru finanțarea campaniei lui Georgescu. Însă, afaceristul a refuzat.

ADVERTISEMENT

Ce susțin procurorii: Georgescu, „omul cu mașina”, a primit 10.000 de dolari

Anchetatorii spun că Georgescu s-a întâlnit de mai multe ori cu Potra ori cu persoane din mediul mercenarului, precum Andrei Ștefan Nedelcu, Dan Cristian Panța și Andrei Florin Lup, pentru a primi bani cash. Întâlnirile au avut loc în București și Ilfov.

Cu toate acestea, în documentele oficiale, Călin Georgescu a susținut că a cheltuit „zero lei” pentru campania electorală din 2024. Mai mult, anul trecut afirma că nu îl cunoaște pe șeful mercenarilor. Ce arată documentul procurorilor:

ADVERTISEMENT

„La data de 12.06.2024, POTRA HORAȚIU îi menționa lui GEORGESCU CĂLIN că el se află în drum spre Congo, dar că un interpus de-al său va veni la București peste 2 zile (în data de 14.06) :

ADVERTISEMENT

«Să trăiți. Sunt în drum spre Congo dar poimâine vine băiatul care a fost cu mașina în Buc(urești) și poate să vină la bar acolo. Eu ajung doar pe 19.06 în București»

(referire la NEDELCU ANDREI-ȘTEFAN care a predat la data de 21.05.2024 autoturismul B 450 TAR) împrejurare în care GEORGESCU CĂLIN a menționat următoarele : «Mulțumesc. Confirm. Vineri la ora 10 în același loc, mă văd cu băiatul tău».

Cu toate acestea, la data de 14.06.2024, GEORGESCU CĂLIN i-a comunicat lui POTRA HORAȚIU că persoana de legătură nu s-a prezentat la locul convenit anterior : «Horațiu, bună dimineața. Scuze. Eu sunt de la 10 la locul știut. Băiatul nu este prezent. Știi ceva? Sau plec».

POTRA HORAȚIU a văzut mesajul doar în data de 15.06.2024, angajându-se să ia legătura cu persoana respectivă : «Să trăiți, eu am fost pe drum spre Congo. Am ajuns aseară. Acum am văzut mesajul. Îl sun acum».

Imediat, POTRA HORAȚIU l-a contactat pe NEDELCU ANDREI ȘTEFAN, chestionându-l dacă s-a întâlnit cu GEORGESCU CĂLIN și indicându-i să-l contacteze pe acesta din urmă în vederea remiterii sumei de 10.000 de dolari : «Andrei ai fost ieri să-i duci la omul cu mașina banii? Sună-l azi dacă nu și vezi unde te poți întâlni cu el. 10.000$.»

Faptul că «omul cu mașina» era GEORGESCU CĂLIN a fost confirmat de faptul că imediat după mesajele text expediate, POTRA HORAȚIU i-a transmis lui NEDELCU ANDREI ȘTEFAN contactul telefonic al lui GEORGESCU CĂLIN. În cursul aceleiași zile, NEDELCU ANDREI ȘTEFAN i-a relatat lui POTRA HORAȚIU că a luat legătura cu GEORGESCU CĂLIN, care urma să îi transmită o locație de întâlnire, confirmându-i ulterior materializarea demersului : «am rezolvat»”, precizează procurorii.

De asemenea, în august 2024, fostul candidat la prezidențiale l-a contactat pe Potra amintindu-i că alegerile sunt pe 24 noiembrie și are „nevoie de sprijin până atunci”. Potra i-a confirmat că se vor întâlni câteva zile mai târziu si vor continua „ca și până acum”.

Pe lângă toate acestea, procurorii susțin că mercenarii lui Horațiu Potra plănuiau acțiuni de destabilizare a României, după anularea turului 2 din luna decembrie, în urma deciziei Curții Constituționale.

Cum plănuiau mercenarii să creeze haos: „Trebuie mers peste ei și dat foc!”

Prin „tactici de gherilă” și „operațiuni de destabilizare”, gruparea urmărea să creeze haos în țară. Amintim că , chiar înainte să intre în București.

Polițiștii au găsit asupra lor mai multe arme albe și pistoale. Cu două zile înainte, pe 6 decembrie, aceștia au avut un schimb de mesaje pe Whatsapp, moment în care ar fi plănuit acțiunile de destabilizare, potrivit procurorilor:

„Pilu: Asta zice să votăm Lasconi. Are volanul invers şi asta.

U.A: Acuma trebuie făcut ceva, mers peste ei şi dat foc.

I.A: Nu se poate aşa ceva. Frica din ei, frate, că îi bagă ăsta în puşcărie dacă iasă el. Ce facem şefu dacă e aşa? Ieşim?

Horaţiu Potra: Aşteptăm să vedem ce declară CG.

***

Pe 7 decembrie (ora 12:13)

Horaţiu Potra RO: Salut. Câţi sunteţi acasă?

Alex Potra: Eu Leo Pilu Iuli Dey

RSA: Venim şi noi, cei plecaţi dacă e nevoie

Horaţiu Potra: Care vreţi să veniţi mâine la Bucureşti?

Alex Potra: Eu vin”, se arată în stenograme.

„Modul ulterior de derulare a evenimentelor indică faptul că evenimentele din 7 – 8 decembrie 2024 erau doar avanpostul unor acţiuni paramilitare premeditate, gruparea coordonată de Horaţiu Potra fiind pregătită, atât din punct de vedere tactic, cât şi la nivel declarativ pentru generarea unor acţiuni violente, cu scopul împiedicării exercitării puterii de stat de către autorităţile democratice, generând un risc iminent pentru securitatea naţională. (…) Folosirea mercenarilor în astfel de situaţii prezintă un risc major, deoarece sunt instruiţi pentru operaţiuni de destabilizare şi tactici de gherilă”, susțin anchetatorii.

Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar. Procurorii cer arestarea preventivă în lipsă a lui Potra

Miercuri, 26 februarie, au fost efectuate 47 de percheziții la locuința lui Horațiu Potra și la apropiații lui Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind urmărit penal pentru mai multe infracțiuni, printre care instigarea la acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicarea de informații false și fals în declarații în formă continuată.

Joi noaptea, procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au anunțat că , acesta fiind plecat din țară. Pentru încă 20 de persoane a fost cerută aceeași măsură, printre ei aflându-se și fiul șefului mercenarilor.