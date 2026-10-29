„Sunt în ultimul an!“. Steven Nsimba a vorbit despre plecarea de la Universitatea Craiova

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Steven Nsimba a revenit pe teren pentru Universitatea Craiova, după o perioadă în care a fost mai mult spectator la meciurile echipei. Atacantul francez a evoluat în repriza secundă a remizei cu FC Voluntari, scor 1-1, în Cupa României, iar la final a vorbit despre situația sa, relația cu antrenorul Filipe Coelho și viitorul în Bănie. Fotbalistul a lămurit și episodul controversat de la partida cu Sepsi, când a părăsit banca de rezerve și s-a îndreptat spre vestiare.

Steven Nsimba, primele declarații după revenirea pe teren

Universitatea Craiova a făcut un pas greșit în Cupa României. , scor 1-1, într-un meci disputat în condiții dificile, pe un gazon afectat de ploaie. Gazdele au deschis scorul în minutul 40, după autogolul lui Nikola Stevanovic, iar Simon Elisor a restabilit egalitatea în minutul 85, din penalty. În urma acestui rezultat, formația pregătită de Filipe Coelho a ajuns la patru puncte în Grupa D și va avea nevoie de o victorie în confruntarea directă cu Dinamo pentru a-și asigura calificarea în faza următoare a competiției.

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Dincolo de rezultatul partidei, unul dintre momentele importante pentru olteni a fost revenirea lui Steven Nsimba. Francezul, care a prins foarte puține minute în ultima perioadă, a fost introdus în repriza secundă și a evoluat aproximativ o jumătate de oră. La final, atacantul a pus rezultatul și pe seama condițiilor meteo, dar a subliniat că Universitatea Craiova își păstrează șansele de calificare și că totul depinde de prestația din duelul cu Dinamo.

„A fost un meci greu. Terenul greu pentru ambele echipe. Am reușit să egalăm până la urmă, am luat un punct, e bine. Vremea, terenul, totul a fost nefast. Cu Dinamo depinde de noi, ca de fiecare dată”, a declarat Steven Nsimba, la finalul partidei FC Voluntari – Universitatea Craiova 1-1.

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Steven Nsimba, despre tensiunile cu Filipe Coelho și viitorul la Universitatea Craiova: „Încă nu am vorbit de prelungire”

Situația lui Steven Nsimba a provocat numeroase discuții în ultimele săptămâni. Atacantul în vârstă de 30 de ani și-a pierdut locul de titular, iar minutele primite au devenit tot mai puține, în condițiile în care Assad Al-Hamlawi și Simon Elisor au avut evoluții apreciate în ofensiva oltenilor.

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FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că după ce francezul și-a exprimat nemulțumirea față de statutul de rezervă. Potrivit informațiilor publicate de FANATIK, atacantul i-ar fi transmis antrenorului că își dorește să fie titular, în timp ce tehnicianul portughez i-a explicat că are alte opțiuni pentru postul de vârf. Înaintea confruntării cu FC Voluntari, Nsimba nu mai fusese titular din 3 septembrie, de la meciul cu FC Bacău, tot din Cupa României. Mai mult, francezul nu bifase niciun minut în precedentele patru partide ale Universității Craiova, cu Getafe, Farul, Inter Club d’Escaldes și Sepsi.

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Întrebat despre situația sa, fotbalistul a evitat să intre în polemici și a transmis că este pregătit să joace ori de câte ori antrenorul va apela la serviciile sale. În același timp, Nsimba a făcut un anunț important despre viitorul său: se află în ultimul an de contract și nu a discutat, deocamdată, despre o eventuală prelungire.

„Sunt bine, mă simt bine. Sunt pregătit și când antrenorul se bazează pe mine, eu trebuie să fiu mereu pregătit să dau totul. Toată lumea vrea să joace. Sunt în ultimul an, încă nu am vorbit de prelungire, deci mai vedem cum va rămâne”, a spus Steven Nsimba.

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Steven Nsimba a lămurit episodul controversat de la Sepsi – Universitatea Craiova 0-5

Atacantul francez a oferit explicații și în legătură cu momentul care a stârnit controverse la partida câștigată de Universitatea Craiova în fața celor de la Sepsi, scor 5-0. În minutul 76 al întâlnirii de la Sfântu Gheorghe, Nsimba s-a ridicat de pe banca de rezerve și a plecat spre vestiare. Cum Filipe Coelho efectuase deja toate schimbările, gestul fotbalistului a alimentat speculațiile privind o posibilă reacție de nemulțumire față de situația sa.

FANATIK a dezvăluit, însă, că plecarea atacantului nu a avut legătură cu vreo dispută sau cu deciziile antrenorului. Francezul a mers la toaletă și a revenit pe bancă după aproximativ două minute. După remiza cu FC Voluntari, Nsimba a confirmat personal informația publicată de FANATIK și a ținut să închidă subiectul: „Am fost doar la toaletă la meciul cu Sepsi, atât, nimic mai mult”, a precizat Steven Nsimba.