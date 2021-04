Stephane Acka visează la eventul cu U Craiova: “Trebuie să dăm 110%”

Cu o victorie în derby-ul de pe teren propriu, contra FCSB-ului, Universitatea Craiova ar ajunge la patru puncte în spatele liderului CFR Cluj și ar avea toate motivele să spere din nou la titlu. În plus, cele trei goluri marcate în poarta divizionarei secunde Viitorul Pandurii au dus trupa lui Marinos Ouzounidis la un pas de finala Cupei României.

Deși nu se poate abține să viseze cu ochii deschiși la realizarea eventului, Stephane Acka le transmite colegilor un mesaj cât se poate de clar: să rămână cu picioarele pe pământ.

„Ar fi un vis să luăm titlul, dar dacă pentru campionat trebuie să dăm 100%, atunci, dacă vrem şi Cupa, trebuie să dăm chiar 110% din noi”, susține stoperul ivorian, recuperat în timp util după accidentarea suferită în Gruia.

„Juveții” rămân cu picioarele pe pământ înaintea derby-ului

„La Cluj a fost un meci foarte intens şi cred că din cauză că nu mai jucasem de mult timp am avut probleme musculare pe final. Nici nu mi‑am pus problema să ies de pe teren, era un meci foarte important, aşa că am strâns din dinţi şi m‑am gândit mereu să‑mi fac colegii, prietenii şi familia mândri de mine şi de noi. Mă bucur că am reuşit.

CFR şi FCSB au şanse mai mari în acest moment, deoarece sunt la câteva puncte de noi, însă noi ne propunem să dăm 100% la fiecare meci şi dacă vom câştiga totul de acum înainte cred că nu prea mai contează cine e favorit acum, nu?

Ar fi un vis să luăm titlul, dar dacă pentru campionat trebuie să dăm 100%, atunci, dacă vrem şi cupa, trebuie să dăm chiar 110% din noi. La asta trebuie să ne concentrăm, la tratarea foarte profesionistă şi serioasă a fiecărui meci. Dacă vom face asta, vom ajunge departe şi vom vorbi apoi despre ce înseamnă”, a declarat Stephane Acka în interviul acordat pentru revista oficială a clubului din Bănie.

Istvan Kovacs arbitrează meciul cu FCSB: „ Poate acum îl luminează Dumnezeu”

Comisia Centrală a Arbitrilor a decis ca meciul U Craiova-FCSB, programat joi, 29 aprilie, ora 19:45, pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, să fie oficiat de Istvan Kovacs. Chestionat pe marginea subiectului, patronul roș-albaștrilor, care l-a acuzat în nenumărate rânduri că încearcă să avantajeze campioana en-titre, CFR Cluj, s-a arătat optimist înaintea duelului din etapa a patra a play-off-ului Ligii 1.

„Ce să mai zic? Ce să mai facem? Vor să arate că ”Noi suntem stăpânii și facem ce vrem!” Nu avem ce să facem! Ei stăpânesc. Să facă Domnul dreptate! Ce a făcut Kovacs la meciurile cu CFR și cu Viitorul nu cred că el a vrut.

Dracii l-au pus! Un om nu poate face așa ceva. Poate acum îl luminează Dumnezeu și arbitrează bine. Și-apoi nici nu aveau pe cine să trimită! Mă așteptam într-un fel să-l delege pe Kovacs.

El, Hațegan și Feșnic sunt arbitri valoroși. Într-un fel sunt îndoit, dar mă și bucur… E bun, dar are momente în care i se întunecă mintea. Mă bucur într-un fel, că e un arbitru care are valoare.

Știu eu ce să zic? Decât un arbitru fără valoare, mai bine unul cu valoare. Dacă vrea să arbitreze corect… Ați văzut cum arbitrează în Champions League? Nu sunt supărat. Într-un fel, chiar îmi convine!

Măcar știu că e valoros. De ce ar arbitra el împotriva noastră? Nu are niciun interes! E onoarea lui în joc! Trebuie să demonstreze și să spună ”Nu am nimic cu voi! Atunci am fost întunecat, am greșit!”.

Deci una peste alta, îmi convine, chiar dacă noi am cerut să nu ne mai arbitreze! Eram supărați… Nu-ți convine ca la meciurile decisive să nu te arbitreze cineva de valoare”, a declarat Gigi Becali.