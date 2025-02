Stere și Tania Halep, prezenți în tribune la Transylvania Open. Cum au fost surprinși părinții Simonei Halep. Foto

. Sportiva de 33 de ani debutează marți pe tabloul de simplu, dar mai întâi își începe parcursul la dublu, alături de Ana Bogdan.

Părinții Simonei Halep, prezenți în tribune la Transylvania Open

Stere și Tania Halep, părinții Simonei, sunt prezenți în tribune la Cluj-Napoca pentru meciul pe care fostul lider mondial WTA îl dispută în primul tur al tabloului de dublu. Simona Halep și Ana Bogdan le înfruntă pe Emily Appleton (Marea Britanie) și Qianhui Tang (China).

Transylvania Open este primul turneu la care participă în acest an dubla câștigătoare de Grand Slam, care .

Simona Halep va debuta marți la simplu, unde o întâlnește pe italianca Lucia Bronzetti. Va fi prima întâlnire directă între cele două sportive.

Simona Halep: „De fiecare dată când vin aici, mă simt diferit”

Simona Halep a participat sâmbătă la o conferință de presă premergătoare turneului de la Cluj-Napoca, unde a afirmat că este nerăbdătoare să intre pe teren.

„Anul acesta abia aștept să joc la Cluj. Am mai jucat în trecut la Fed Cup și a fost minunat. Am emoții, chiar dacă am atâția ani în circuit. De fiecare dată când vin aici, mă simt diferit.

Mă simt bine și sper să joc cât se poate de bine. Să ne bucurăm în săptămâna aceasta și doresc ca Transylvania Open să mai câștige încă o dată premiul pentru cel mai bun și cel mai frumos turneu.

Nu prea mă pricep eu să fac comentarii despre tragerea la sorți. E bine că nu jucăm între noi. Așa avem posibilitatea să ajungem cât mai multe românce cât mai departe pe tablou. Este un tablou solid, din punctul meu de vedere” a declarat Simona Halep.

Fostul număr 1 mondial a mai participat la Transylvania Open la ediția inaugurală, în octombrie 2021, când a ajuns în finală, unde a fost învinsă cu 6-2, 6-3 de estonianca Anett Kontaveit. Meciurile sale de la acel turneu nu au fost urmărite din tribune de spectatori, din cauza restricțiilor din perioada pandemiei.