Steven Gerrard, mesaj emoționant pentru Ianis Hagi după golul din Rangers – Celtic 3-0. Ce i-a scris fostul mare jucător englez

După o pauză de mai bine de un an și jumătate, Ianis Hagi s. Golul jucătorului român l-a entuziasmat și pe fostul mare internațional englez Steven Gerrard.

Ianis Hagi, lăudat de Steven Gerrard după golul din derby-ul Scoției

Fost antrenor al lui Rangers mai bine de 2 ani, Gerrard este tehnicianul care a adus ultimul titlu pe Ibrox Park, în sezonul 2020/2021. Fostul mijlocaș englez l-a avut sub comanda sa pe Hagi jr. timp de un an și 10 luni.

Internaționalul român a strălucit la Rangers în perioada când a evoluat sub comanda lui Steven Gerrard, iar tehnicianul a ținut să-i transmită un mesaj după ce a deschis scorul în partida cu Celtic.

”Things you love to see (n.r. – Lucruri pe care iubești să le vezi)”, a scris antrenorul englez pe rețelele de socializare la o poză cu Ianis Hagi bucurându-se după ce a înscris primul său gol pentru Rangers de la revenirea la prima echipă.

Ce a scris Ianis Hagi la miezul nopții

La scurt timp după încheierea întâlnirii de pe Ibrox Park, la care a asistat și tatăl său, Ianis Hagi a avut un în ciuda faptului că se vedea că este extrem de emoționat ca urmare a golului marcat în derby.

”Ne simțim foarte bine. Vrem să câștigăm derby-uri. Este un pas înainte pentru noi. Știm că sunt trei puncte, dar vom juca din nou în trei zile. A fost un joc foarte bun făcut de noi. Se poate să începi foarte bine și să termini prost, dar noi am fost consecvenți. Mergem înainte, trebuie să fim consecvenți timp de 90 de minute mereu”, a declarat el.

Mai mult, după ce a ajuns acasă, Ianis Hagi în care a scris ”Ibrox baby”, cu referire la atmosfera fantastică creată pe stadionul lui Rangers.

Prestația internaționalului român care i-au acordat note foarte mari și l-au desemnat cel mai bun jucător de pe teren. ”Playmakerul român a fost un paria pentru Clement, dar primul gol marcat astăzi arată exact de ce a fost reprimit la echipă în octombrie”, a scris Herald Scotland, care i-a acordat nota 9.

”A pus deoparte discuțiile despre un transfer cu golul important marcat pentru echipa sa și a fost influent până la final”, a notat și site-ul ibroxnews.com, care l-a notat cu 8, în timp ce SofaScore i-a dat nota 8,3 lui Ianis Hagi.