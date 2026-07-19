Stere Halep a intervenit în relația Simonei Halep și fostul lider WTA a decis să pună stop: „Nu i-a picat bine”

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Simona Halep (34 de ani) pare să își fi găsit liniștea în viața sentimentală odată cu găsirea unui nou iubit. Fostul lider mondial trăiește o frumoasă poveste de amor cu un important om de afaceri din România. Este vorba despre Dorin Mateiu (58 de ani), cu care s-a afișat prima dată la finala Wimbledon 2026. Între Halep și Mateiu este o diferneță de 24 de ani!

Stere Halep a determinat-o pe Simona Halep să se despartă de primul iubit

Despre relația Simonei cu Dorin Mateiu s-ar fi spus că nu ar fi pe placul lui Stere Halep, tatăl fostului lider mondial. Stere are 64 de ani, cu șase mai mult decât De această dată, Simona pare să nu țină cont de părerea tatălui ei, având în vedere că, în trecut, s-a despărțit de un iubit din cauza lui. Stere Halep a intervenit decisiv în viața amoroasă a fiicei lui. Despre relația respectivă a vorbit chiar tenismenul Ioan Stan, primul antrenor al Simonei Halep.

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„Ştiu că a avut o relaţie cu un antrenor tânăr care a antrenat-o înaintea lui Marcu (n.red. – Andrei Mlendea). Nu-mi amintesc cum îl cheamă, dar tatăl ei l-a concediat când a simţit că e ceva între ei. Nu i-a convenit că Simona avea o relaţie cu antrenorul.”, a povestit Ioan Stan în urmă cu ceva vreme.

Andrei Mlendea și Simona Halep au fost împreună timp de trei ani. Relația lor de iubire a început pe când jucătoarea de tenis avea doar 18 ani. „Simona Halep este o fată extraordinară. A fost la noi, la Beiuș. În vremea aceea nu se făceau atâtea deplasări cu avioanele, mai lăsa mașina…Dar Andrei are acum o familie, o soție care ocupă o poziție de top într-o firmă de telefonie mobilă, o tulceancă ce l-a adus cu picioarele pe pământ, are doi copii extraordinari… Știu că lui Andrei nu i-a picat bine aceea despărțire prin SMS, dar mă bucur că au gestionat cu eleganță acel moment”, a povestit şi Petru Căluș Mlendea, tatăl lui Andrei.

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Cine e Dorin Mateiu, actualul iubit al Simonei Halep

Relația cu Dorin Mateiu este prima pe care Simona Halep o oficializează după divorțul de Toni Iuruc, cu care a fost căsătorită timp de un an. Cei doi s-au cununat civil în 2021, iar în toamna lui 2022 aveau programată nunta, dar au divorţat în septembrie. , este supranumit „Regele Mezelurilor”. El ar avea o avere fabuloasă, de 70 de milioane de euro, sumă care îl poziționează pe locul 110 în top 300 milionari români. Dorn Mateiu deţine o companie de mezeluri, dar are afaceri notabile şi în imobiliare.