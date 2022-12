Steve „Braveheart” Ray, luptătorul care a făcut KO depresia. O poveste de viață incredibilă. Foto

Steve Ray (32 de ani) este (n.r. – Mixed Martial Arts) ai momentului. Ascensiunea scoțianului nu a fost însă deloc una ușoară. În urmă cu doi ani, Ray aproape că a fost forțat să se retragă, însă lucrurile au luat o turnură neașteptată, dar favorabilă pentru el. În rândurile care urmează, FANATIK îți prezintă povestea lui Steve Ray, omul care a învins depresia, cu scopul de a deveni numărul 1.

Aventura lui Steve Ray, omul care s-a luptat cu depresia şi e în fața milionului de dolari

Steve Ray s-a născut pe 25 martie 1990, în Kirkcaldy, Fife, Scoția, iar la vârsta de 30 de ani a primit vestea că trebuie să se retragă din sportul pe care îl iubește atât de mult, artele marțiale mixte. Britanicul nici nu a vrut să audă de așa ceva și, în ciuda problemelor cu depresia, a ajuns să se lupte pentru cel mai mare premiu posibil.

Luptătorul în vârstă de 32 de ani a povestit cu propriile cuvinte cum a reușit să doboare depresia provocată de retragerea sa prematură din MMA și cum a revenit spectaculos în cușcă, totul pentru a fi la doar un meci distanță de potul de un milion de dolari.

Pe 21 septembrie 2020, Steve Ray a anunțat că se retrage din cușcă din cauza gravelor accidentări suferite la ambii genunchi. La vremea respectivă, scoțianul concura pentru UFC (n.r. – Ultimate Fighting Championship), cea mai tare promoție de MMA din lume. Totuși, ceva mai târziu, Steve a dezvăluit că adevăratul motiv din spatele retragerii a fost reprezentat de o neînțelegere cu .

„Un doctor mi-a dat vestea fatală”

Steve Ray a fost nevoit să refuze o anumită luptă din cauza unor probleme legate de obținerea vizei pentru accesul în Statele Unite ale Americii. Luptătorul a dezvăluit că cele două părți nu au ajuns la un consens, chiar dacă, conform spuselor sale, UFC știa despre aceste probleme.

„În urmă cu doi ani și jumătate, am câștigat cea mai importantă luptă din cariera mea în acel moment, când l-am bătut pe Michael Johnson în Singapore și am semnat un nou contract de patru lupte cu UFC. Ceva mai târziu, un doctor mi-a dat o veste fatală. Mi-a spus că nu voi mai putea lupta niciodată și astfel mi-a fost reziliată înțelegerea cu UFC.

Sunt puțin emoționat, pentru că am intrat chiar în depresie. Am petrecut 12 ani din viața mea încercând să devin cel mai bun din acest sport ca să îmi asigur familia. Faptul că am reușit să înving această boală este cel mai important succes din cariera mea”, a declarat Steve Ray, după ce l-a învins pe Anthony Pettis, de două ori într-un interval de doar șase săptămâni.

Star în Professional Fighters League

Cu toate că aventura în UFC s-a terminat în urmă cu doi ani și jumătate, „Braveheart” și-a găsit liniștea și locul în promoția Professional Fighters League. Deși a debutat cu stângul, în aprilie 2022, înfrângere cu Alexander Martinez, scoțianul și-a luat revanșa în vara aceasta, când, în iunie și august, l-a învins de două ori pe Anthony Pettis.

În urma celei de-a doua victorii, pe care a obținut-o prin decizie unanimă, Steve Ray a ajuns în finala turneului destinat categoriei ușoare din PFL. Dacă va câștiga acel meci, scoțianul va încasa un cec în valoare de 1.000.000 de dolari și, bineînțeles, centura supremă a categoriei.

„Ultimii trei ani din viață au fost o nebunie”

„A fost groaznică perioada în care am așteptat să revin în cușcă. A trebuit să mă refac după accidentări și să depășesc depresia. Dar uite-mă aici, în carne și oase. După o îndelungă așteptare, am luptat deja de trei ori în ultimele patru luni, iar acum sunt la doar un pas de a câștigă 1.000.000 de dolari și titlul mondial al categoriei ușoare.

Ultimii trei ani din viața mea au fost o adevărată nebunie. Îmi amintesc cum impresarul meu mă suna în fiecare zi încercând să mă ducă într-o altă promoție. A încercat acest lucru încă dinaintea momentului în care eu semnasem pentru încă alte patru lupte în UFC, după ce îl bătusem pe Michael Johnson.

În acest moment sunt extrem de fericit. Nici nu îmi vine să cred. În urmă cu ceva timp eram la pământ. Mă bucur că am dovedit că am avut dreptate. UFC mi-a oferit o luptă, iar eu n-aveam la vremea respectivă viza pentru Statele Unite ale Americii. Până la urmă, aceasta a fost adevărata problemă cu UFC. Le-am demonstrat că s-au înșelat în privința mea, deoarece am acum o viză pentru America, valabilă pentru următorii patru ani de zile. Cu toate acestea, trebuie să fiu sincer și să recunosc că am plâns un pic atunci când am crezut că s-a sfârșit cariera mea.

M-am sacrificat enorm. Trebuia să o fac. Am patru copii. Am soție. Am de plătit rate. Sunt multe lucruri de rezolvat. Cu ce aș putea asemăna această situație? Cu un pompier care află că nu mai poate fi pompier. Ce faci în acel moment cu viața ta? Eu sunt bun doar să mă lupt. Nu sunt bun să fac altceva, pentru că toată viața mi-am dedicat-o luptelor”, a dezvăluit superstarul PFL.

Meciul decisiv pentru centura Lightweight din Professional Fighters League și pentru cecul de 1.000.000 de dolari este programat pe data de 25 noiembrie 2022. În finală, Steve Ray îl va înfrunta pe canadianul Olivier Aubin-Mercier, un sportiv în vârstă de 33 de ani și care are un palmares de 16-5.

Expert și în alte discipline

Deși este îndrăgostit până peste cap de MMA, Steve Ray este un atlet desvărâșit. Luptătorul britanic a excelat de-a lungul carierei și în alte discipline care implică sporturile de contact. Scoțianul a practicat mai întâi wrestling amator, acolo unde a reușit să fie neînvins, cu un palmares de 7-0.

Steve Ray excelează totodată și în jiu jitsu brazilian, disciplină pe care a practicat-o încă dinainte să își facă debutul în cușca de MMA. Cele mai impresionante performanțe ale sale în această artă marțială sunt câștigarea Cupei Scoției și a Glasgow Open doi ani la rând, 2011 și în 2012, și succesul de la Edinburgh Open, în 2019.

Deși a fost sub contract timp de cinci ani de zile cu Ultimate Fighting Championship, Steve Ray nu a reușit să câștige nicio centură în cea mai importantă promoție de MMA din lume. Totuși, scoțianul a reușit o performanță notabilă pe 18 iulie 2015, atunci când l-a învins prin TKO în prima rundă pe Leonardo Mafra, chiar în țara natală, la Glasgow. Spectaculoasa victorie a lui Ray a primit premiul de „Performance of the Night” (n.r. – performanța serii).